Yaz tatili kısalıyor mu?

Sosyal medyada ve birçok haber sitesinde yer alan yaz tatili süresinin 20 gün kısalacağına dair haber, Haber Global'in haberine göre gerçeği yansıtmıyor. Öte yandan edinilen bilgiye göre ders saatlerine ilişkin değişiklikler Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:

Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

15 tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.

Okula başlama sendromu nasıl aşılır?