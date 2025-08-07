Rihanna'nın hamilelik stili

Son yıllarının bir çoğunu hamile olarak geçiren Rihanna, renkli tarzından ödün vermiyor. İşte günlük giyimden gala görünümlerine, Rihanna'nın farklı hamilelik stilleri...

Moda
Giriş: 07 Ağustos 2025 15:15 Güncelleme: 07 Ağustos 2025 16:02
  • Rihanna ve A$AP Rocky çifti 2020 yılından beri birlikte.

  • Bugünlerde üçüncü bebeklerini bekleyen çiftin 2 oğlu bulunuyor.

  • Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin ilk bebeği RZA 2022 doğumlu.

  • Çiftin ikinci oğlu Riot ise 2023 doğumlu.

  • Ünlü çift, 5 Mayıs'ta 3. bebeklerini beklediklerini açıkladı. New York'ta yürürken görüntülenen Rihanna karnını gösterdi. ASAP Rocky ise bebek haberini 2025 MET Gala kırmızı halısında duyurdu.

  • Rihanna, eğlenceli tarzını hamilelik giysilerinde de ortaya koymaya devam ediyor.

  • Bazı anne adayları büyüyen karınlarını gizlemeyi tercih ederken, Rihanna'nın stil tercihleri karnı ile bütünleşiyor.

  • Rihanna'nın hamilelik stili, hem gece hayatı hem de gündüz rutinleri ile uyum içinde görünüyor.

  • (Görseller Splashnews, Shutterstock tarafından servis edilmiştir.)

