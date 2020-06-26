Vişneli dondurma nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarında dondurma gibi serinletici lezzetlere daha çok ihtiyaç duyarız. Sadece birkaç malzemeyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, vişne reçeli tanelerinin de çok yakıştığı dondurmayı dilerseniz kağıt helva ile servis edebilirsiniz.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 12 saatten fazla

Malzemeler:

600 gr vişne

1 kutu krema, 200 ml, buzdolabında bekletilmiş

200 gr pudra şekeri

1/2 limon suyu

75 gr damla çikolata

2 yemek kaşığı vişne reçeli

Yapılışı:

*Vişneleri saplarından ayırıp yıkayın, süzgeçe alarak fazla sularından arındırın, küçük bir tepsiye tek sıra halinde yerleştirip hafifçe donana kadar dondurucuda bekletin. Donan vişnelerin çekirdeklerini çıkartarak püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Krema, pudra şekeri ve limon suyunu ilave ederek karışım homojen hale gelene kadar blenderden geçirin.

*Vişneli karışımı baton kalıba aktarın, üzerlerine damla çikolataları serperek hafifçe karıştırın. Üzerini streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 12 saat bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Kısa bir not:

*Vişneli dondurmayı yaklaşık bir ay derin dondurucuda saklayabilirsiniz.