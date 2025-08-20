Günlük burç yorumları: 21 Ağustos 2025 Perşembe

21 Ağustos 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 20 Ağustos 2025 10:03
ABONE OL

  • Ay, Yengeç burcundaki geçişine devam ediyor ve tanıdıklık, rahatlık ve güvenlik arzumuzu teşvik ediyor. Daha sonra Aslan burcuna geçen Ay, oyun, kendimizi ifade etme ve yaratma ihtiyacımızı harekete geçiriyor. Hevesliyiz ve özellikle başarılarımızla gurur duyuyoruz. Tanıdığımız ve güvenebileceğimiz insanlara değer veriyoruz ve diğerlerine her zamankinden çok daha sabırlıyız. Ne yapmak istediğimizi gözümüzde canlandırabiliyoruz ve biçim duygumuz güçlü. Vesta ile Juno'nun hizalanmaya ilerlemesiyle kendimizi daha çok kontrol altında tutuyoruz. İş veya sorumlulukla ilişkilerimizi başarılı bir şekilde dengeleyebiliyoruz. Hayatımızdaki önemli kişilere özellikle çok adanma zamanı. Daha sabırlı, pratik ve stratejik davranıyoruz ve kendimizi daha yüksek standartlara bağlıyoruz. Ancak, daha katı veya talepkâr da olabiliriz.

    1 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün ev veya aile meseleleri konusunda gayet iyi bir durumda olabilirsin ve kişisel hayatın daha güçlü bir şekilde odakta olabilir. Kendini eğlenmeye hazır hissediyorsun! Bugün duygularını ve ihtiyaçlarını kucaklıyorsun. Yine de, özellikle gün ilerledikçe, emek vermekten de geri durmuyorsun. Bağlantıların, borçların, yakın ilişkilerin ve destek sisteminde nerelerde iyileştirmeler yapabileceğini değerlendirmek için iyi bir zaman. Bu alanlarda verimsiz olanı özellikle fark edebilir ve daha iyi bir "model" inşa etmekle ilgilenebilirsin. Bugün düşüncelerin, etkileşimlerin ve konuşmaların derinleşiyor. Şu anda gerçekleşen geçişler, bir durumun yeni katmanlarını ortaya çıkarmana yardımcı oluyor. Araştırma ve inceleme için güçlü bir zaman ve bir meselenin özüne inme isteğini besleyebilirsin.

    2 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün zihnini geliştiren şeylere yöneliyorsun. Meşgul kalmak senin için sakinleştirici ve dengeleyici olabilir. Bugün tam da doğru zamanda yeni bilgiler edinebilirsin. Özellikle gün ilerledikçe, bağlantılarına, ortaklıklarına veya ilişki ihtiyaçlarına odaklanıyor ve bu konulara yeni yollarla yaklaşıyorsun. Eğer bu alanlarda otantik yaşamıyorsan, şimdi işleri tersine çevirmenin zamanı. Kararlar ve taahhütler alıyorsun ve başkalarıyla ilgili sorumlulukların daha keskin bir şekilde farkına varıyorsun. Ortak planlar yapmak için de uygun bir zaman olabilir. Birinin bakış açısını yeni bir şekilde anlayabilirsin ve bu senin için eğitici olabilir. Danışma veya müzakere süreçleri özellikle ufuk açıcı ve öğretici olabilir. Hayatındaki biri senden daha fazlasını talep edebilir, ama sen de sorumluluk almaya hazırsın. Bağlantıların aracılığıyla öğrenmek ve büyümek için bir fırsat ortaya çıkıyor.

    3 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün özellikle konfor alanlarının keyfini çıkarmaktan ya da pratik, dünyasal aktivitelerle ilgilenmekten hoşlanabilirsin, çünkü Ay ve Venüs günün erken saatlerinde güneş haritandaki ikinci evde birleşiyor. Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyorsun! Ancak gün ilerledikçe değişiklikler ve iyileştirmeler yapmaya hazırsın. Özellikle işin, günlük sorumlulukların, rutinlerin ya da sağlık hedeflerinle ilgili yapılarını ve programlarını yeniden değerlendirmek ve ayarlamak için iyi bir zaman. Bu alanlarda daha adanmış ve disiplinlisin ve şimdi gösterdiğin çabalar ileride karşılığını verecek. Planların ve kararların stratejik ve olgun olma eğiliminde. Daha iyi alışkanlıklar, özbakım sistemleri ve iş düzeni kurmanın yollarını düşünmek için güçlü bir dönemdesin. Şimdi özellikle mantıklı bir diyet, sağlık programı ya da iş projesine bağlılığını yenileyebilir ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilirsin.

