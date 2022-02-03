Taşınmanızı kolaylaştıracak 5 öneri

Taşınmak sizin için bir heyecan mı yoksa bir baş ağrısı mı?

Minimalizm konusunda nereden başlamak gerektiği ve zor eşyalardan ayrılmaktan sonra en çok aldığım sorular taşınma üzerine. Bugün bu yüzden sizinle taşınma üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler paylaşmak istedim.

Benim de geçen yıl taşındığımı ve arkamdan da annemi taşıdığımı düşünürsek uygulanmış ve faydası görülmüş öneriler olduğunu söylememde yarar var.

1. Yeni bir eve geçerken, hele de ilk defa kendi evinize geçiyorsanız kendinize zaman verin. Biliyorum, insan her şey tastamam bir eve girmek istiyor ve bu bir rahatlık gibi geliyor insana ama hızlı bir karar verme süreci yanında yanlışları da getirebiliyor.

Önerim bazı şeyleri sonraya bırakarak temel şeylerle evi kurmak.

Mesela perdeleri daha sonraya bırakabilirsiniz. Evin her odasında büyük önem taşıyan perdelerde bir de renk ve/veya desen de olacaksa mobilyalar yerleşsin, gözünüz birkaç gün duvar rengi ve mobilya uyumuna alışsın sonra sipariş verin.

Ya da mutfak eşyaları; hemen konserve açacağına kadar almayın. Eve girin. En temel şeyleri yerleştirin. Eşyaların yeri biraz belli olsun. Eşyaların çokluğu/azlığı yerimizle de doğru orantılı. Saklama alanlarınıza göre bazı eşyalarda eliniz rahat olsun. Bazılarını ise 'çok amaçlı kullanayım' diye karar verebilirsiniz. Özellikle de yemek takımı gibi çok yer kaplayan şeylerde yedek/misafir takımı gibi ekler düşünüyorsanız kendinize zaman verin.

2. Evden eve taşınma varsa ve sadeleşme niyetiniz de varsa bunu eşya toplamadan yapmaya başlayın. Burada genelde şöyle bir yanlış beklenti oluyor: Nasılsa diğer eve geçince yerleştirirken elerim diye düşünülüyor ama ne yazık ki gerçek hayat tam da öyle olmuyor. Taşınma kararı geldikten sonra genelde vakit daha fazla ama yeni eve geçişte öyle bir iş yükü oluyor ki gözünüzün tek gördüğü bir an önce koli/kutu açıp yerine koymak oluyor.

Bu yüzden, aklınızda taşınma fikri belirdiğinde en az kullandığınız eşyalarınızı hem yavaştan toplamak hem de bu sırada elemeye başlamak yeni evde de ferah ferah yerleşmenize yardımcı olacaktır.

3. Eşyalarınızı karışık şekilde toplamayın. Oda oda gidin ve kutuların üzerine oda ismini yazın. Hatta kutuları numaralandırabilir ve vaktiniz varsa içeriğini de bir yere not alabilirsiniz. Bunu yapmak, henüz her şey açılmamışken bir şeye ihtiyaç olduğunda elinizi kolaylaştıracaktır. Numara kullanmak, evden çıkarken ve yeni eve girerken eksik bir şey olup olmadığı konusunda kontrolü de kolaylaştırabilir.

4. Kutuları hazırlarken ağır ve hafif eşyalardan koyarak dengeleyin. Taşıma sırasında hatta taşındıktan sonra yeni evde kutuları açarken bel sağlığınızı da düşünün. Bir kutuda kitaplar varsa ikinci katı yastık gibi daha hafif bir eşyayla dengeleyin. Bu arada benim bildiğim kadarıyla henüz sadece İstanbul’da olsa da kutu kiralama gibi güzel bir sistem var. Tek tip olan bu kutular tekrar tekrar kullanılabiliyor. 'Nereden kutu/koli bulacağım ve sonrasında da bu kadar kutu/koliyi nereye bırakacağım?' sorularına çare oluyor. Tek tip olmaları rahatça üst üste konmalarını sağlayarak evde de taşınma öncesinde kolayca depolamaya yardımcı oluyor.

5. Son önerim taşınma günü ile ilgili. Kendinize ilk gün için bir valiz hazırlayın. İlk gün eşya boşaltmaya başlasanız bile her şey zamanında bitmeyebilir ya da her yer çok dağılabilir. Bu, çok da normal. Evdekilere bir akşamlık tatile çıkar gibi pijama, banyo eşyaları, birer set nevresim, ertesi gün için kıyafet hatta su bardağı, kupa, 1-2 tabak gibi o günü kolayca geçirmenizi sağlayacak eşyaları koymayı unutmayın. O eşya kalabalığı içinde bir de günün yorgunluğuyla tek tek bunları aramakla uğraşmazsınız.