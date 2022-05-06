Yaşamaya başlamak

Yaşamaya başlamak
Hayatın Sesi
06 Mayıs 2022 Cuma
Zeynep Peker

Hayatımızın başrolünde başkaları varsa bize yan rolleri oynamak düşecektir. Cümlelerimize "O" ile başlıyorsak, yapılan hatalar hep başkalarına aitse ve bu yaşadıklarımıza hep başkaları neden oluyorsa üzgünüm ama yan rol olmak tam olarak böyle bir şeydir.


Dışarıda gördüğümüz; sevmediğimiz, bizi kızdıran, eleştirdiğimiz ne varsa onların bizim içimizde, bize çok yakın bir yerde karşılığı vardır. Filmde sebepsiz hoşlanmadığımız bir karakter, şarkıda sürekli takıldığımız bir kısım, konuşurken öfke hissetmemize sebep olacak her şeyin kendi içimizde bir yansıması mutlaka vardır. Freud'un da sözünde dediği gibi "bir parmak karşıyı gösterirken üç parmak her zaman biz gösterir.”


Bu vakitten sonra kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır.


Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Neleri seviyoruz veya nelerden hoşlanmıyoruz? Bunun sebebi nedir? Bunlar gerçekleştiğinde veya gerçekleşmediğinde hangi ihtiyacımız karşılanıyor veya karşılanmıyor?



İnsan olarak sevilmek, değer görmek, önemsenmek gibi ihtiyaçlar duyarız. Bu ihtiyaçlar, evrimsel ve çoğu zaman içgüdüseldir. Bizim fark etmemiz gereken kısım bu ihtiyaçların hayatımıza ne şekilde etki ettiğidir. Bu ihtiyaçlar güdüsünde hayatımızın yönlenmesine izin verdiğimizde sevilmek için sevmediğimiz insanların yanında kalmak zorunda hissederiz. Kendimize değer vermediğimizde başkasından gördüğümüz ufacık bir değer parçacığı, ki bunu da çoğu zaman anlamını bilmediğimiz için yanlış değerlendiririz, bizi tutsak eder. Değer verenin kim olduğunu, amacını önemsemeden sadece değer görmeye devam etmek isteriz. Çoğunlukla elimizde kalan sadece hayal kırıklığımız ve daha fazla değersizleşme olur.


İhtiyaçlarımızın temel kaynağını, sebebini görmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için kendimizin en çıplak halini görmeye tahammülümüz ve cesaretimiz olması gerekir. Bu cesarettir bizi sorgusuz sualsiz yolun başında tutan. En bilmediğimiz halimizle çıkarız yola. En zorudur başlangıçlar. Kendi içimizi gördükçe zaman zaman yolda dururuz, dinleniriz. Zaman zaman korkarız, zaman zaman yaşadığımız çözülmeler bize "üzerimizdeki jelatinin çıkarılması" hissini verir. Gülüşlerimizi, bedenimizi, söylediklerimizi ve anlamları daha çok hissederiz. Bunların yanında elbette üzüntüleri, kederleri de daha çok hissederiz ama neyin bizi etkilemeyeceğimizi öğrendiğimizde bunun bir değeri kalmaz.


Yaşamaya değer bir insan olarak gerçekten yaşamaya başlarız.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.