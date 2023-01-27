Venüs Balık burcunda (27 Ocak – 19 Şubat 2023)

"Aradığın şey o kitaplarda değil, aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sende eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın, aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın."

Ruhun en güzel rehberi, yaşadıklarına dair hissettikleridir. İnsan zihniyle seçim yapar, kalbiyle öğrenir. Dünyadaki tüm güzellikler, mutluluklar, şans ve bereket; yalnızca sevgi dolu ruhlara akar. Gerçek zenginlik; güce sahip olana değil, aşkla çarpan kalbe akar.

27 Ocak tarihinde başlayacağımız yepyeni döngü; bizi aşkla yeniden buluşmaya hazırlıyor. Hak ettiğimiz güzellikleri, kendimize duyduğumuz ve hayata sunduğumuz sevgiyi, inandığımız mucizeleri, hayallerimizi yolumuza getiriyor.

Sevgi asla kaybolmaz, birine sunduğunuz duygular bambaşka yerden sizi mutlaka bulur. Kalbiniz aşkla çarparken, birine karşı sevgi hissederken, kendinizdeki güzellikleri ve yenilenen ışığınızı gözlemleyin. Güzel duygular besleyebilmenin değerini önce siz bilin ki yolunuz bugünlerde değerinizi görenlerle kesişsin.

Gerçekten ruhumuzu besleyen, ait olduğumuz, gerçek bağlarla bağlı olduğumuz yerde; oldurma çabası, taktik, çatışma, agresyon, zorlanmalara yer yoktur. Eksik veya fazla hissettirmez. Ruh gerçek sevgiyle buluştuğunda; sakin, yalın ayak ve hafiftir. Kendiliğindendir. Kendini ispat etme, sahip olma çabası egoya aittir.

Bir başkasından gelecek aşka, sevgiye ve onaya ihtiyaç duymak, birinin varlığına bağımlı olmak, ihtiyaçlarını bize duyurmaya çalışan çocuk kalbimizin istekleridir. Başkasında bulamadıklarında mızmızlanır, öfke dolar, yargılar. Kendine sunmadığını, başkasından aldığını da anlayamaz. Karşılık bekleyerek sürekli verdikleriyle kurban, sevilme arzusu ile çabaladıklarıyla kurtarıcıdır. Aşkla bir olanlar, beklentilerinden arınarak boşluklarını doldurmayı başaranlardır.

Bugünlerde; sevginin sınırsızlığını deneyimleyecek, ait ve huzurlu hissettiğimiz, anladığımız ve anlaşıldığımız, aynı hayalleri kurabildiğimiz kişilere çekileceğiz. Fedakarlık ve yardımlaşma gündemleri yaşayacak, maneviyatımızı güçlendireceğiz. Yaratılışın güzelliklerini fark edecek, yaşadıklarımıza anlam verecek, bir başkasının davranışlarının bize ayna tuttuğunu görerek geçmişi affedebileceğiz. Affederek özgürleştikçe açtığımız boşluklar yerini gerçek bağlarla dolduracak. Kalbimizi sevgiyle şifalandıracağız.

Beklentilerle yaklaşmadıkça bir diğerinin özünü görecek, olduğu gibi kabul edebildiğimiz, olduğumuz gibi sevildiğimiz ilişkilerde olmanın güzelliklerini yaşayacağız. Birliği daha çok deneyimlediğimiz, romantik, ruhsal bağlarla bağlı ilişkilere çekileceğiz. Hayatın sürprizlerine teslim oldukça, akışla bizim için hazırlanmış en güzel kıyıya ulaşacağız.

2 Şubat tarihinde ilişkilerde kadersel döngüler yaşayacak, hak edişlerimize kavuşacak, hayatın hayallerimiz için açtığı güzel yollarda ilerlemeye başlayacağız.

4- 5 Şubat tarihlerinde beklentiler ve değiştirme kaygısı ile yola çıktığımız ilişkilerde gerçekleri görecek, öz aldatma yaşadığımız, sözlerin tutulmadığı, dengelerin bozulduğu ilişkilerde fark edişler yaşayacağız.

14 – 15 Şubat tarihlerinde Neptün Venüs kavuşmasıyla; adeta aşktan sarhoş olduğumuz, sevgi ihtiyacımızı en derinlerde hissettiğimiz, ilahi adaletten güzelliklere kavuşacağımız, ilham, yüksek sezgiler ve duygularla dolu günlerde olacağız.

Etkilerden en çok; Balık, Boğa, Yengeç, Akrep ve Kova burçları yararlanacaktır.

Ruhunuzun ait, kalbinizin aşk dolu, zihninizin huzurlu olduğu, kolaylıkla akan, gerçek aşklarla buluşmanız, bir olmayı en güzel haliyle hissetmeniz dileğiyle.

Sevgilerimle...

İnci Gücen

Altair Astroloji