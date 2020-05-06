İkinci bir şans

İnsan neden geçmişte reddettiği biriyle bugün beraber olmak ister? Dün uzak durduğuna bugün yakın olmak istemesinin sebebi ne olabilir? Dün istemediğini bugün istemesinin, dün prim vermediğini bugün kıymete bindirmesinin sebebi ne olabilir? Bir de karşı istikametteki var. Geçmişte onu reddeden kişiyle bugün birlikte yürümek isteyenin gayesi ne olabilir? Onu dün istemeyen kişiyle bugün yeniden denemeye iten motivasyon nedir acaba?

Dün reddettiği kişiyle bugün beraber olmak isteyenin sebepleri olmalı. Ve reddetme nedeni ile kabul nedeni arasında bir ilişki. Belki o gün daha iyi bir aday vardı. O aday belki daha çekiciydi. Daha güzeldi, yakışıklıydı belki, daha varlıklıydı, daha ışıltılıydı; onunla bir gelecek daha parlak görünüyordu. Onu seçti ve işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Daha güzel, yakışıklı birini yanında taşımanın onu ayrıcalıklı yapmadığını anladı belki. Veya onun zenginliğinin kendisine hayır getirmediğini anladı. Görmeye çalıştığı kadar nazik değildi, kıymetsiz hissettirdi ve ışıltısını yitirdi; anladı ki, onunla yaşanacak bir hayat hiç de parlak değil. Hata yaptığını anladı. Pişman oldu. Dün kabul etmediğine bugün hayatında yer açmak istiyor. O gün uzak dursun istediğine bugün kendi yaklaşıyor. Değerini bilecek olanın, o yüz çevirdiği kişi olduğunu düşünüyor.

Bir başka ihtimal daha var. Aradığı biri vardı. O geri çevirdiği, hiç uymuyordu kafasında resmettiğine. O günkü düşünceleri, ona o kararı aldırdı. Bugün düşünceleri farklı, dolayısıyla duyguları da başkalaştı. Kafasındaki resim değişti. Yeni resimdeki, biraz dün arkasını döndüğü kişiyi andırıyor.

Birinin, geçmişte onu reddeden biriyle beraber olmak için sebepleri olmalı. Aradan bunca zaman geçmişken niye? Sadece tükenmeyen sevgi ile açıklamak fazla iyi niyetli bir yaklaşım olur. Kimse yüzüne kapanan kapıyı unutmaz. Aynı kapıyı yeniden çalması, dün uğradığı hayal kırıklığını telafi etmek istediğinden olabilir mi? Çoktan kabuk bağlamış, ama kabuğunu düşürdükten sonra izi kalmış yarayı, açan iyi etsin istiyor olabilir mi?

Ya bunun ötesine geçmekse tasarladığı? Eski bir yanlışı telafi etmek değil de, intikam almak istiyorsa? Bir kere kendine “Evet” dedirttikten sonra arkasını dönüp gitmekse aklından geçen? Reddedene, yaptığının diyetini ödetmekse bütün amacı?

Bazen eski defterler açılıyor. Tarafları, bir sebepten yarım kalan hikâyelerini kaldıkları yerden sürdürmeye niyetleniyor. Yürür mü, yürümez mi? Niyete bakmalı. Niye olmasın? Her şey mümkün hayatta. Sadece eski defterleri gerçekten kapatmayı, bir daha dönüp bakmaya gerek duymayacak biçimde bir kenara koymayı bilmek gerek. Bunun için gerekli özürler dilenmeli, duyulan pişmanlıklar ifade edilmeli. İkisinin de dileği yeni bir defter açmaksa, birbirilerine ikinci bir şans vermelerine kim engel olabilir ki?