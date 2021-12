Artık isteklerinizi ertelemeyin

Bugün sizi harekete davet ediyorum. Yılın bitmesine sayılı günler kala değişimi başlatmak için yeni yılı beklemeye gerek var mı? Hem her yeni başlangıç mutlaka bir Pazartesi, yeni ayın ya da yılın ilk günü mü olmalı?

Şimdi lütfen başlamak istediğiniz ama en iyi koşulları beklediğiniz için ertelediğiniz bir şey düşünün.

Şimdi onu aklınızda tutarak okumaya devam edin. Belki denk gelmişsinizdir: internette, farklı yerlerde sahipliği Can Yücel ve Özdemir Asaf'a mâl edilmiş bir söz var:

Ömür dediğin üç gündür.

Dün geldi geçti, yarın meçhuldür.

O halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür.

Kimin söylediğini bir yana bırakırsak gerçekten de çok güçlü bir söz değil mi?

Hangimiz yeri gelip kendini keşkelerde kaybetmiyor? “Keşke öyle demeseydim, keşke şöyle yapmasaydım... Ya da yarın nasıl olacak? Başladığım bu şey yerini bulacak mı?”

Bir duralım ve kendimize soralım, anda olmamız gerekirken ne kadar geçmişte takılı, ne kadar gelecek için kaygılı oluyoruz?

Harekete geçmek için aslında beklememizin nedeni yoksa başarısız olmaktan korkmak mı?

Kendi adıma YouTube böyle bir alandı. 2018’de ilk videomu çektiğim zamanın öncesinde yıllardır yazılı mecralardan videolarla da ulaştırmak istiyordum. Ama bir türlü başlayamadım. Teknik bilgim azdı, ekipmanım yoktu... Ve sonunda bir gün mükemmel anın gelmeyeceğini kabul ettim, 3 hatta 3,5 yıl önce daha 2 haftalık filan lohusa iken bebeğimin uyumasını fırsat bilerek en iyi bildiğim konuda notlarımı çıkardım, sonra da kamera karşısına geçip ilk YouTube videomu çektim. Bugüne kadar dile kolay 100’e yakın video çekmişim. Yarısına yakını sevgili arkadaşlarımla çektim. 3. yılın sonunda 15.000 abone ile tatlı bir grup olduk bence YouTube’da da. İyi ki başlamışım. İyi ki o lohusa halimle deneme cesareti göstermişim. O videolar olmasa gazetede yazdığım yazılar, Instagram’daki canlı yayınlar ya da şirketlere yaptığım seminerler gibi yeniliklere de daha çekingenlikle yaklaşırdım.

Sizler hemen bugün yapabileceğiniz neleri yarına (yarın diyip kim bilir ne zamana) bırakıyorsunuz? Belki aklınıza gelecek birkaç tane farklı konu olacaktır. Hepsi için birden harekete geçmeyin.

Birini seçtikten sonra size gerçekten engel olan şeyleri düşünün. Zamansızlık mı? Bütçe yetersizliği mi? Başka bir şey mi? Bunu da belirledikten sonra engeli aşma üzerine yollar düşünmeye başlayabilirsiniz. Belki de benim örneğimdeki gibi sadece fazla mükemmeli arıyorsunuzdur.

Madem güzel bir sözle başladık, şu sözle de bitirelim istiyorum: Niyet varsa yol da bulunur. (When there is a will there is way)