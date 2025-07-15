Türkiye'nin Oscar adayı: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

Türkiye’nin 2026 Oscar Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki adayı belli oldu. Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği tarafından oluşturulan 13 kişilik Türkiye Oscar Seçici Kurulu, 14 başvuru arasından Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmini Türkiye’nin Oscar adayı olarak belirledi.

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu ne?

Film, iş bulamayan Eyüp isimli bir karakterin İzmir’den memleketi Siverek’e dönmesini ve domates kurutma işinde çalışmaya başlamasını konu alıyor. Hikâye, Eyüp’ün kendisine ücretini ödemeyen işvereni Hemme’ye duyduğu öfke ile gelişiyor ve sadece bir güne yayılan olaylar zinciri üzerinden sınıfsal gerilimi işliyor.

“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, dünya prömiyerini 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin “Ufuklar” bölümünde yaptı ve burada Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Film, Türkiye’de ise 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. Yönetmen Murat Fıratoğlu, filmde hem senarist hem başrol oyuncusu olarak yer aldı. Oyuncu kadrosunda Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın gibi isimlerin yanı sıra yönetmenin akrabaları ve Siverek halkı da rol aldı. Film, 23 Mayıs 2025’te dijital bir platformda izleyiciyle buluştu.

Oscar ödüllerinde Türkiye bugüne kadar 31 kez başvuru yaptı. Daha önce 'Kış Uykusu' ve 'Ayla' filmleri aday gösterilmişti ancak kazanamadı. “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi, yurtiçi ve yurtdışında aldığı ödüllerle bu yıl daha güçlü bir aday olarak dikkat çekiyor.

98. Oscar Ödülleri adayları 22 Ocak 2026’da açıklanacak. Ödül töreni ise 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.