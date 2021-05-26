Emre Ertegün
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26 Mayıs 2021 Çarşamba

Ben cinsel bir varlığım!

Geçtiğimiz hafta başlayıp iki gün önce biten çok kuvvetli bir çalışmaya katıldım. Ağırlıklı olarak cinsellik ile ilgili olan bu çalışma elbette ki başka birçok konuya, yere daha dokundu. Zira cinsellik, her ne kadar görmezden gelsek ve birçoğumuz için birçok açıdan tabu olarak var olsa da aslında yaşamın tam merkezinde yer alan ve birçok alanına dokunan bir olgu. Her şey bir yana, dünyaya geliş sebebimiz yahu, daha ne olsun.


Ve elbette ki bizleri hazdan haza koşturma potansiyeline sahip bir deneyim, aydınlanma serüveninin yöntemlerinden biri ve aynı zamanda birçok travmanın, korkunun, endişenin kaynağı; çokça kaçtığımız, görmezden geldiğimiz, çekindiğimiz ve ne kadar kaçsak karşımıza çıkması o kadar kaçınılmaz olan inanılmaz kuvvetli bir enerji...


Altı gün boyunca aralıksız olarak bu konu etrafında çalışmış olmak ne büyük bir lütuf idi, şükürler olsun. Yakın ilişkilerde ve cinsellikte yaşadığım, az biraz farkında olduğum ama genellikle görmezden geldiğim, üstüne gitmekten imtina ettiğim tüm zorlanmaları, sıkıntıları, endişe ve korkuları daha ilk iki-üç gün içinde paket halinde kucağımda buldum. Çok da güzel oldu, ohh!


Yaşamdaki daha önemli (?) işlerim, uğraşlarım sebebiyle yeterince ilgilenmediğim bu konuyu bu buluşma sonrasında merkezime aldım/alıyorum. Oradaki sıkışıklıklar çözülmeden ne yapsak, ne etsek bir noktada tıkanacağımızı söylüyor hocalar, gurular (en azından bir kısmı) ve buna fikir olarak zaten katılıyordum ama şimdi iyice kristalleşti.


Sizi bilmem ama benim canım annem ve babam, bu konuda en ufak bir girişimde bulunmadılar mesela. Ben büyürken bu konuları hiç konuşmadık, hiçbir bilgi almadım onlardan; hep yokmuş gibi davrandık. Okullarda da hiçbir şekilde cinsel eğitim yoktu benim zamanımda (şu an var mı bilmiyorum). Velhasıl birçoğumuz kısmen arkadaşlarımızdan yalan yanlış bir şeyler duyduk, kısmen porno sektöründen abuk sabuk şeylere maruz kaldık, kısmen de kafa/göz yara yara, deneyimleyerek bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Çok azımıza yetişkinler, ebeveynler tarafından bilgilendirme, bilinçlendirme yapıldı.


Bilgilendirme vs.den daha da önemlisi cinselliğin mütemadiyen yok sayılıyor olması ve yaşamın doğal bir parçası olarak görülmemesi aslında. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesi gereken, üstüne pek konuşulmayan; hemen her birimiz bu enerjiyle boğuşuyor olsak da bir şekilde mahrem bir alanda bırakılan, günlük hayatta çoğunlukla yokmuş gibi davranılan, çoğu zaman partnerlerin bile üstüne konuşamadığı bir konu!


Ehh, hâl böyle olunca elbette ki çokça saçma sapan deneyim, travma, korku, şu-bu biriktirdik çoğumuz. Ahh!


***



Çalışmada yaklaşık 50 kişiydik ve sekizerli gruplara ayrılıp mini gruplar oluşturduk ve her sabah 45 dakikayı bu grupla geçirdik. Nasıl olduğumuzu, neler yaşadığımızı, kutlamalarımızı, zorlanmalarımızı ve içimizde her ne canlı ise onu paylaşabileceğimiz bir alan... Bunlardan birinde -bir sebeple o an dile gelmedi ama- o kadar güçlü bir şekilde şu cümle uyandı ki içimde: "Ben cinsel bir varlığım." (Katılımcıların çoğu yabancı olduğu için grupta İngilizce konuşuyorduk ve bu cümlenin İngilizcesi geldi aslında ve nedense bir şekilde daha doğru tınlıyor gibi geliyor: "I am a sexual being.")


İçimden defalarca tekrarladım bunu, I am a sexual being; I am a sexual being ... O kadar iyi geldi ki... Yani evet, bu bir sır değil; en azından bizi leyleklerin getirmediğini öğrendikten beri bir şekilde farkında olduğumuz, ergenlikle daha bir içimize sızan ve öyle ya da böyle birlikte yaşadığımız, yaşamımıza ciddi anlamda yön veren bu enerjiyi yeterince kutsamadığımız, kutlamadığımız, üstüne eğilmediğimiz gibi genellemeleri gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sanırım. İstisnalara kocaman bir tebrik ve şükür gelsin lakin herhalde ki %99'dan fazlamızın bu şekilde olduğunu iddia edebiliriz. Çoğumuz öyle ya da böyle cinselliği deneyimliyoruz belki lakin burada çok fazla birikinti, kirlilik var ve bunlarla yüz yüze gelmek, içlerinden geçmek, bu alanı temizlemek epey önemli ve hatta kritik gibi geliyor bana.


Bu fikirler benim için yeni değil aslında ama daha bi entelektüel düzeyde düşünüyormuşum; şimdi ise çok daha kuvvetli bir yerden çalışmak istiyorum bu taraflarla. Yine yıllardır, yakın/romantik ilişki çemberleri gibi alanlar açmaya heyecanlanıyordum mesela ama belli ki bunu beklemişim bunca zamandır. Sanıyorum ki geliyoruz oralara. Bu yolculuğu tek başıma yapacağımı sanmadınız, değil mi? :))


Muhtemelen buna dair yazmaya devam edeceğim...



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