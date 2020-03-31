Şimdi ne yapacağım ben?

+ Sonra Oku
Şimdi ne yapacağım ben?
Bütün Yazıları

Malum sebeplerle eve çekilip dışarı çıkmayanlardanım ben de. Her yer kapalı, iş yerim bile. Zaten doğru olan da evde kalmak bu süreçte. Bu konuda hemfikiriz. Ancak sürekli çalışan ve üreten insan için evde olmak hiç de kolay değil.

 

İlk günler ev temizliğine verdim kendimi, deli gibi dip köşe temizlik yaptım. Perdelerden mutfak dolaplarına kadar ne var ne yoksa evde titizlikle temizledim. İki artı bir evde temizlik de haliyle en fazla üç dört gün sürüyor. Sonra kıyafetlere dadandım. En çok kullanılanlar ile daha az kullanılanları ayırma seansı da diyebiliriz buna. Bu iş de bitince evin tadını çıkarayım bari dedim. Kitap oku, film izle, kızınla vakit geçir, yeni yemekler yapmayı dene…

 

Tekrar başa sardık, şimdi ne yapacağım ben sorusuna. Şimdilerde her gün kendime saçma sapan işler çıkarıyorum. Mutfak perdesinin boyunu 4 cm kısaltıyorum. Kızımın oyuncakları için saklama alanları yapıyorum, eski kotları çantaya ya da eteğe dönüştürüyorum. Hatta tişörtlerime kendi nakışlarımı yapıyorum. Bunu da bir haberden okuyup denedim. Tüm bu sanatsal denemelerim de bitti ve tekrar başa sardım. Şimdi ne yapacağım ben?

 

Evet, zaman bu çağda hem de İstanbul gibi metropol bir şehirde çok hızlı akıyor. Yeterince dinlenemediğim, aileme vakit ayıramadığım, tatil yapamadığım zamanlarım vardı ve bundan sürekli yakınıyordum. Ancak istediğim bu değildi. Evcil diye tabir edilen insanlardanım ben. Evde olmaktan keyif alırım ama bu kadar uzun süre hiçbir yere çıkamamak…

 

Tek dileğim bu salgının en kısa sürede bitmesi ve normal hayatımıza dönmemiz.

 

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yarına kim kalacak?
Yarına kim kalacak?
Sevinç kapısının anahtarı sabırdır...
Sevinç kapısının anahtarı sabırdır...
Ne bekliyoruz?
Ne bekliyoruz?
The Tide Is High
The Tide Is High
Ruhunuza nefes gönderin: Kalp devrimi oluyor
Ruhunuza nefes gönderin: Kalp devrimi oluyor
Bir anne olarak soruyorum: Ne için eğitiliyoruz?
Bir anne olarak soruyorum: Ne için eğitiliyoruz?
Coronadan korunmak için evde aldığımız önlemler
Coronadan korunmak için evde aldığımız önlemler
Trafikte kadın olmak!
Trafikte kadın olmak!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

  • Arvigo masajı nedir?
    Arvigo masajı nedir?

    Süresi : 03:37 İzlenme : 300

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X