Ultrason terimleri ve anlamları

Hamile olduğunuzu duyduğunuz andan itibaren belli aralıklarla gittiğiniz doktor kontrolleri hem bebeğinizin hem de sizin sağlığınız için oldukça faydalıdır. Doktorlar kontrolde ultrason ile bebeğinizin gelişimine bakar. Peki ultrasonda yer alan terimler ve anlamları nelerdir?

Ultrason terimleri ve anlamları
Hamilelik
19 Ağustos 2021 Perşembe

Belli aralıklarla gittiğiniz kontrollerde doktorlar bebeğinizin gelişimine ultrason ile bakar. Boyu, kilosu, tahmini doğum zamanı, kafa ve karın çevresi gibi bebeğinizin sağlığı hakkında pek çok bilgi verir. Bu bilgiler ise ultrason kağıdında kısaltmaları, değerleri ile birlikte yazmaktadır. Peki ultrason kağıdındaki bu kısaltmalar nedir ve bu terimler ne anlama gelmektedir?


Ultrason gerçekten gerekli mi?
Ultrason gerçekten gerekli mi?

Ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları nelerdir?

LMP (EDD): Son adet tarihi


EDD (AUA): Belirlenen doğum tarihi


GS: Gebelik kesesi



BPD: Başın kulaklar üzerindeki bölümünden ölçülen çapı



HC: Kafa çevresi



AC: Karın çevresi



FL: Uyluk kemiği uzunluğu (7 ile çarpıp boyu bulunur)


YS: Yolk kesesi


FHR: Bebeğin kalp atış hızını belirtir. Fetusun kalp atış hızıdır.



HL: Humerus uzunluğu (kolun uzun kemiği)



CRL (Crown rump length): Baş - popo mesafesi



AD: Karın çapı



EFW: Tahmini bebek ağırlığı



NT: Ense pilisi kalınlığı



AFI: Amniyotik sıvı indeksi



RA: Kalpte sağ kulakçık



LA: Kalpte sol kulakçık



RV: Kalpte sol karıncık


LV: Kalpte sağ karıncık


AO: Aort, kalpte çıkan ana atar damar


W: Bebeğin kaç haftalık olduğu


GA (AUA): Tahmini bebek yaşını verdiği belirtir


Doppler ultrasonda kullanılan terimler ve anlamları?

S: Doppler dalga şeklinin tepe noktası. Bu nokta kan akım hızının büyük olduğu nokta olarak bilinir.


D: Diastol sonu akım hızı. Kalbin gevşemesi sırasındaki en sonundaki damarda kan akım hızı


A: Ortalama kan akım hızı


PI: Pulsatilite indeksi


RI: Direnç indeksi


S/D: Sistol ve diyastoldeki kan akım hızının oranları


Hafta hafta bebek gelişimi
Hafta hafta bebek gelişimi

Bebeğin anne karnındaki hareketlerinin terimleri ve anlamları nelerdir?

ROP: Bebeğinizin ense bölümünün sağ tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.


ROA: Bebeğin ense bölümünün sağ tarafta öne doğru olduğunu gösterir.


LOP: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.


LOA: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta öne doğru olduğunu gösterir.


Ultrason nedir?


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