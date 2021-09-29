Hale Acun Aydın
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29 Eylül 2021 Çarşamba

Evdeki tek minimalist sizseniz ne olacak?

Bir karar verdiniz ve yola çıktınız. Ancak yanınızda sizi destekleyen kimse yok. Belki ailenizle belki bir ev arkadaşınızla yaşıyorsunuz ve evdeki diğer kişi(ler) minimalizmi uygulamayı bırakın anlamak bile istemiyor. İşte böyle bir durumda kendinizi yalnız hissediyorsanız bu yazıyı okumaya devam edin.


Bazen insan öyle tek başına hissediyor ki yaptıkları anlamsız gelebiliyor. Ama vazgeçmek yok.


Öncelikle size ilk söyleyeceğim şey, evdeki düzene ya da ortak alandaki eşyalara gelmeden önceye kadar kişisel olarak gitmeniz gereken yolu kat etmeniz. Bu yol sandığınızdan uzun. Kıyafetleriniz, kitaplarınız, anı eşyalarınız, ayakkabılarınız, koleksiyon haline getirdiğiniz kupalarınız, kozmetik ürünleriniz derken kendi özelinizdeki eşyaları düzenlemek ve bu alanlarda tekrar eski alışkanlıklarınıza dönmemek üzere tutarlı olarak devam etmeniz zaman alan bir süreç.


Umudum bu süreç içindeyken sizin gerçekten bu değişimden mutlu olmanız, en başta aklınıza koyduğunuz nedeninizi hep aklınızda tutarak emin adımlarla ilerlemeniz ve bu sayede de evdeki diğer birey ya da bireylere örnek olmanız. Eğer onlar için de doğru zamansa bu değişimler evdekileri de heveslendirir. Ancak her zaman değil. Çünkü tüm değişimlerde olduğu gibi kişinin buna hazır olması önemlidir. Eski bir Budist deyişini hatırlayalım: “Öğrenci hazır olduğunda öğretmen çıkar.” Ancak bunun tam tersi de tamamen geçerli. Eğer biri yeni bir deneyime hazır değilse önüne tüm kitapları, örnekleri de serseniz fark etmiyor. Bu durumda yalnızlık hissetmeyin. İlla ki yeni değişimlerin heyecanını sadece eşinizle, sevgilinizle, en iyi arkadaşınızla paylaşmak zorunda değilsiniz. Sosyal medyanın güzelliklerinden biri de sanal topluluklar içinde yer almak.


Anlatın ama zorlamayın. Kimi zaman insanların değişik şeyleri denememelerinin en büyük sebebi aslında konu hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır. Neler yaptığınızı anlatın. Orta noktada çok buluşamıyorsanız, eviniz müsaitse onu parçalara bölün ve paylaşın. Mesela salon onun dekorasyon alanı olsun ama oturma odası sizin sadelik anlayışınıza göre şekillensin. Evin bazı alanlarını bölüşseniz bile mutfak, banyo gibi ortak alanlarda fikir ayrılıkları olabilir. Bu yüzden konuşmak ve dahası hem karşınızdakini anlamaya çalışmak hem de kendinizi ifade etmeniz çok önemli. Bir orta nokta bulmaya çalışın.


Sizin evde durumlar nasıl?


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