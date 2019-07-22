Tişört giymenin 5 farklı yolu

Bir tişörtü 5 farklı şekilde giyerek stilinizde küçük değişiklikler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Farklı parçalarla yapılan kombinler bir yana aslında aynı parçaları farklı şekillerde giyerek yeni görünümler yakalamanız mümkün. Bu yazımızda basic bir tişörtü beş farklı biçimde giyerek nasıl yeni görünümler yakalamanın yollarını anlattık.

Standart

Tişört giymenin en kolay yolu olan bu tarzda kot pantolonun üstüne giydiğiniz tişörtü olduğu gibi bırakıyorsunuz. Son derece basit ve rahat. Özellikle gündelik hayatınızda, özel bir çaba gerektirmeyen zamanlarda tişörtü bu şekilde giyerek spor ve rahat bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu yöntemi özellikle havuç paça ya da skinny jeanler ile birlikte kullanabilirsiniz.

Salaş

Bu tarzda tişörtün bir kısmını pantolonunuzun içine sıkıştırıyorsunuz. İster sağdan ister soldan ya da ister önden tişörtün bir parçasını pantolonun içine sokun ve sonra biraz çekerek doğal durmasını sağlayın. Hem rahat ve salaş hem de daha tarz bir görünüm yakalamış olacaksınız. Boru paça pantolonlarla birlikte bu yöntemi uygulamanız hoş bir görünüm yakalamanızı kolaylaştırır.

Sadece arka

Bu görünüm de gündelik kullanım açısından son derece uygun. Tişörtü arkaya doğru hafif sıkıştırıp arka kısmını pantolonun içine yerleştiriyorsunuz. Tişörtler normalde vücut kıvrımlarınızı ortaya çıkarmaz. Bu yöntem sayesinde hem göbek bölgesinde fazlanız varsa onu saklamış hem de bel kıvrımınızı ortaya çıkarmış oluyorsunuz.

Pantolon içi

Bu yöntemi özellikle mom ya da boyfriend jeans denilen kot pantolonlarla birlikte kullanırsanız hem vintage hem de sportif bir görünüm yakalamış olursunuz. Tişörtün etek kısmının tamamını pantolonun içine iyice yerleştirin ardından kollarınızı kaldırarak biraz gevşemesini sağlayın. Böylece tüm o gerginliği alır ve daha rahat bir görünüm yaratmış olursunuz.

Tek düğüm

Bu özellikle büyük beden tişörtler ile uygulayabileceğiniz bir yöntem. İster sağdan ister soldan tişörtü elinizin içine toplayın ve kendi etrafında döndürerek düğüm yapın. Büyük beden tişörtler tüm hatlarınızı kapatır bu yöntemler rahat ve daha seksi bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eğer vücudunuza güveniyorsanız tek düğüm yöntemini önden de yapabilirsiniz. Eğer düğüm atmakta zorlanıyorsanız bir lastikten ya da lastik tokadan yararlanabilirsiniz.

Sıcak yaz günleri için kombin önerileri