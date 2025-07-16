Yeni Harry Potter dizisi oyuncuları

Hagrid karakterine hayat veren Nick Frost'ın yer aldığı kareler de çok beğenildi. Oyuncu kadrosunda ayrıca John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape) ve Janet McTeer (Minerva McGonagall) gibi önemli isimler yer alıyor.

Yeni fotoğraflarla birlikte dizinin görsel dünyasına dair ilk ipuçları da paylaşılmış oldu. Hem karakter tasarımları hem de atmosfer, orijinal seriye sadık kalırken modern bir dizi estetiği taşıyor. Yeni Harry Potter dizisi, hem nostalji yaşamak isteyen eski izleyiciler hem de hikâyeyle ilk kez tanışacak yeni kuşaklar için büyük bir heyecan yaratmış durumda.

* Haberin fotoğrafı HBO Instagram hesabından alınmıştır.