    4 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün erken saatlerde kendini şımartmaya hazır olabilirsin ve isteklerini oldukça çekici bir şekilde ortaya koymakta iyisin. Olumlu enerji yayıyor ve genellikle pozitif dikkat ile geri bildirim çekiyorsun. Gün ilerledikçe pratik meselelere daha çok odaklanmaya başlıyorsun. Boş zamanlarını yeniden düzenleme konusunda endişelerin olabilir. Dünyaya biraz farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun ve başkaları da seni yeni şekillerde görüyor. Bu nedenle, bugün ilişkilerinin ve projelerinin daha ciddi tarafını, geleceğe ve uzun vadeli başarıya odaklanarak değerlendiriyorsun. Olayları farklı bir çerçeveden sunan ek bilgiler seni yeni bir yöne ya da oyun planında bir değişime yönlendirebilir. Hayatına daha fazla yapı kazandırmak şu an mantıklı görünüyor.

    5 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün erken saatlerdeki transitler, seni alışılmışın dışına çıkarak sağlıklı bir kaçış arayışına yönlendirdiğinden iç dünyana odaklanmaya ilham veriyor. Duygusal tazelenmeyi bugün kolayca bulabilirsin. Ancak gün ilerledikçe, arka planda kalmak ya da olayları akışına bırakmak seni tatmin etmeyebilir. Kişisel hayatına, destek sistemine, temeline, evine veya ailene daha fazla odaklanabilirsin. Artık yapısal olarak sağlam olmayan alanları fark etmeye meyillisin ve bunları daha iyi hale getirmeye kendini adamaya hazırsın. Yeni sorumlulukların ya da sınırlarının farkına varma durumu ortaya çıkabilir, ancak bunlar kontrolü eline almak için seni motive edebilir. Yükümlülüklerini yerine getirir ve düzenini kurarsan kendini daha güçlü hissedeceğini seziyorsun. Özellikle sevdiklerinle yapıcı etkileşimler kurmak ve ev hayatında üretken olmak için güçlü bir zamandasın.

    6 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün başkalarıyla fikirlerini paylaşmaktan ya da bir arkadaşına destek olmaktan güzel bir enerji kazanabilirsin. Sosyal hayatında tatmin ve huzur arıyorsun ve bugünün atmosferi oldukça ferahlatıcı. Yine de gün ilerledikçe üretken olmaya ve iyileştirmeler yapmaya daha fazla odaklanıyorsun. Çalışmaların, iletişimlerin, bakış açın ya da tutumun, ulaşımın veya projelerin ve zihinsel ilgilerinle ilgili yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin. Bu dönemde adanmışlığın ve kararlılığın güçlü. Kendini ifade etme biçiminde ve günlük düşünce alışkanlıklarında yapacağın değişiklikler şu an hayatında dönüştürücü bir etki yaratabilir. Eğer yıkıcı kalıplara sıkışmış hissediyorsan, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini göreceksin. Günlük hayatın senden çok daha fazlasını talep edebilir ya da bir projeye veya girişime yeni bir gözle bakabilirsin.

    7 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, mesleki kapılar sosyal bağlantılar aracılığıyla açılabilir ya da hayatındaki bazı kişilerle, özellikle de üstlerinle ya da iş veya resmi bağlar paylaştığın insanlarla daha güçlü ilişkilerin tadını çıkarabilirsin. Hedefler belirleme süreci de bugün keyif verici olabilir. Yaptığın işte veya sorumluluklarında özel bir sevinç bulabilirsin. Gün ilerledikçe sorunları çözmeye ve meselelerin özüne inmeye hazır oluyorsun. Maddi işlerine, gelire, finansa, kişisel eşyalarına ve yetenek gibi maddi olmayan kaynaklarına özellikle iyileştirme gözüyle odaklanabilirsin. Bir şeyleri daha olgun bir bakış açısıyla görüyorsun ve bir planı ya da projeyi dürüstçe değerlendirmek şu anda sana güç veriyor. Bugün seni tetikte ve istekli tutan bir şeyi anlama dürtüsü olabilir. Bir şeyin, kişinin ya da durumun değerine dair yeni bir bakış açısı kazanabilirsin ve bu da sana bilinçli seçimler ve kararlar alma konusunda yardımcı olabilir.

