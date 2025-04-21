Bahar mevsiminde giyebileceğiniz 5 ceket modeli

1. Trençkot

Trençkot, modanın en ikonik parçalarından biri olarak her sezon vitrinlerde yerini alıyor. Hem işlevsel hem de stil sahibi bu klasik parça, gardırobun kurtarıcılarından. İlkbahar ve sonbaharın geçiş dönemlerinde vazgeçilmez olan trençkotlar, ister spor ister şık kombinlerle kolayca uyum sağlar. Bej, siyah ya da haki tonlarıyla zamansız bir hava sunarken, son yıllarda renkli ve desenli modellerle cesur stil tercihleri de öne çıkıyor. Düğme detayları, kemeri ve genellikle su geçirmez kumaşıyla trençkot, hem şıklığı hem de pratikliği bir araya getiriyor.