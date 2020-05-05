Hıdırellez şerbeti nasıl yapılır?

Diğer adı ile "ekşi ot şerbeti" olarak ta bilinen bir tat daha...

Malzemeler:

5 kg bu bölgelerde toplanmış ekşi ot (yabani kuzukulağı)(Trakya, Marmara, Batı Karadeniz ve çevresi)

1 kg nöbet şekeri

1 kg kestane balı

20 litre bölge suyundan

Yapılışı:

Kuzukulaklarını yıkayıp kurulayarak tahta kovaya koyalım. Üzerine şekeri ilave edip ahşap bir tokmakla yaprakları macun kıvamına gelinceye kadar dövelim. Suyu kaynatıp soğutalım. Bal ilave edelim. Suda karıştırılıp macun haline gelmiş malzemenin üzerine dökerek, suyla birlikte karıştıralım ve bir tülbent yardımıyla süzelim. Bu işlemi 2 defa yaptıktan sonra küpün içine koyup serin bir yerde bir gece bekletelim. Hızır ve İlyas hayrına mahallede dağıtalım. Hıdırellez’de yapılıp dilekler tutularak dağıtılan bu şerbet sayesinde o yıl için ne dilediyseniz gerçekleşirmiş.