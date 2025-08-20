Günlük burç yorumları: 21 Ağustos 2025 Perşembe

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, mesleki kapılar sosyal bağlantılar aracılığıyla açılabilir ya da hayatındaki bazı kişilerle, özellikle de üstlerinle ya da iş veya resmi bağlar paylaştığın insanlarla daha güçlü ilişkilerin tadını çıkarabilirsin. Hedefler belirleme süreci de bugün keyif verici olabilir. Yaptığın işte veya sorumluluklarında özel bir sevinç bulabilirsin. Gün ilerledikçe sorunları çözmeye ve meselelerin özüne inmeye hazır oluyorsun. Maddi işlerine, gelire, finansa, kişisel eşyalarına ve yetenek gibi maddi olmayan kaynaklarına özellikle iyileştirme gözüyle odaklanabilirsin. Bir şeyleri daha olgun bir bakış açısıyla görüyorsun ve bir planı ya da projeyi dürüstçe değerlendirmek şu anda sana güç veriyor. Bugün seni tetikte ve istekli tutan bir şeyi anlama dürtüsü olabilir. Bir şeyin, kişinin ya da durumun değerine dair yeni bir bakış açısı kazanabilirsin ve bu da sana bilinçli seçimler ve kararlar alma konusunda yardımcı olabilir.