Uyku sorununa çözümler nelerdir?

Gece rahat uyuyamamak hem psikolojik hem de fizyolojik sağlığımızı kötü bir şekilde etkiler. Peki daha rahat uyumak için neler yapılabilir?

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Yatak odanız yeteri kadar karanlık mı?

Gece iyi uyumak gün boyu yorulan bedeninize ve zihninize verebileceğiniz en iyi ödüldür diyebiliriz. Gece düzgün uyumaya yeteri kadar önem vermemek ise ertesi gün yapacağınız işlerin kalitesini önemli oranda düşürür. Hatta bazı durumlarda uykunuzu alamamak kazalara ve dolayısıyla da yaralanmanıza sebep olabilir. Yaşadığınız hiçbir uyku sorunları rastlantısal oluşmamaktadır. Arkalarında bir ya da birden fazla sebep barındırıyor olabilirler. Rahat bir yatağa sahip olmak, sessiz, iyi havalandırılmış ve hafif ışıklı bir odada olmak vücudu iyi bir gece uykusuna hazırlar. Bazı durumlarda ise insanların rahat uyumak için daha fazlasına ihtiyacı olabilir.

 

Peki uyku sorunlarınızdan kurtulabilmek için neler yapabilirsiniz?

 

Yatak odanız yeteri kadar karanlık olmalı

Mavi ışık, günışığından alınan ışıktır. Eğer yatarken odanızda mavi ışık bulunuyorsa beyniniz bunu günışığı sanabilir. Odanızda hiç ışık olmaması ise sağlıklı bir uyku uyumanız için en iyi seçenek olacaktır.

 

Ortamın gürültülü olmamasına dikkat edin

Yatak odanız aşırı sıcaktan ve gürültüden yalıtılmış olmalıdır. Oda duvarlarınızı ses yalıtıcı materyallerle kaplamanız iyi olabilir. Bu materyaller aynı zamanda sıcaklığı korumak için de uygun olabilir.

 

Eski nevremsimlerden kurtulun

Yataklarda oldukça hızlı çoğalan böceklerden korunmanın en önemli yollarından biri nevresimlerinizi düzenli olarak karbonatlı suyla (deterjana ek olarak) yıkamaktır.

 

Oda sıcaklığınızı ayarlayın

Ilık bir odada uyumak, beyninizin rahatlamasını engelleyecek ve hatta vücudunuz terlemeye başlağında onu soğutmaya çalışarak daha da zorlayıcı bir hal alacaktır. Oda sıcaklığını sabit bir derecede tutmak için klima kullanabilir veya elektrikli ısıtıcalardan yararlanabilirsiniz.

 

HAVA ÇOK SICAKKEN NASIL UYUMAK GEREKİYOR?

 

Yatmadan önce egzersiz yapın

Egzersiz yapmak kan dolaşımınız ve beden sağlığınız için faydalı olsa da yatma saatinize çok yakın bir zamanda yapmak iyi bir fikir değildir. Yatmadan önce kendinizi yoracak şeylerle uğraşmanız metabolizmanızı harekete geçirir ve kalp atış hızınızı artırır. Bu da dinlenememenize ve beyninizin uyanık kalmasına neden olur. Fiziksel egzersizlerin yapılması için en uygun saatler gün doğumu ve iş çıkşınızdan bir saat sonrasıdır (yatmadan en az 3 saat önce).

 

Fazla protein tüketmemeye çalışın

Yatmadan önce fazla protein içeren besinler tüketmek uykunuzu kaçırabilir çünkü protein sentezi için vücut çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Hafif karbonitratlı bir atıştırmalık yatmadan önce daha uygun olacaktır.

 

Derin derin nefes alın

Yatmadan önce gözleriniz kapalıyken derin ve yavaş nefesler alın ve aynı zamanda ufak esneme hareketleri yapın.

 

TV karşısında uyuyakalmayın

TV karşısında uyuyakaldığınız zaman ekrandaki bazı sahneler beyninizi uyararak beyninizin uyanık kalmasına sebep olabilir. Buna ek olarak TV'den yayılan mavi ışık uykunuzun en büyük düşmanıdır. Bu yüzden yatmadan en az 2 saat önce TV izlemeyi bırakmalısınız.

 

 

YATAK ODANIZDAN TELEVİZYONU ÇIKARTMAK İÇİN 7 SEBEP

 

Alkol ve sigara tüketiminize dikkat edin

Uyku problemlerinizi düzeltmek için alkol ve sigaraya yönelebilirsiniz fakat kısa süreli rahatlama sağlayan bu kimyasallar uzun vadede uykunuza ciddi zarar verir.

 

Başucunuzda çalar saat olmamasına özen gösterin

Seyahat etmediğiniz takdirde başucunuzda çalar saat bulunması düzgün bir uyku uyumanızı engeller. Eğer saati odadan dışarı çıkarmanız mümkün değilse görüş açınızdan uzak bir yere yerleştirin. Çünkü saatin göz hizanızda olması beyninizin otomatik olarak gündoğumuna ne kadar kaldığını hesaplamasına sebep olur bu da vücudunuzun doğal ritmini bozar.

 

Sürekli stres içinde olmamaya çalışın

Planlı olmak psikolojik ve fiziksel olarak daha sağlıklı olmanızı sağlar. Başucunuzda bir defter ve kalem tutup gün içinde aklınıza gelen fikirleri, yapmanız gereken işleri not almak sürekli sizi stres içinde olmaktan uzak tutar ve daha planlı olmanızı sağlar.

 

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