Rihanna'nın hamilelik stili

Rihanna ve A$AP Rocky \u00e7ifti 2020 y\u0131l\u0131ndan beri birlikte.\n . Bug\u00fcnlerde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bebeklerini bekleyen \u00e7iftin 2 o\u011flu bulunuyor. . Rihanna ve ASAP Rocky \u00e7iftinin ilk bebe\u011fi RZA 2022 do\u011fumlu. . \u00c7iftin ikinci o\u011flu Riot ise 2023 do\u011fumlu.. \u00dcnl\u00fc \u00e7ift, 5 May\u0131s'ta 3. bebeklerini beklediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. New York'ta y\u00fcr\u00fcrken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Rihanna karn\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. ASAP Rocky ise bebek haberini 2025 MET Gala k\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131s\u0131nda duyurdu.. Rihanna, e\u011flenceli tarz\u0131n\u0131 hamilelik giysilerinde de ortaya koymaya devam ediyor. . Baz\u0131 anne adaylar\u0131 b\u00fcy\u00fcyen kar\u0131nlar\u0131n\u0131 gizlemeyi tercih ederken, Rihanna'n\u0131n stil tercihleri karn\u0131 ile b\u00fct\u00fcnle\u015fiyor. . Rihanna'n\u0131n hamilelik stili, hem gece hayat\u0131 hem de g\u00fcnd\u00fcz rutinleri ile uyum i\u00e7inde g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. . . . . . (G\u00f6rseller Splashnews, Shutterstock taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.).
