Hayallerimi gerçekleştirmek

Yılın son günü yazıyorum bu yazıyı. Siz yılın ilk iş gününde buluşuyorsunuz yazdıklarımla.

Ne yazmak, ne ile duyulmak istiyorum diye sordum kendime.

Her yazının başına oturduğumda bu soruyu soruyorum. Bazen öğretici yazılar çıkıyor içimden, birine öğretmek senin ne haddine diyorum. İçindekilere odaklan, yaşam deneyimlerinden sende kalanları paylaş, beraber düşünmek mümkün olsun diye toparlanıyorum.

Bugün durum biraz farklı, yılın son gününde yazdığım yazıyla, yılın ilk iş gününde buluşuyor olmanız içimden gelenlere etki ediyor. Bunu benim için anlamlı yapan ne? Benim için bitişin enerjisi ile başlangıcın enerjisi farklı oluyor, anlam burdan geliyor.

Hayatı yaşarken, hayatı öğrendiğimiz yerler var. Hayatın içinde öğrendiklerimizden biri de başlangıçlar ve bitişler. Birçok bitiş hüzün verse de, bir yılın bitişi daima büyük sevinç veriyor bana. Koskoca 365 günü tamamlamanın verdiği bir sevinç bu... Bitişler hüzünlüdür diyen genel kanının aksine içimde oluşan bu sevinçi hali düşünüyorum.

Sen de benimle beraber düşünmek ister misin?

Geçen yıl bu zamanlar kurduğun hayalleri, kurduğun hayalleri gerçekleştirmek için planlarını, planlarını gerçekleştirmek için harcadığın zamanı, emeği, bu hayallerin bazılarının gerçekleştiğini, bazılarının gerçekleşmediğini tahmin ediyorum. Bazı ihtiyaçlarının karşılanmadığını, bazı ihtiyaçların karşılanmadığı için içinde biriken yasların olduğunu tahmin ediyorum. Kalbinin kırıldığı anlar deneyimlediğini, bazı kalp kırıklıklarını onardığını, kendine sevgiyle ya da bildiğin haliyle bakım verdiğini, bakım veremediğin yerde destek aldığını, destek alamadığında belki karanlık odalarda yorgan altında ağladığını tahmin ediyorum. Her ne ise 365 gününe en çok damgasını vuran hepsi bir adım geride kaldı.

Bu tatlı bir iyimserlik hali değil. Farkındalıkla bilincinde tutmanı umduğum bir gerçek.

Hayatın sürekliliği içinde elbette bazı mevzular seninle beraber bu yıla aktarıldı, bazıları içsel filitrelerinden geçip geride bırakıldı.

Şu an, şimdi bir başlangıçtasın.

Bilinçli seçimlerle şekillendirebileceğin kocaman bir yıl var önünde. Geçen yıl deneyimlerinden kazandıkların bir cebinde, hayallerin öbür cebinde kalmasın. Koca bir yılın deneyimi ile hayallerini nasıl birleştirmek ve armağana dönüştürmek istersin, ona odaklanır mısın? Deneyimlediklerini bir araç olarak kullanıp, farkındalıkla yeni seçimler yaparken Şiddetsiz İletişim'in araçlarını kullanabilirsin. Her an duygularını fark edip, ihtiyaçlarına bakarken, ihtiyaçlarını karşılayacak yaratıcı yollar düşünebilir misin?

Umut...

Şüphesiz ki insanın içinde yeşeren en sürpriz dolu duygu... Yılın bitişi beni bundan dolayı heyecanlandırıyor, bir bitiş yeni bir başlangıç demek olunca, başlangıçlar içinde umudun verdiği canlılığı, ferahlığı, enerjiyi barındırıyor.

Senin umut etmekle aran nasıl? Umut etmek senin için ne demek?

Umut etmekten yorgunsan biraz nefes almak ister misin?

Umut etmeden yaşayamam diyorsan, umut etmek deyince gözlerin ışıldıyorsa bu canlılığın bedeninde yarattığı hisleri fark eder misin?

Bugün, yeni yılın ilk iş günü...

Biten yıldan bir farkı yok işte, yine işimin başındayım dediğin yerden fark eder misin, beklediğin değişimi yaratacak olan senin seçimlerin? Bu seçimlerin için, umutlarını filizlendirmek için hangi seçimleri yapabilirsin?

Hayallerini hayata geçirmek için kendini nasıl destekleyebilirsin?

Başladığımız yılın, mucizevi güzellikler barındırdığı anlar olacaktır elbette, şu an umut edip gerçekleşmesi niyetiyle kurduğun hayallerin bazıları kendiliğinden bazıları çaba ile olacak, bazıları olmayacaktır. Böyle bir farkındalıkla bu yıla başlangıç yapman mümkün olur mu? diyorum. Hayalci, masalsı umutların yanında, gerçekle bağlantılı hayallerini umutla ve bilinçli seçimlerinle gerçekleştirmeye doğru farkındalıkla yol alman mümkün mü? diyorum.

Aynı zamanda, sonucuna odaklanıp başardım - başaramadım etiketinden bağımsızlaştırıp, sürecin sana kattkıklarıyla barış içinde olabileceğin hayallerle bu yıla başlaman mümkün mü diye merak ediyorum.

Bu yılın size mutluluk, sevinç, sağlık, başarı getirmesinden ziyade, bu yılın içindeki her anda mutluluğu, sevinci, sağlığı, başarıyı yaratacak seçimlerinizin farkında olmanızı diliyorum.

Seçimlerinizle şekillenen sürecin farkındalığında, sonuçların ummadığınız gibi olduğu anlarda da içinizdeki barışı destekleyecek kapasiteye gelebilmeniz için kendinizle bağlantıda olduğunuz bir yıl diliyorum.

Sevgi ve dostlukla...