Bahar mevsiminde giyebileceğiniz 5 ceket modeli

2. Barn ceketler
Rustik tarzın modern yorumu olan barn ceketler, son yıllarda sokak modasında güçlü bir yer edindi. Adını İngiliz kırsal yaşamından alan bu pratik ve dayanıklı ceketler, fonksiyonelliğiyle olduğu kadar sade şıklığıyla da öne çıkıyor. Genellikle kalın pamuk, kanvas ya da wax kaplı kumaşlardan üretilen barn ceketler, hem rüzgâra hem de hafif yağmura karşı dayanıklı yapısıyla geçiş mevsimlerinin favorisi. Doğal tonlarda — zeytin yeşili, kahverengi, lacivert — tercih edilen barn ceketler, jean ve botlarla birleştiğinde zahmetsizce cool bir görünüm yaratıyor. Kentsel yaşamla kırsal tarzı birleştirmek isteyenler için barn ceket, stil sahibi bir seçim.
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