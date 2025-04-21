Bahar mevsiminde giyebileceğiniz 5 ceket modeli

Bu bahar, sokaklarda trençkottan deri ceketlere kadar öne çıkan beş ikonik ceket trendi dikkatleri üzerine çekiyor.

Moda
Giriş: 21 Nisan 2025 14:24 Güncelleme: 21 Nisan 2025 14:25
ABONE OL

  • 1. Trençkot

    Trençkot, modanın en ikonik parçalarından biri olarak her sezon vitrinlerde yerini alıyor. Hem işlevsel hem de stil sahibi bu klasik parça, gardırobun kurtarıcılarından. İlkbahar ve sonbaharın geçiş dönemlerinde vazgeçilmez olan trençkotlar, ister spor ister şık kombinlerle kolayca uyum sağlar. Bej, siyah ya da haki tonlarıyla zamansız bir hava sunarken, son yıllarda renkli ve desenli modellerle cesur stil tercihleri de öne çıkıyor. Düğme detayları, kemeri ve genellikle su geçirmez kumaşıyla trençkot, hem şıklığı hem de pratikliği bir araya getiriyor.

    1 / 5

  • 2. Barn ceketler

    Rustik tarzın modern yorumu olan barn ceketler, son yıllarda sokak modasında güçlü bir yer edindi. Adını İngiliz kırsal yaşamından alan bu pratik ve dayanıklı ceketler, fonksiyonelliğiyle olduğu kadar sade şıklığıyla da öne çıkıyor. Genellikle kalın pamuk, kanvas ya da wax kaplı kumaşlardan üretilen barn ceketler, hem rüzgâra hem de hafif yağmura karşı dayanıklı yapısıyla geçiş mevsimlerinin favorisi. Doğal tonlarda — zeytin yeşili, kahverengi, lacivert — tercih edilen barn ceketler, jean ve botlarla birleştiğinde zahmetsizce cool bir görünüm yaratıyor. Kentsel yaşamla kırsal tarzı birleştirmek isteyenler için barn ceket, stil sahibi bir seçim.

    2 / 5

  • 3. Oversize deri ceketler

    Oversize deri ceketler, son dönemin en dikkat çeken trendlerinden biri. 90'ların asi ruhunu modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan bu parçalar, sokak stilinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geniş kalıplarıyla hem rahatlık hem de cool bir duruş sunan oversize deri ceket, her kombine iddialı bir hava katıyor. Siyah en klasik tercih olsa da, kahve ve bordo gibi tonlar da gardıroplarda yerini almaya başladı. İster basic tişört ve jean ile sade bir görünüm yarat, ister mini elbiseyle kontrast bir stil oluştur — oversize deri ceketle tarzına karakter katmak garanti.

    3 / 5

  • 4. Koşu montları

    Koşu ceketleri, sadece antrenmanların değil, günlük stilin de enerjik tamamlayıcısı haline geldi. Hafif yapısı, nefes alabilir kumaşı ve rüzgar geçirmez özellikleriyle sporcuların vazgeçilmezi olan bu ceketler, artık şehir sokaklarında da kendine yer buluyor. Canlı renkler, reflektif detaylar ve modern kesimlerle tasarlanan koşu ceketleri, fonksiyonelliği şıklıkla buluşturuyor.

    4 / 5

  • 5. Kapitone montlar

    Kapitone montlar, hem fonksiyonelliği hem de sofistike görünümüyle ilkbahar stilinin yıldız parçalarından biri. Dikiş detaylarıyla dikkat çeken bu montlar, sade bir tasarımın nasıl şık olabileceğini kanıtlıyor. Hafif ama sıcak tutan yapısıyla, soğuk havalarda hem konfor hem de stil sunuyor. Bej, siyah ve haki gibi klasik tonların yanı sıra pastel ve canlı renklerle de karşımıza çıkıyor. Uzun ya da kısa modelleriyle her tarza uyum sağlayan bu montlar, minimal bir şıklık arayanların favorisi.

    5 / 5

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.