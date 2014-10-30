Çeşit çeşit aşure!

Aşure
Malzemeler
2 su bardağı buğday
1 su bardağı kuru bakla
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı kuru sarı üzüm
15 adet kuru kayısı ikiye bölünmüş
300 gr. kestane haşlanmış ve ayaklanmış
1,5 kg toz şeker
1 lt. süt
Yapılışı:
Buğdayı ve baklayı iyice yıkayın. Büyük bir aşure tenceresinin içinde, pirinci de ekleyerek 5 lt. suyla 20 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Bir gece bekletin. Nohut, fasulye, üzüm ve kayısıyı da geceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Üzerine 4 parmak su çıkacak kadar su ilavesiyle, sabahleyin tencereyi ağzı açık olarak orta ateşe koyun ve hiç karıştırmayın. Nohudu ve fasulyeyi haşlayın. Nohudun kabuklarını soyun ve her ikisini de tencereye ekleyin. Su azaldıysa 1 lt sıcak su ekleyin. Kaynattığınız ve süzdüğünüz üzüm ve kayısıları ekleyin. Malzemelerin hepsi piştiği zaman kestaneyi koyun. Kısık ateşte tüm bunlar 3 saat sürecektir. Daha sonra şekeri koyun ve artık hep karıştırın. Şekerle beraber kaynattığınız sütü de ilave edin. Şeker iyice emilene kadar, yarım saat gibi karıştırmaya devam edin. Altını kapattıktan sonra biraz bekletin ve henüz sıcakken servis tabaklarına koyun. Soğuyunca üzerini kuru üzüm, kuş üzümü, çiğ badem, Antep fıstığı, nar, ceviz, kuru incir ve kuru kayısıyla süsleyin.