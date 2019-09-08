Buğday salatalı mozzarella nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan buğday salatalı mozzarella tarifi...

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Buğday salatalı mozzarella

Malzemeler (4 kişilik)

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 adet büyük sırık domatesi
  • 10-15 adet kalamata zeytini
  • 10-15 adet arpacık soğanı turşusu
  • 1 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 2 adet mozzarella peyniri
  • 1 diş sarmısak
  • 2 çorba kaşığı sirke
  • Maydanoz veya fesleğen
  • Sızma zeytinyağı
  • Tuz

 

 

Yapılışı

Buğday yıkandıktan sonra, üzerine örtecek kadar tuzlu suyun içinde yumuşayana kadar haşlanır. Pişen buğday süzülür ve soğuk suyun altında soğutulup bir salata kasesinin içine konur. Diğer tarafta domatesler ince dilimler halinde doğranır. Mozzarella eğer direkt salatanın içine konacaksa fazla büyük olmayan parçalar halinde küp şeklinde doğranır. Közlenmiş biber şerit şerit kesilir, maydanoz kıyılır. Doğranan peynir ve sebzeler, buğdayın içine katılır, zeytin ve arpacık soğanı turşusu da eklenir ve karıştırılır. Dövülmüş sarmısak, sirke, tuz ve sızma zeytinyağı ile sos hazırlanır ve salataya katılır. Yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edilir. Eğer mozzarella sandwich gibi kullanılacaksa, 2 peynir diliminin arasına buğday salatası konarak, üzerine ekstradan zeytinyağı gezdirilerek servis edilir.

 

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