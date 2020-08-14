Tartışma sırasında yapılabilecek şeyler

Çiftlerin tartışması zaman zaman kaçınılmaz oluyor. Hiç tartışılmayan bir ilişki ise neredeyse imkansız ya da sağlıksız görülüyor. Peki tartışmadan sonra durumu daha kötü bir hale getirmemek için ne yapılabilir?

Tartışma sırasında yapılabilecek şeyler
İlişki
17 Ağustos 2020 Pazartesi

İçinizden 10'a kadar sayın

Bu tartışma sırasında çok işe yarayan bir yoldur. Partneriniz hoşunuza gitmeyen veya ona katılmadığınız bir şey söylediğinde hemen tepki vermek yerine içinizden 10'a kadar sayın. Sakinleştiğinizi ve daha mantıklı davranacağınızı göreceksiniz. Böylelikle birbirinizi kırma olasılığınız da azalacak.


Tartışmayı durduracak bir sinyal belirleyin

Partnerinizle tartılmanız gittikçe hararetleniyor ve en üst noktasına yaklaşmaya başlıyorsa bu noktada ikinizin de önceden anlaştığınız gizli bir sinyali kullanarak tartışmayı durdurmanız çok önemli. Bu sinyal ufak bir jest veya komik bir kelime olabilir. Bu sinyal, partnerinize sabrınızın eşiğine gelmek üzere olduğunuza dair bir mesaj iletir.


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Kazanmaya çalışmayın

Aslında gerçekten istediğiniz tartışmayı kazanmak değil, değil mi? Her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz bir insanla tartışmanızda haklı ya da haksız olmak diye bir şey yoktur. Yine de tartışma sırasında güçlü bir şekilde kendinizi haklı buluyorsanız da şunu hatırlayın; haklı olduğunuz konu tartışma geçtikten sonra artık o kadar da önemli olmayacak... Deneyin, farkı anlayacaksınız.


Bazı sorunlar tartışmaya değmez

Bir başka insanla ortak bir yaşam kurmaya çalıştığınızda fikir ayrılıklarına düşmeniz çok normal. Ama bazı sorunlar var ki, tartışmaya bile değmezler ve uzun vadede sadece stres ve kızgınlığa neden olurlar. Zamanınızı, hangi sorunları çözmeye kullanmak istediğinizi iyi düşünün.


Partnerinize sarılın

Partnerinizle aranızda bir yanlış anlaşılma veya anlaşmazlık olduğunda yapmak istediğiniz son şey ona dokunmak olabilir. Ama böyle anlarda partnerinize dokunmak onu sevdiğinizi ve onunla birlikte olmak istediğinizi size tekrar hatırlatacaktır. Tartışma sırasında sarılmak istemekten çekinmeyin. Ayrıca daha büyük bir tartışmaya gitmemenize çok yardımcı olacaktır.


İmkansız bir şey yapın

Çoğu kişi partnerinin yaptıkları ya da söylediklerinin geçmişleriyle ilgili olumsuz bir çağrışım olduklarını düşünüyor. Bulaşıkları yıkamıyor çünkü size daha önce mutfaka hiç yardım etmedi, özel bir günü unuttu çünkü aslında ilişkinizi o kadar da önemsemiyor. İşte bu noktada bu ''imkansız'' şeyi yapın: partnerinizin hislerini anlamaya çalışın ve olumsuz giden şeyleri tersine çevirmeye çalışın. Bu etkileşim ilişkinizi olumlu yönde etkileyecek.


Kızgın yatmak sorun değil

Uzmanlar, büyük mücadele verdiğiniz bir tartışmanın sonunda illaki bir anlaşmaya varmanıza gerek olmadığını savunuyor. Kendinize zaman verin, yeterince dinlenin ve ertesi gün olabildiğince erken kalkın. Endişelenmeyin, gece siz uyurken ilişkinize kötü bir şey olmayacak.


Mizahı tartışmaya dahil edin

Tartışma sırasında yükselen tansiyonu biraz düşürmek için bir şaka yapabilirsiniz. Lakin şaka yaparken ironik ya da acımasız olmayın, masum bir hareket ya da komik bir söz yardımcı olacaktır.


Pozisyonunuzu bilin

Tartışmak, iki kişi ve iki pozisyon gerektirir. 10 saniye boyunca derin nefesler alırken sizi o an neyin sinirlendirdiğini ve neyin rahatsız ettiğini düşünün. Sorumluluk almaktan korkmayın.


Bir doz zevk

İçinde bulunduğunuz ortam, sizin ve partnerinizin üzerinde bir etkiye sahiptir. Negatif bir ortam ufak bir tartışmayı birdenbire büyük bir tartılmaya dönüştürebilir. Eğer açsanız ya da konuşmanıza engel olacak kadar gürültülü ve kalabalık bir ortamdaysanız tartışmadaki tansiyon kesinlikle artacaktır. Bu anlarda ikinize de zevk verecek bir şey düşünün, örneğin güzel bir içecek olabilir. Bu şekilde ikiniz de o anın tartışmak için uygun olmadığını, rahatlamak ve bir şeyler içmek için uygun olduğunu anlayacaksınız.


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