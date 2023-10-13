Yas ve ölüm sürecine destek: Eşlikçiler palyatif bakıma giriyor

Yas ve ölüm süreçlerinde, hasta ile hasta yakınlarına destek olmak amacıyla kurulan ‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’, İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi ile anlamlı bir iş birliği başlattı.

Yas ve ölüm sürecine destek: Eşlikçiler palyatif bakıma giriyor
Yaşam
Giriş: 13 Ekim 2023 16:33
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990 yılında yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirmeye adanmış ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edilen Palyatif Bakım, tedavisi zor ya da mümkün olmayan hastalıklarda kişilerin acılarını hafifletmeye yönelik tıbbi ve destekleyici tedavileri içeren bir bakım sistemini ifade ediyor. Palyatif Bakım, Sağlık Bakanlığı’nın "Palya-Türk Projesi’’ ile Türkiye’de de 2010 yılından bu yana medikal bir disiplin olarak kabul edilmektedir.


Ölümün yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareket ederek ölüme yaklaşan kişilere ve yakınlarına yas ve ölüm süreçlerinde destek olmak amacı ile Berna Köker Poljak, Gamze Çaparlar ve Melike Özgökçen tarafından kurulan ‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’, İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi ile anlamlı bir iş birliği başlattı. Eşlik, oluşturdukları donanımlı gönüllü ekibiyle birlikte hasta yakınlarına düzenli ziyaretler gerçekleştirmeye başlıyor. Geçtikleri zorlayıcı süreçlerde yalnız olmadıklarını hissetmeye ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları ve şefkatli halleriyle bu ihtiyaca cevap vermeye gönüllü olan Eşlik ekibi, bu ortaklık sayesinde bu konudaki derin gereksinimi karşılamaya yönelik ilk adımı atıyor ve bu hizmetlerin ülke genelinde diğer hastanelerde de yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.





Eşlik kimdir?

‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’, Berna Köker Poljak, Gamze Çaparlar ve Melike Özgökçen tarafından 2022 yılında şu amaçlarla kuruldu: Ölümü yaşamdan ayrıştırmamayı hatırlatmak, ölüme yaklaşan sevdiklerimize daha iyi destek olabilmek, eşlikçiler, kendi yakınlarına bakım verenler ve/veya hastane/bakımevi/huzurevi/palyatif bakım gibi kurumlarda çalışan sağlık personeli olarak kendimize yönelik destekleyici bir tutumla bakım vermenin yollarını öğrenmek, ölüm konusundaki inanç ve kalıplarımızın farkına varmak, korkularımızı yok saymadan ölümlü olduğumuzu kendimize hatırlatmak ve yaşamla daha canlı bir yerden bağlantı kurabilmek.


‘Eşlik | Yas ve Ölüm Süreçlerinde Destek Hizmeti’ hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adreslere ulaşabilirsiniz.

E-posta: eslik.org@gmail.com

Instagram: eslik_org




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.