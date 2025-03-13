Tanyeli'nin hayatı

Tanyeli'nin hayatı ile ilgili merak edilen detaylar...

Tanyeli'nin hayatı
Yaşam
Giriş: 13 Mart 2025 18:32 Güncelleme: 13 Mart 2025 19:10
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Tanyeli kimdir? Tanyeli'nin hayatı...

Türkiye’nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Ailesi henüz o iki yaşında iken dağılan Tanyeli’nin çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından babaannesinin yanına verilen Tanyeli, 12 yaşında evden kaçarak İstanbul'a gelmiştir ve şarkıcılık yapan annesini aramıştır ve zorluklarla bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve iki kardeşine bakmak zorunda kalmıştır.


Tanyeli, ilk olarak mağaza satış temsilcisi olarak iş hayatına atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren oryantal dans alanında adını duyurmaya başlayan Tanyeli, Türkiye'nin önemli oryantal dansçılarından biri olarak ün kazanmıştır. Kariyeri boyunca oryantal dansçılığın yanı sıra oryantal dans eğitmenliği ve çeşitli televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, ayrıca bir kitap ve üç albüme imza atmıştır.


Tanyeli’nin evlilikleri, çocukları ve albümleri...

Tanyeli, ilk evliliğini Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile 14 yaşında yapmıştır. Bu evliliğinden Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelen Tanyeli, Sadıkoğlu ile 19 ay evli kalmıştır.


Tanyeli, ikinci evliliğini 1999 yılında Kanat Kıral ile yapmıştır. 2006 yılında boşanan Tanyeli’nin bu evliliğinden Teoman Kıral adında bir oğlu vardır.


Tanyeli, üçüncü evliliğini 2009 yılında Yunanistan'lı Alex Siropulos ile Yunanistan’da yapmıştır. Çift, 2011 yılında boşanmıştır.


Tanyeli, 2014 yılında yaşamını Bursalı işadamı İlker Sünnili ile birleştirmiştir. Aile arasında sade bir törenle nikah kıyan çift, 2016 yılında Avustralya’da düğün yapmıştır.


Tanyeli’nin Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kıral adlarında iki çocuğu vardır.


Tanyeli'nin albümleri

Tanyeli’nin 2018 yılında "Mektupları Evrene Gönderdim" adlı bir kitap yayınlamıştır.


2003 yılında Turkish Belly Dances, 2008 yılında Dans Et Benimle ve 2011 yılında Dansın Kraliçeleri adında albümleri yayınlanmıştır.


Tanyeli'nin durumu

2022 yılında pankreas kanseri teşhisi alan Tanyeli'nin tedavi süreci İstanbul’da yürütülmüştür.


(Görsel: DHA)


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