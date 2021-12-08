Daha doğal bir paketleme mümkün mü?

Yeni yıl yaklaşırken hediyelerinizi belirlediniz mi? Ben her zaman deneyim hediye etmekten yanayım ama hediye vereceğiniz kişinin çok seveceği somut hediyeler de güzel bir alternatif.

Amaç hem karşımızdakini mutlu etmek hem de varsa bir ihtiyacına cevap vermek olabilir.

Hediye tercihinizi deneyimlerden yana seçtiyseniz yani bir konser bileti, bir akşam yemeği gibi bir deneyimse tamamen dijital olarak hazırlanmış bir kart verebilirsiniz ya da elle tutulur bir şey isterseniz belki zarf içine koyabilirsiniz. Tamamen atıksız olan tercih dijital tasarımlar olsa da toplu hediyelerin açılacağı bir ortamda böyle bir zarfla vermek daha iyi olabiliyor. Hem zarf daha sonra da tekrar kullanılabilir.

Peki hediyeniz elle tutulur, belli bir ihtiyacı karşılayan bir hediye ise bunu nasıl paketlemeli?

Öncelikle paketleme için evde kullanılmayan kumaşları ya da karşı tarafın sonrasında kullanmasını istediğiniz için özellikle aldığınız bir kumaşı kullanabilirsiniz. Ham kumaşlar kadar fularlar, mendiller de iş görecektir. Bizde bohçalama denen bir teknik var malum, Japonlarda da Furoshiki denen paketlenecek şeyin boyutuna ve tipine göre değişen kumaş bağlama sanatı var. Bu tekniklerle gerçekten farklı ve akılda kalan hediyeler verebilirsiniz.

Kumaş yerine kâğıt kullanmak isterseniz ham kağıtlar, eski paketleme (yani daha önce size gelen paket kağıtları) ya da gazeteleri kullanabilirsiniz. Klasik paketleme yaparken kullanacağınız kadar kâğıdı kullanarak ve bir iki değişik hareket yaparak çok farklı paketler yapabilirsiniz. Bu dönemlerde karşınıza bu konuda birçok video da çıkabilir. Baktığınızda çok karmaşık ve “kesin çok zor yapılıyordur” dediğiniz bir paket aslında sandığınızdan çok kolay olabilir.

Son olarak paketi yaptık, nasıl süslesek? Bir kere kendiliğinden üzerinde katlama detayı olan bir paketi o halde de bırakabilirsiniz. Ama biraz daha süslü olsun istiyorum derseniz ilk olarak doğaya dönebilirsiniz. Minik dallar, kuru çiçekler güzel birer tercih olabilir. Tığ ve/veya şişle aranız varsa minik figürler örebilir ve bunları da paketinize ekleyebilirsiniz.

Sizin bir sonraki paketiniz nasıl olacak?