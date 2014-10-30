Çeşit çeşit aşure!

Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan bir tatlıdır. İşte bereketin simgesi olan aşurenin çeşitleri ve yapılışları...

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    Esmer aşure

     

    Malzemeler:

    * 250 gr aşurelik buğday

    * 50 gr pirinç

    * 30 su bardağı su

    * 550 gr esmer toz şeker

    * 25 gr kuş üzümü

    * 150 gr sultani üzüm

    * 100 gr iç badem

    * 100 gr iç ceviz

    50 gr fındık

    * 50 gr kuru kayısı

    * 3 diş karanfil

    * 1.5 tatlı kaşığı zencefil

    * 1 kahve fincanı gülsuyu (arzuya bağlı)

     

    Yapılışı:

    Buğday ve pirinci bir gece üzerine çıkacak kadar suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzün. 30 su bardağı su ilavesiyle az ateşte 6-7 saat pişirin. Yumuşamış buğday ve pirinci suyuyla beraber bir tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. Özlü buğday suyuna şekeri ilave ederek orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Gerekirse su ilave edin. Bir iki taşım kaynattıktan sonra ayıklanmış ve yıkanmış sultani üzümü, kuş üzümünü, küçük kesilmiş kuru kayısıyı, iç bademi, doğranmış cevizi, kavrulmuş fındığı, karanfili, zencefili ve dilerseniz gül suyunu ilave edin. Bir taşım daha kaynatın ve kaselere dökerek paylaştırın. Soğuyunca üzerini badem, ceviz, üzüm ve narla süsleyin.

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    Sütlü aşure

     

    Malzemeler

    250 gr aşurelik buğday

    100 gr pirinç

    30 su bardağı su

    3 su bardağı süt

    750 gr toz şeker

    50 gr kuru fasulye

    50 gr kuru bakla

    50 gr nohut

    100 gr iç ceviz

    100 gr kuru kayısı

    150 gr sultani üzüm

    100 gr incir

    25 gr dolmalık fıstık

    25 gr kuş üzümü

    100 gr iç badem

    1 kahve fincanı gülsuyu (arzuya bağlı)

     

    Yapılışı:

    Buğday ve pirinci üzerine çıkacak kadar suda bir gece bekletin. Ertesi gün suyu süzün. 30 su bardağı su ilavesiyle az ateşte 6-7 saat pişirin. Yumuşamış buğday ve pirinci suyuyla beraber bir tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. Özlü buğday suyuna şekeri ve sütü ilave ederek orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Gerekirse su ilave edin. Bir iki taşım kaynattıktan sonra bir gece evvelden suya yatırılmış ve sonra da haşlanmış kuru fasulye, bakla ve kabukları ayıklanmış nohut ekleyin. Ayrıca ayıklanmış ve yıkanmış sultani üzümü, kuş üzümünü, küçük kesilmiş kuru kayısı ve inciri, dolmalık fıstığı, iç bademi, doğranmış cevizi ve dilerseniz gül suyunu ilave edin. Bir taşım daha kaynatın ve kaselere dökerek paylaştırın. Soğuyunca üzerini badem, ceviz, üzüm ve narla süsleyin.

     

    Not: Aşurenin daha beyaz olması için şeker ve sütten sonra içine hiçbir malzeme atmayın.

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    Aşure

    Malzemeler

    2 su bardağı buğday

    1 su bardağı kuru bakla

    1 su bardağı pirinç

    1 su bardağı nohut

    1 su bardağı kuru fasulye

    1 su bardağı kuru sarı üzüm

    15 adet kuru kayısı ikiye bölünmüş

    300 gr. kestane haşlanmış ve ayaklanmış

    1,5 kg toz şeker

    1 lt. süt

     

    Yapılışı:

    Buğdayı ve baklayı iyice yıkayın. Büyük bir aşure tenceresinin içinde, pirinci de ekleyerek 5 lt. suyla 20 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Bir gece bekletin. Nohut, fasulye, üzüm ve kayısıyı da geceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Üzerine 4 parmak su çıkacak kadar su ilavesiyle, sabahleyin tencereyi ağzı açık olarak orta ateşe koyun ve hiç karıştırmayın. Nohudu ve fasulyeyi haşlayın. Nohudun kabuklarını soyun ve her ikisini de tencereye ekleyin. Su azaldıysa 1 lt sıcak su ekleyin. Kaynattığınız ve süzdüğünüz üzüm ve kayısıları ekleyin. Malzemelerin hepsi piştiği zaman kestaneyi koyun. Kısık ateşte tüm bunlar 3 saat sürecektir. Daha sonra şekeri koyun ve artık hep karıştırın. Şekerle beraber kaynattığınız sütü de ilave edin. Şeker iyice emilene kadar, yarım saat gibi karıştırmaya devam edin. Altını kapattıktan sonra biraz bekletin ve henüz sıcakken servis tabaklarına koyun. Soğuyunca üzerini kuru üzüm, kuş üzümü, çiğ badem, Antep fıstığı, nar, ceviz, kuru incir ve kuru kayısıyla süsleyin.

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