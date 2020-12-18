Duygu Kâmuran
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18 Aralık 2020 Cuma

Leyla Salinger kadın olmasa kaç yazar?

«Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cins erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi.»


Leyla Salinger isimli twitter kullanıcısının, Hasan Ali Toptaş’a dair yazdığı bu mesajla başladı tartışmalar. Pelin Buzluk’un ayni kişinin tacizine uğradığı açıklamasıyla iyice alevlendi. Toptaş, dilediği özrü geri alıp hakkındaki iddiaları reddederken «Leyla Salinger kimdir bilmiyorum. Adı gerçek adı mıdır, onu da bilmiyorum » dedi. O esnada Leyla Salinger hesabı kapanmıştı. Twitter’da yönelttiği taciz suçlamalarını kabul eden İhtiyar Yayınevi’nin sahibi İbrahim Çolak’ın intiharının hemen ardından.


O günden beri Leyla Salinger’dan haber yok. Taciz iddialarında adı geçerken soruluyor: Gerçek bir kişi mi? Kadın mı? Erkek mi? İsmi gerçek mi?


Tacizle suçlanan ve suçlanacak erkekler açısından, temize çıkma aracı olarak fark ediyor: Bu bana karşı bir komplo. Suçlayan belki kadın bile değil.


İhtimaller üzerinde kendi kendime duruyorum. Haksızlık etmemek için itinayla baştan itibaren sorguluyorum.


Diyelim ki Leyla Salinger kullanıcısı, gerçek bir kişi değil. Bir oluşum, bir kurum. Bütün amaç, bir yazarın itibarını zedelemek suretiyle kitaplarının satışını durdurmak, romanının filme uyarlanmasına engel olmak ve buna benzer sebepler. Amacının kötü olması, Leyla Salinger isimli kullanıcının iddialarını yalanlamaya yeter mi? İhtiyar Yayınevi’nin sahibine bizzat herkesin önünde söyledikleri o kadar gerçekti ki, suçlanan şahıs önce yaptıklarını kabul etti, sonra da hayatına son verdi.


Leyla Salinger, kadın değil de erkek olsun. Yine kötü niyetli olsun, bütün maksadı bir yazarı bitirmek olsun. Bu, onun suçlamalarını asılsız kılar mı? «Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı helallik mi?» diye sorduğu İbrahim Çolak’ın, kimsenin yüzüne bakamayacağını söyleyip hayatına son verdiği gerçeğini bilirken nasıl denebilir ki: «Ne tacizi? Zaten kadın bile değil.»


Toptaş, Milliyet röportajında Leyla Salinger kullanıcısından bahsederken ismini de konu etmiş. Sebebini anlayamadım. İsmi gerçek olsa ne olur? Leyla adında kaç kadın tanıdığını mı hatırlamaya çalışacak? «İsmi tamam da, soyadını çıkaramadım» mı diyecek? Bu isimde birini tanımadığını mı söyleyecek? Leyla gerçek ismi olmasa, Leyla Salinger’ın mesajının anlamı değişir mi? İsminin gerçek olmaması, sözlerini yalanlar mı?


Leyla Salinger kadın mı değil mi? Çok önemli mi?


Bildiğimiz, Leyla Salinger isminde bir twitter kullanıcısı olduğu ve edebiyat-yayın dünyasında taciz eden erkekler, taciz edilen kadınlar tanıdığı. Önemli olan, taciz eden erkekler ile taciz edilen kadınların sayısı.


Yoksa Leyla Salinger kadın olmasa kaç yazar?



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