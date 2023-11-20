Duygu İslamoğlu
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Giriş: 20 Kasım 2023 Pazartesi

Buralarda on yıl

Merhaba, ben Duygu. Buralarda yazmaya, buralardan seslenmeye başlayalı on sene olmuş, bunu en iyi yazarak kutlarım diye düşündüğümden, karşınızdayım.


Gerçekten buradan seslendiğim, sesimi duyurduğum ne kadar tanıdık tanımadık kaldı, ondan da pek emin değilim ama ben yine de anlatmayı deneyeceğim.


Yazıyla ilişkim hep canlı oldu. Günlüklerimle, defterlerimle dolu oldu hep ortalık. Blog yazmak diye bir şey duyulduğunda haberdar olan şanslı kesimdendim. Hep gizli gizli, bir yerlerde yazdım. Bazılarını duvarlarıma astım, bazılarını birileriyle paylaştığım bile oldu. Ama hep yazdım. Yazmaya; kendimi, derdimi, diyeceğimi yazarak anlatmaya hep devam ettim.


Küçük kitlemin canını daha önce anlattığım eski hikayelerle sıkmak istemeyeceğimden, bir şekilde kendimi şimdi bulduğum yere gelelim. LinkedIn’de görmesem tarihi hesap etmek aklıma gelmezdi, “HT Hayat’ta yazmaya başlayalı on sene olmuş”, buraya gelmişim.


Yıl dönümleri mühim. Bir şeyin ne kadar da uzun süredir olduğunu ya da olmadığını hatırlar, kucaklar ve kutlar, onurlandırırsın. Dönüp on yıllık bir yolculuğun nasıl da maceralı olduğunu hatırlama zamanıdır. Bir bağın, bir yolculuğun yıl dönümü.


Ben hep yazdım da, işte en çok kendime yazdım. Damla’nın davetiyle burada yazmaya, yazdıklarımı burada yayınlamaya başladıktan sonra işler çok değişti. Zaten kısa bir süre sonra burada, HT Hayat’ta tam zamanlı çalışmaya da başlamıştım, burada bir internet yazarı ve editörü olmak üzere tam anlamıyla öğrenim görüyordum!


Dört koca ofis yılının ardından, yolculuk devam etti. Yuvadan uçmaya hazırdım, yola çıktım, yollardan yazdım. Yollarda kimbilir neler ararken, bir yandan bir sürü de şey buldum, onları yazdım. Baktım ben yazdıkça yazıyorum, başkalarına da yazmaya başladım. Tam zamanlı içerik editörlüğünden, freelance içerik direktörlüğüne terfi etmiştim. Kendi kendime ve büyüten türde kadınların da desteğiyle.


Yollarda başıma işler geldi. Birileri beni kazıkladı, ben bazen birilerine ayıp ettim. İlginç bir kariyer yolculuğu oldu. Kendimi hiçbir zaman bir şirketin içerisinde yükselmeli bir yolda hayal etmemiştim ama böyle kendi kendine terfi vermeli bir sistemde çalışacağım da hiç aklıma gelmezdi.


Bunların hepsi, karşılaştığım ve parçası olduğum tüm yazı işleri maceraları, on yıl önce HT Hayat’ta yazmaya başlamamla başladı.


Bu süreçte elbette yazıyla ilişkim değişti, yazma biçimim değişti, yazdıklarım hele neler gördü. Daha da değişiyor, dönüşüyor. Kimbilir daha nerelere varacak bu yolculuk.


Şimdi kutlamak için yazarken, ‘yolculuğu daha sık hatırlamak ve kutlamak gerek’ diye niyetlendim bile. Her hikayenin anlatılması gerekmez belki, yine de güzel olanlar anlatılan hikayeler olur.


Anlatacak daha çok güzel hikayelerimiz olsun.




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