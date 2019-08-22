Ve vazgeçtiklerimiz...

+ Sonra Oku
Ve vazgeçtiklerimiz...
Bütün Yazıları

Hayat kazançlar ve kayıplar üzerine kuruludur... Kazanmak için çabalar, kayıplarımızı telafi etmek için yine çabalarız. Ve bir de vazgeçtiklerimiz vardır... Bazen isteyerek, bazen gönülsüzce... Aslında her vazgeçiş bir bakıma kendi gücümüzü görmektir. Yapabildiğimizin, başarabildiğimizin farkına varmak...

 

Vazgeçmek aslında neden bu kadar zorlu bir kavramdır? Vazgeçmek "süregelmekte olanın" değişikliğidir. Var olanı bırakmak demektir. Bırakmak ise ondan ayrılmak, bağımlılığı bitirmek, bir adım öteye geçebilmektir. İşte vazgeçmek bu noktada başlar. Vazgeçebilmenin zorluğu biraz da bizim algımızla ilgilidir. Bizler vazgeçmeyi öncelikle bir kayıp olarak düşünürüz. Hâlbuki belki bazı vazgeçişler bize uzun vadede kazanç getirecektir.

 

Vazgeçebilmek, kimi zaman yüreğimizi kanatır. İçimiz istemez vazgeçmeyi fakat mecburiyetler vardır. Vazgeçmesek de, biz mücadele etmek istesek de hayat bazen bazı şeyleri imkansız kılar. Kalmayı istesek bile arkamıza bakmadan gitmeye zorlar kader insanı gözümüzün ucundaki yaşlarla... İşte tüm bu duyguları yaşarken o kanayan yerlerimiz biz fark etmeden daha bir güçlenir. Her insan bir kere vazgeçmek zorunda kalmıştır. İçi yana yana gitmek... Kalan için mi daha zordur, giden için mi bu da hiç bilinmez... Herkes yaşadığını kendi bilir.

 

Kişiliğimiz ve hayata karşı duruşumuzu aslında seçtiklerimizden çok vazgeçebildiklerimiz belirler. Seçmek kolaydır. Orda güç vardır, seçebilme şansı vardır. Oysaki vazgeçmekte ihtimal yoktur. Karar kesindir. Bazen bir yürekten kendini koparabilmek veya bir memleketten toparlanıp gurbete gidebilmek ne zordur.

 

Her vazgeçiş de kayıp değil kazanç da olabilir çoğu kez. Kimi zaman vazgeçemediklerimizdir aslında açılan kapıları görmememize sebep olan.

 

Öyle bağlıyızdır ki körüne körüne seçtiklerimize. Neleri kaçırdığımızın farkına varamayız. İşte böyle durumlarda vazgeçebilmek bazen elzemdir.

 

İstenmeyen bir gönülde durmamak, bize zarar veren bir alışkanlıkta ısrarcı olmamak hayırlı vazgeçişlerdir... Sonrasında "İyi ki" dedirten...

 

İşte hayat böyle bir oyundur... Kimi zaman kazandığın... Kimi zaman seçtiğin ve seçildiğin... Kimi zaman da arkanı dönüp tek başına yürümek zorunda kaldığın... böyle bir yoldur yaşam...

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Dünya yanarken, sen ne istiyorsun?
Dünya yanarken, sen ne istiyorsun?
Her annenin öyküsü kendine
Her annenin öyküsü kendine
Nedensiz mutlu ol
Nedensiz mutlu ol
Evlilik ve birleşen aileler
Evlilik ve birleşen aileler
Lal
Lal
Sarande – Arnavutluk deyince artık akla o gelmeli!
Sarande – Arnavutluk deyince artık akla o gelmeli!
Egosu tavan yapmış insanlar
Egosu tavan yapmış insanlar
Asıl zenginlik bildiklerindir
Asıl zenginlik bildiklerindir

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

  • Bebekler hakkında ilginç bilgiler
    Bebekler hakkında ilginç bilgiler

    Süresi : 01:01 İzlenme : 8506

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X