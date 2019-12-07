Kötü bir günü iyi hale getirmek için 5 yol!

Siz de kötü geçen bir günden yakınıyor olabilirsiniz. Ama hiç durup, kötü geçen o günü nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi düşündünüz mü?

Her zaman için, olumlu bir tavırla, kötü giden bir günü iyiye çevirme olasılığı mevcut. Bunu yapmak aşağıdaki yolları bir deneyin.

Öncelik listesi yapın

Kötü geçen günler tüm enerjinizi alır. Eğer kötü bir gün geçiriyorsanız, yapacağınız her şey, normal bir günden daha azla enerji ister. Kendinize çok büyük bir yapacak işler listesi çıkartmayın. Öncelik listesi yapın ve %100 gerekli ve acil olmayan işlerinizi listeye almayın. Bu şekilde, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

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Başkalarını düşünmeyin

Hiç kötü bir gün geçirirken, sizden daha az şanslı olan insanları düşünmeniz gerektiğini söyleyen oldu mu? Bunun kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olması gerekiyor ama gerçekte öyle değil. Zaten kendinizi kötü hissederken, diğer nsanların şanssızlıklarını düşünmek kendinizi daha da kötü hissetmenize yol açacak.



Spor yapın

Büyük ihtimalle kendinizi kötü hissettiğiniz günlerde, kalkıp giyinmek yerine pijamalarınızla koltukta uzanmayı tercih ediyorsunuz. Hemen giyinin ve spor yapmaya gidin. Eğer bir spor salonuna üye iseniz, koşu bandında bir saat koşun ya da yürüyün. Üyeliğiniz yoksa, evinizin etrafında ya da sahilde bir yerlerde yürüyüş yapın. Egzersiz vücudunuzun mutluluk hormonları salgılamasına yardımcı olur. Ayrıca, evde pineklediğiniz için suçluluk duymak yerine, işe yarar bir şey yapmanın doygunluğunu yaşarsınız.

Bir şeye sarılın

Kötü bir gün geçiriyorsanız, kediler ve köpekler harika bir terapi aracı. Tüylü bir arkadaşla oynamak, moralinizi yükseltir. Eğer kediniz ya da köpeğiniz yoksa, sokağa çıkın ve onlarca evsiz kediden biriyle oynamayı deneyin.

Çevrenizdekilere iyi davranın

Kötü modlar bulaşıcıdır. Eğer, birine kötü davranırsanız, kendi olumsuz tavrınızı ona da bulaştırmış olursunuz. Kötü bir gün geçirirken, sinirlenip etrafa saldırmak çok kolay, çünkü en küçük şeyler bile sizi rahtsız eder. Eğer, saldırganlığınızın önüne geçemiyorsanız, kendinizi isole edip, daha iyi hissetmeye başlayana kadar yalnız kalın.