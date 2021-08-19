Ultrason terimleri ve anlamları

Belli aralıklarla gittiğiniz kontrollerde doktorlar bebeğinizin gelişimine ultrason ile bakar. Boyu, kilosu, tahmini doğum zamanı, kafa ve karın çevresi gibi bebeğinizin sağlığı hakkında pek çok bilgi verir. Bu bilgiler ise ultrason kağıdında kısaltmaları, değerleri ile birlikte yazmaktadır. Peki ultrason kağıdındaki bu kısaltmalar nedir ve bu terimler ne anlama gelmektedir?
Ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları nelerdir?
LMP (EDD): Son adet tarihi
EDD (AUA): Belirlenen doğum tarihi
GS: Gebelik kesesi
BPD: Başın kulaklar üzerindeki bölümünden ölçülen çapı
HC: Kafa çevresi
AC: Karın çevresi
FL: Uyluk kemiği uzunluğu (7 ile çarpıp boyu bulunur)
YS: Yolk kesesi
FHR: Bebeğin kalp atış hızını belirtir. Fetusun kalp atış hızıdır.
HL: Humerus uzunluğu (kolun uzun kemiği)
CRL (Crown rump length): Baş - popo mesafesi
AD: Karın çapı
EFW: Tahmini bebek ağırlığı
NT: Ense pilisi kalınlığı
AFI: Amniyotik sıvı indeksi
RA: Kalpte sağ kulakçık
LA: Kalpte sol kulakçık
RV: Kalpte sol karıncık
LV: Kalpte sağ karıncık
AO: Aort, kalpte çıkan ana atar damar
W: Bebeğin kaç haftalık olduğu
GA (AUA): Tahmini bebek yaşını verdiği belirtir
Doppler ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları?
S: Doppler dalga şeklinin tepe noktası. Bu nokta kan akım hızının büyük olduğu nokta olarak bilinir.
D: Diastol sonu akım hızı. Kalbin gevşemesi sırasındaki en sonundaki damarda kan akım hızı
A: Ortalama kan akım hızı
PI: Pulsatilite indeksi
RI: Direnç indeksi
S/D: Sistol ve diyastoldeki kan akım hızının oranları
Bebeğin anne karnındaki hareketlerinin terimleri ve anlamları nelerdir?
ROP: Bebeğinizin ense bölümünün sağ tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.
ROA: Bebeğin ense bölümünün sağ tarafta öne doğru olduğunu gösterir.
LOP: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.
LOA: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta öne doğru olduğunu gösterir.
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