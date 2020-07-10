Yaz mevsiminde görülen jinekolojik sorunlar

Sıcak havalar vajina sağlığımızı nasıl etkiler? İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler...

Yaz mevsiminde görülen jinekolojik sorunlar
Sağlık
10 Temmuz 2020 Cuma

Amerikan Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Seyhan Ata, yaz mevsiminde görülen jinekolojik hastalıklar hakkında bilgiler verdi.


Yaz aylarıyla beraber artan sıcaklık sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Isıya bağlı sıvı kaybı, sıcak çarpması, gıda zehirlenmelerinde artış gibi rahatsızlıklar izlenebilir. Vücut, dış ortamdaki yüksek ısıya cevap olarak, terleme yoluyla ısısını düzenler. “Ter, nem ve sıcak jinekolojik sağlığı etkiler mi?” sorusuna hep birlikte göz atalım.


Vajinal enfeksiyonlar

Vücudumuz nasıl sıcakla mücadele edip ısısını koruyorsa, vajina da vücudun bir organı olarak ısısı kontrol altında tutmaktadır. Ayrıca vajinanın kendini temizleme özelliği de vardır. Nemli ve ıslak hissetmekten dolayı yapılan vajina temizliği için kullanılan abartılı hijyen ürünleri, vajina Ph’sını bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Rahat ve nefes alan kıyafetlerin tercih edilmesi ve her zamanki gibi vajenin nazik bir şekilde temizlenmesi yeterli olacaktır. Islak mayonun vajinal mantar enfeksiyonuyla olan ilişkisi de bilimsel olarak kanıtlanmamış, fakat halk arasındaki güçlü inanışlardan biridir.


Vajinal mantar enfeksiyonu için risk faktörleri; diyabet, antibiyotik kullanımı ve bağışıklığın baskılandığı durumlardır. Islak mayonun uzun süreli kullanımı mantar enfeksiyondan ziyade, vulva ve labiaların (dış ve iç dudakların) sürtünmeye bağlı olarak tahrişine neden olur. Bu durum vajinal mantar enfeksiyonundaki inflamasyon ve enfeksiyondan çok farklı olmakla beraber, rahatsız edici bir durumdur. Özellikle sıkı ve ıslak mayoyla uzun süre kalınmaması tercih edilmelidir.


Genital bölgedeki istenmeyen tüylerin alınması

Yaz aylarında kadınlar genital bölgedeki tüyleri çeşitli yöntemlerle daha sıklıkla almaktadır. Genital bölge temizliği için kullanılan jiletler enfeksiyonu ve yaralanmaları önlemek için bölgeye uygun olmalı ve sıklıkla değiştirilmelidir. Jiletler tercihen çok bıçaklı seçilmeli, temizliği iyi yapılmalı ve 5-6 kullanımdan sonra atılmalıdır. Ağda kullanılacaksa, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ısısıdır. Keza, cilt yanıkları çok da nadir görülen bir durum değildir. Kıl dönmesi, yanık, kıl kökü iltihabı gibi durumlar vulva bölgesini hassaslaştırır ve hasarlı deriden HPV, molluskum kontagiosum gibi viral enfeksiyonların bulaşmasını kolaylaştırır. Bu nedenle hijyene çok dikkat edilmesi gerekir.


Vajina girişinde şişlik, ağrı ve kızarıklık: Bartholin
Vajina girişinde şişlik, ağrı ve kızarıklık: Bartholin

İdrar yolu enfeksiyonu

Yaz aylarında yeterli sıvı alımı birçok açıdan sağlığımız için önemlidir. Yeterli sıvı alınmadığı takdirde, dehidratasyona bağlı baş ağrısı, halsizlik, idrar yapmakta zorlanma ve idrar yolu enfeksiyonu yaşanabilir. Yeterli sıvı alımı (10-11 bardak) ve düzenli idrara çıkmak, idrar yolu enfeksiyonundan korur.


Ateş basması

Menopoza geçiş süreci ve menopozda ateş basması, 2-4 dakika süren göğsün üst kısmı ve yüzden başlayıp tüm vücuda yayılan, vücutta ani ısı artışı hissi, terleme ve çarpıntının eşlik ettiği bir durumdur. Yaz aylarının sıcağı ve nemini eklediğimizde ateş basması başa çıkılması zor bir durum haline gelebilir.


  • Oda ısısını düşürmek,

  • Yelpaze veya vantilatör kullanmak,

  • Isı artışı hissedildiğinde kolaylıkla çıkarılacak ince, nefes alan kıyafetleri katmanlı giymek,

  • Ateş basmasını tetikleyen durumlardan kaçınmak (baharatlı yiyecekler, sıcak içecekler, kafein tüketimi, sigara kullanımı, stresli ortamlar) ve

  • ık havada vakit geçirilecekse, soğuk jel boyun kompresi kullanmak faydalı olabilir.

Özetleyecek olursak; yaz ayları sağlıklı bireylerde kadın sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmaz. Yaz sıcakları ve klima kullanımının fertilite/doğurganlık üzerine etkisi yoktur. Vajina hijyeninin her zamanki gibi abartısız bir şekilde yapılması, genital bölgedeki tüylerin alınmasında genel hijyen kurallarına uyulması, yeterli sıvı tüketimi ve ateş basmasını kontrol etmek için alınacak birkaç önlem yeterli olacaktır.


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Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler

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