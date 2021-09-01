Yeni bir dönem

Her pazartesi yeni bir başlangıca niyet edenlerdenseniz 1 Eylül’ü de seversiniz diye düşünüyorum.

Eski bir kurumsal şirket çalışanı olmaktan belki de kendi adıma da Eylül yeni bir dönemin başlangıcı benim için. Yazın rehavetini üzerimizden atıp yeniden faydalı eski rutinlere dönüp hatta üzerine de yeni güzel alışkanlıklar eklemek için bir fırsat.

Bugün bir parmak şıklatmasıyla hayat değişmeyecek belki ama belki de siz;

• Bugün telefonunuzdaki ekran sürenize bakarak çevrimiçi geçen sürenizi azaltmaya karar verebilirsiniz.

• Gardırobunuzda bir yeri söküldüğü ya da beli bol geldiği, düğmesi koptuğu için giymediğiniz kıyafetleri elden geçirmeye koyulabilir ya da belki de terziye götürmeye ayırabilirsiniz.

• Yeni kitap siparişi vermeden önce okunmamış kitaplarınızdan kendinize bir okuma listesi hazırlayabilir ve yıl bitene kadar bu listeye sadık kalmak için kendinize meydan okuyabilirsiniz.

• Mutfak alışverişinizi markette anlık olarak oluşturmak yerine öncesinde buzdolabına bir bakıp elde ne var, neler bozulmak üzere, buzluk çok mu dolu, belki onu mu biraz azaltmak lazım diye kontrol ederek daha hazırlıklı olabilirsiniz.

• Sosyal medyada belki 10 yıldır yüz yüze gelmediğiniz ‘tanıdıklarınızın’ terfilerini kutlamak yerine rahat konuşabilmek için aramayı ertelediğiniz arkadaşınızı 3 dakikalığına bile olsa arayarak hatrını sorabilirsiniz.

• Evde tüm eski kablo ve telefonlarınızı tıkıştırdığınız kutuyu açıp kullanmadığınız elektronik parçaları bağışlamak için ayırabilirsiniz.

• Hedeflerinizi sadeleştirebilmek adına bu yılın sonuna kadar neler yapmak istediğinizi yazıp bunu 3-4 maddeye indirebilirsiniz. Bugünkü önerilerimi sevdiyseniz hepsine birden girişmeyip en acil olan 3 tanesini belirleyerek onlarda harekete geçebilirsiniz. Amacımız sürdürülebilir bir ilerleme sağlamak.

Bütün bunları yapmak için yeni bir yılı, ayı, haftayı beklemeye kesinlikle gerek yok. Yine de hazır yeni bir ayın başlangıcındayken bunun tetikleyici gücünü kullanmanın da bir zararı yok. Ne dersiniz?

Bu hedeflerden hayata geçirdikleriniz olursa bana da yazın. Birine bir hedefe başladığınızı söylemek sizi o kişiye karşı daha sorumlu hissettirebilir. Hatta daha da güzeli kendinize bunları uygularken bir eşlikçi bulmak. Tek başınıza yapmaktansa bir arkadaşınızla beraber bir gün belirleyip elektroniklerin peşine düşmek, sonra beraber bir öğle arasında bunları geri dönüştürme üzerine uzmanlaşmış şirketlerden birine kargolamak daha motive edici olmaz mı? Ofise gidiyorsanız belki de tüm ofis arkadaşları olarak bunu topluca yaparsınız ve ofisten bu e-atıkları aldırabilirsiniz.

Kitap okuma meydan okuması için herkes listesini ortak bir mailde ya da belgede toplayabilir ya da goodreads gibi bir kitap sitesi seçebilirsiniz.