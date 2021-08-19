Ultrason terimleri ve anlamları

Belli aralıklarla gittiğiniz kontrollerde doktorlar bebeğinizin gelişimine ultrason ile bakar. Boyu, kilosu, tahmini doğum zamanı, kafa ve karın çevresi gibi bebeğinizin sağlığı hakkında pek çok bilgi verir. Bu bilgiler ise ultrason kağıdında kısaltmaları, değerleri ile birlikte yazmaktadır. Peki ultrason kağıdındaki bu kısaltmalar nedir ve bu terimler ne anlama gelmektedir?

Ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları nelerdir?

LMP (EDD): Son adet tarihi

EDD (AUA): Belirlenen doğum tarihi

GS: Gebelik kesesi

BPD: Başın kulaklar üzerindeki bölümünden ölçülen çapı

HC: Kafa çevresi

AC: Karın çevresi

FL: Uyluk kemiği uzunluğu (7 ile çarpıp boyu bulunur)

YS: Yolk kesesi

FHR: Bebeğin kalp atış hızını belirtir. Fetusun kalp atış hızıdır.

HL: Humerus uzunluğu (kolun uzun kemiği)

CRL (Crown rump length): Baş - popo mesafesi

AD: Karın çapı

EFW: Tahmini bebek ağırlığı

NT: Ense pilisi kalınlığı

AFI: Amniyotik sıvı indeksi

RA: Kalpte sağ kulakçık

LA: Kalpte sol kulakçık

RV: Kalpte sol karıncık

LV: Kalpte sağ karıncık

AO: Aort, kalpte çıkan ana atar damar

W: Bebeğin kaç haftalık olduğu

GA (AUA): Tahmini bebek yaşını verdiği belirtir

Doppler ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları?

S: Doppler dalga şeklinin tepe noktası. Bu nokta kan akım hızının büyük olduğu nokta olarak bilinir.

D: Diastol sonu akım hızı. Kalbin gevşemesi sırasındaki en sonundaki damarda kan akım hızı

A: Ortalama kan akım hızı

PI: Pulsatilite indeksi

RI: Direnç indeksi

S/D: Sistol ve diyastoldeki kan akım hızının oranları

Bebeğin anne karnındaki hareketlerinin terimleri ve anlamları nelerdir?

ROP: Bebeğinizin ense bölümünün sağ tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.

ROA: Bebeğin ense bölümünün sağ tarafta öne doğru olduğunu gösterir.

LOP: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.

LOA: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta öne doğru olduğunu gösterir.