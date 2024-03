Slugging nedir? Slugging nasıl yapılır?

TikTok güzellik tüyoları nadiren dermatologlar tarafından onaylandığından belki de görüp de denemekten tereddüt ettiğiniz bir cilt bakımı "slugging". Ancak bu trend, sosyal medyadan çok öncesine dayanan bir bakım hilesi ve aslında etkileyici faydalar sağlayabilme potansiyeline sahip.

Slugging, cildinize vazelin sürüp gece boyunca bırakma işlemidir. Bu teknik, yüzdeki görünümünden dolayı bu adı almıştır.

Evde slugging nasıl yapılır?

Bu cilt bakım tekniğinin güzelliği basitliğinde yatıyor. Evde slugging yapmak için ihtiyacınız olan tek şey vazelin ve halihazırda sahip olduğunuz cilt bakım ürünleridir.

1. adım: Herhangi bir güzellik rutininin ilk adımı için cilt temiz olmalıdır. Temiz cilt, ürünleri kabul eder ve hiçbir kirin topaklanma yoluyla gözeneklerde sıkışmamasını sağlar. Cildinizi temizledikten sonra nazikçe kurulayın, hatta cildinizi biraz nemli bırakın.

2. adım: Her zamanki ürünlerinizi (tonik, serum, göz kremi, nemlendirici vb.) doğru sırayla uygulayın. Not: Sivilce ilaçlarınızı veya sert asitleri, cildinizi tahriş etme olasılıkları yüksek olduğundan slugging tekniğiyle birlikte kullanmayın.

3. adım: Cilt bakımı rutininizi tamamladıktan sonra son adıma geçeceksiniz: slugging. Bezelye büyüklüğünde bir miktarla başlayın ve parmaklarınızı kullanarak cildinize ince bir tabaka vazelin içerikli ürününüzü uygulayın. Göz çevresi gibi cildinizin kuru bölgelerine de odaklanın.

4. adım: Yüzünüzü tekrar temizlemeden önce ürünlerinize marifetlerini göstermeleri için yeterli zamanı verin. Bunun için genellikle uyuduğunuz saatleri tercih edebilirsiniz.

Avantaj ve dezavantajları

Ciltinize olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de var:

Avantajları

Uygun fiyatlı: Oldukça pahalı nemlendiricilerin olduğu güzellik sektöründe ortaya çıkan bu en yeni "mucize ürünü" eczaneden daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Ürünlerin etkilerini artırıyor: Slugging, diğer ürünlerin cildinize nüfuz etme yeteneğini artırır, böylece onların potansiyellerini ortaya çıkarır ve yatırımınızı en üst düzeye çıkarır.

Genç bir cilt görünümü sağlıyor: Slugging daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Bu yöntem cildinizin nemi tutmasına yardımcı olur ve nemin cilt üzerindeki dolgunlaştırıcı etkisi kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Dezavantajları

Yanlış ürünlerle birleşebilir: Doğası nedeniyle slugging, altındaki ürünlerin yoğunluğunu arttırabilir. Bu durum, slugging ürünlerinin yanlış ürünlerle birleştirilmesi durumunda dolaylı olarak cilt hassasiyetine neden olabileceği anlamına gelir.

Kumaşları lekeleyebilir: İpek yastık kılıflarınıza bayılıyorsanız, bu sizin için bir sorun yaratabilir. Vazelin, yağ bazlı bir üründür ve kumaşları lekeleme potansiyeline sahiptir. Slugging tekniğini yapıp uyumadan önce yastığınızın üzerine bir havlu koyarak yastık kılıflarınızı güvende tutun.

Herkese uygun olmayabilir: Birçok cilt bakımı akımı gibi slugging de herkeste işe yaramayacaktır. Kimileri bu tekniğin sivilcelere veya diğer cilt sorunlarına neden olduğunu görebilir.

Slugging tekniğini kimler deneyebilir?

Teorik olarak, sağlıklı cilde sahip çoğu insan için slugging güvenli olabilir. Ancak aşağıdaki cilt rahatsızlıklarına sahip kişiler bunun kendileri için işe yaramadığını görebilirler:

Sivilce veya siyah nokta problemi yaşayanlar

Papülopüstüler rosacea (gül hastalığı/akne rosacea) problemi olanlar

Yağlı cildi olanlar

Bu cilt rahatsızlıklarına sahip kişiler, slugging tekniğinin yağı ve sivilceleri artırdığını veya milia oluşmasına neden olduğunu görebilirler.

Slugging tekniğini denemeden önce

Slugging tekniğine başlamadan önce birkaç yararlı ipucumuz var:

Slugging tek başına işe yaramaz: Önce her zaman uygun cilt bakım ürünlerinizi uygulayın; bunlar olmadan slugging hiçbir işe yaramaz.

Retinoidler riskli olabilir: Hassas bir cildiniz varsa, retinoidleri slugging maskenizin altına hapsetmeden önce iki kez düşünün. Bu tür ürünlerdeki güçlü aktif bileşenler tahrişe veya sivilcelere neden olabilir.

Güneş yanıklarını hafifletmez: Yanma hissini yoğunlaştırıp süreci uzatabileceği için güneş yanığının üzerine slugging tekniğini uygulamayın. Güneş yanığınızı tedavi etmek için çabalamak yerine bu sorunu tamamen önlemek için güneş kremi kullanın.

Uyku vakti en doğru zaman: Gündüzleri bu denemeniz başarısız sonuçlanmayacaksa da yapışkan ve sümüksü etkisinden dolayı birçok insan bunu bir gece aktivitesi haline getiriyor. Üstelik cildiniz en iyi geceleri yenilendiğinden en doğru zaman gece vaktidir.

Slugging tekniği gerçekten işe yarıyor mu?

Cildinizi korur ve cilt bakım ürünlerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Cildinizin slugging tekniğine uygun olması koşuluyla, bu tedaviyi denedikten sonra daha sağlıklı, daha yumuşak bir cilt elde edebilirsiniz. Tüm yeni cilt bakım tekniklerinde olduğu gibi, cildinizin daha az görünür bir yerinde bu gibi ürünleri test etmek mantıklı olacaktır. Cildiniz iyi tepki veriyorsa haftada bir veya iki kez güzellik rutininize bu tekniği dahil edebilirsiniz.

Tabii ki son olarak şunu söylemek gerekir ki uygun cilt bakım tekniğini uygulamadan önce dermatoloğunuza danışmalısınız.

Referans: Chelsea Bishop & Jabeen Begum. "What Is Slugging for Your Skin?". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/beauty/what-is-slugging-for-your-skin. (13 Ekim 2022).