Televizyon ve sinemada başka bir dönem mi başlıyor?

Sizce izlediğimiz filmlerdeki oyuncuların tavırları bizim üzerimizde de etkili oluyor mu? Yıllarca farklı filmlerde ana karakterlerin kahve zincirinden kahve alarak güne başladığını görmek bugün nasıl hala bizim üzerimizde etkiliyse bence tersine de bir etki mümkün.

Genelde filmlerde böyle anlar sayılıdır. Bu anları yakalamayı severim. Kendi termosuyla kahve alan bir karakter, bir konuşma sırasında karşındakinde karton bardak görünce ona termos almasını öneren başka bir oyuncu görmek minik minik bilinçaltımıza mesajlar yolluyor.

Minimalizm tarafında da bu ufak mesajları toplamayı çok seviyorum. Giyinme dolabını elden geçiren karaktere yardımcı olan arkadaşları ve çıkanları bağışla/geri dönüşüme ayır gibi sınıflara ayırmaları, bazı karakterlerin aynı kıyafetleri başka bölümlerde de tekrar tekrar giymeleri (How I Met Your Mother ve Borgen dizileri bu konuda en başarılıları diyebilirim) beni mutlu eden anlar.

Şimdi de yakınlarda vizyona giren bir filmin çekimlerine başlamadan önce bilinçli bir karar alarak ekranda tek kullanımlık plastik kullanmamaya özen göstermeleri çok hoşuma gitti.

Başrollerini Jennifer Lopez, Owen ve Maluma'nın paylaştığı ve 11 Şubat günü vizyona giren Marry Me filmi, ekranda tek kullanımlık plastik yerine yeniden kullanılabilir, çevre dostu alternatifleri kullanmayı tercih etmiş.

Filmin yönetmeni Kat Coiro, Marry Me filminin çekimleri için Los Angeles merkezli çevresel bir kuruluş olan Hobits of Wast ile çalışmış. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Hobits of Waste'in 'Lights, Camera, Plastic?' kampanyası, Televizyon ve sinemada gösterilen tek kullanımlık plastik miktarını önemli ölçüde azaltma ve böylece her yıl trilyonlarca atılan tek kullanımlık plastiklerin normalleşmesine son verme misyonunu taşıyor.

Filmin ana konusu plastik olmamasına rağmen bu konuda anlamlı bir çaba göstermişler. Örneğin karakterler sularını taşıdıkları su şişelerinden içiyor, sınıfta öğrencilerin mataralarını görüyoruz, Owen Wilson'ın karakteri Charlie Gilbert, kızının öğle yemeğini bir saklama kabına koyarken kendi öğle yemeğini de bir sefertasından yiyor.

Filmde okul öğretmeni karakteri olan Charlie'nin, yiyecek gereçleriyle ilgili bu seçimi, sınıfında gezegeni korumak ve plastik karşıtı olmakla ilgili posterler ile gösteriliyor. Filmin yönetmeni, bu yaklaşımın karakter hakkında çok şey söylüyor olduğunu, Charlie'nin yemeğini hazırlamak için zaman ayıran ve onu yanında getiren ve bu sürdürülebilir yaşamı bir şekilde yaşayan biri olduğunu söyleyerek bu seçimlerin başarıya yardımcı olacağını umduğunu da sözlerine ekliyor.