Yas ve ölüm sürecine destek: Eşlikçiler palyatif bakıma giriyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990 yılında yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirmeye adanmış ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edilen Palyatif Bakım, tedavisi zor ya da mümkün olmayan hastalıklarda kişilerin acılarını hafifletmeye yönelik tıbbi ve destekleyici tedavileri içeren bir bakım sistemini ifade ediyor. Palyatif Bakım, Sağlık Bakanlığı’nın "Palya-Türk Projesi’’ ile Türkiye’de de 2010 yılından bu yana medikal bir disiplin olarak kabul edilmektedir.

Ölümün yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareket ederek ölüme yaklaşan kişilere ve yakınlarına yas ve ölüm süreçlerinde destek olmak amacı ile Berna Köker Poljak, Gamze Çaparlar ve Melike Özgökçen tarafından kurulan ‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’, İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi ile anlamlı bir iş birliği başlattı. Eşlik, oluşturdukları donanımlı gönüllü ekibiyle birlikte hasta yakınlarına düzenli ziyaretler gerçekleştirmeye başlıyor. Geçtikleri zorlayıcı süreçlerde yalnız olmadıklarını hissetmeye ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları ve şefkatli halleriyle bu ihtiyaca cevap vermeye gönüllü olan Eşlik ekibi, bu ortaklık sayesinde bu konudaki derin gereksinimi karşılamaya yönelik ilk adımı atıyor ve bu hizmetlerin ülke genelinde diğer hastanelerde de yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eşlik kimdir?

‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’, Berna Köker Poljak, Gamze Çaparlar ve Melike Özgökçen tarafından 2022 yılında şu amaçlarla kuruldu: Ölümü yaşamdan ayrıştırmamayı hatırlatmak, ölüme yaklaşan sevdiklerimize daha iyi destek olabilmek, eşlikçiler, kendi yakınlarına bakım verenler ve/veya hastane/bakımevi/huzurevi/palyatif bakım gibi kurumlarda çalışan sağlık personeli olarak kendimize yönelik destekleyici bir tutumla bakım vermenin yollarını öğrenmek, ölüm konusundaki inanç ve kalıplarımızın farkına varmak, korkularımızı yok saymadan ölümlü olduğumuzu kendimize hatırlatmak ve yaşamla daha canlı bir yerden bağlantı kurabilmek.

‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’ hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adreslere ulaşabilirsiniz.

E-posta: eslik.org@gmail.com

Instagram: eslik_org