    8 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün başkalarının seninle daha işbirlikçi olduğunu görebilirsin ve daha geniş açıdan bakmaktan ya da perspektif kazanmaktan keyif alabilirsin. Belirli bir ilgi alanını takip etme fırsatı doğabilir ya da özel biriyle manzara değişikliğinin tadını çıkarabilirsin. Gün ilerledikçe biraz daha odaklı ve ciddi oluyorsun. Ay, güneş haritandaki en üst noktaya ilerleyerek sana sorumluluklarını ve hedeflerini hatırlatıyor. Ayrıca sağlığını, kişisel bir projeni, bağımsızlığını veya bireysel bir girişimini geliştirmeye daha fazla ilgi duyuyorsun. Özel bir hedefe karşı kendini oldukça adanmış ve bağlı hissedebilirsin. Başkaları seni düşünceli olarak görebilir, ama biraz kendine odaklanmak şu anda bazı değerli ayarlamalar yapmana yardımcı olabilir.

    9 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün duygularınla oldukça huzurlu ve rahat hissedebilirsin ve bu gerçekten iyi geliyor. Şu anda gizli, ince ya da çok katmanlı şeylere ilgi duyuyorsun. Gün ilerledikçe hayatının arka planında veya perde arkasında bir meseleyi ele alma isteği duyabilirsin. İç dünyan, rüyaların, geçmişe bakış açın ve tamamlanma döngülerin odağa girebilir; eğer bu alanlarda yolunda gitmeyen bir şey varsa, iyileştirme konusunda kendini oldukça kararlı hissedebilirsin. Seni aşağıya çeken ya da kararsız bırakan bir şeyi geride bırakmaya karar verebilirsin. Bu, seni gerçekten daha mutlu ve hafif hissettirecek pratik seçimler yapma zamanı olabilir. Bir durumun özüne inmek için de iyi bir dönemdesin. Geçmişteki önemli bir olayı yeniden anlamlandırabilirsin ve bu, zihinsel yönünü değiştirebilir.

    10 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün ulaşılabilir ve ilgili hissediyorsun ve güvenin ilişkilerine yansıyor. Arkadaşlarınla veya geri bildirimlerle vakit geçirmek, duygularını ve fikirlerini daha iyi anlamana yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe arkadaşlıklarına, sosyal hayatına, bağlantılarına, topluluk duyguna ve mutluluk hedeflerine odaklanabilirsin. Bu dönemde, bu yaşam alanlarında özellikle gerçek olanla ilgileniyorsun. Bu, olgun kararlar almak veya gelecek için sağlam, pratik planlar geliştirmek için uygun bir zaman. Faydalı tavsiyeler arkadaşlarından veya çevrenden gelebilir. Arkadaşlarla yapılan sohbetler bugün iş konularına dönebilir ya da iş gibi bir nitelik kazanabilir; bu bir yandan faydalı olabilir, diğer yandan biraz rahatsız edici olabilir. Bu, kestirme yollar aramak için uygun bir zaman değil.

    11 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün birine yardım ederek ve destek olarak ilgi gösteriyor olabilirsin. Barışı ve iyi duyguları teşvik etmek, günlük hayatını iyileştirmede uzun bir yol kat edebilir. Aynı zamanda yaşam yönün, kariyerin ve statün için daha kararlı ve stratejik bir yaklaşım benimsemek için de uygun bir zaman. Başkaları seni yeni bir ışıkta görüyor ve özellikle bağlılığını ya da özverini fark ediyorlar. Bir kariyer konusunda harika içgörüler elde edebilir veya önemli bir projede ileriye dönük adımlar atabilirsin. İşleri düzeltmeye hazırsın. Kariyerin veya itibarınla ilgili endişelerin varsa, düzeltmeler yapmak için çalışmak adına iyi bir zamandır. Uzun vadeli mutluluk ve refah konularını geliştirmek için de gereken çabayı göstermeye hazırsın.

    12 / 13

  • 21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün dünyaya daha yaratıcı ve romantik bir şekilde yaklaşıyorsun. Duygularını ifade etmek veya söylediklerinle etkilemek ve keyif vermek için mükemmel bir konumdasın. Ancak, eğlenceli ve zevkli bir ruh halindeyken, aynı zamanda hayatını önemli şekillerde geliştirme arzunla da bağlantı kuruyorsun. Şimdi gerçekleşen olaylar yeni bir vizyona yol açıyor. Hayata yeni bir açıdan bakıyorsun ve tutumun ya da bakış açın evrim geçiriyor. Gün ilerledikçe işleri biraz daha ciddiye alıyorsun. Planlarını pratik yollarla ilerletmek için daha iyi bilgilere sahip olabilirsin. Kalbine yakın olan bir çalışma, yazı projesi veya uzun vadeli girişime adım atmak şimdi olası. Bu hayat alanları için daha fazla çaba, düşünce ve strateji harcamaktan keyif alıyorsun.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.