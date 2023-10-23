Kurtlarla koşarken takılıp düşenler

Eskiden altını çizdiğim cümleye bakarken, kafamda şimşekler çakıyor: "Ben bu cümleyi okudum, hatta altını çizdim. Peki neden hâlâ öğrenemedim?" Yıllar içinde aynı dersi defalarca alıp hâlâ "başaramamış" olmanın yarattığı hüsran içindeyim.

"Kurtlarla Koşan Kadınlar" böyle bir kitap işte; bazılarımızın kitaplığında aylar, haftalar boyunca döner durur da koynumuza girmesi yıllar alır. Kafamıza girmesi bazen daha uzun. “Başladım da bir türlü tam olmadı” diyenini çok duydum. Bir Tutunamayanlar, bir Kurtlarla Koşan Kadınlar.

Hep başlayıp tamamlayamadıklarımız.

Öğrenmek kolay değil; özellikle bedenimiz ve ruhumuzla ilgili öğrenmek. Yıllar boyu bedenimin ve döngülerimin sinyallerine kulak asmayıp, sonra bir anda tüm ağırlığıyla fark etmek kolay olmadı. Yoga yapan bir arkadaşım var, ilk derslerde sürekli zorlandığı bölgelerin farkına varmış da bırakıvermiş. Kişisel gelişim sancılı olabiliyor; çünkü sık sık canımızı yakan, uğramadığımız yollardan geçmemiz gerekiyor.

Kış yaklaşıyor, ya da eski tabiriyle “kocakarı zamanı.” Ay’ın evreleri gibi doğanın da, kadınların da, kadınlığın da evreleri olduğu anlatılır.

Yeni Ay, genç kadını temsil eder; ilkbaharın taptaze filizleri gibi.

Dolunay, enerjinin en yüksek olduğu, üretken, belki anne belki savaşçı evresi; tam bir yaz bereketi. Sonunda, Ay'ın karanlık yüzü; bilge kadını, menopozun getirdiği bilgelik ateşini temsil eder.

Doğa yıllık gösterisini tamamlayıp bir süreliğine soğumaya çekildiğinde, bizde de bir şeyler çekiliyor muhakkak. Ben mevsimleri takip edebileceğim yerlerde yaşadığımda, bu döngülerin bana neler ettiğini çok daha kolayca takip edebiliyorum. Ama bu koca şehirlerde Ay’la bile ayda birkaç kez karşılaşabiliyorken, oturup bunlar üzerinde düşünmek, yazmak iyi geliyor.

Eğer son zamanlarda kendinizi aşırı yorgun, hatta huysuz hissediyorsanız bu, döngülerin etkisi olabilir. Kışa özel ritüeller, bu mevsimin getirdiği duygu durumunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Kurtlarla Koşan Kadınlar'ı defalarca okumuş olsak bile, kışın getirdiği içsel çöpleri de gözden geçirmek gerek. Çünkü öğrenmek zaman alır; belki de birkaç kış, birkaç döngü.