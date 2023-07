Sıcak taş masajının faydaları neler?

Sıcak taş masajı, bir tür masaj terapisidir. Vücudunuzdaki gergin kasları ve hasarlı yumuşak dokuları gevşetmenize ve rahatlatmanıza yardımcı olmak için uygulanır. Sıcak taş masajı sırasında vücudunuzun belirli bölgelerine pürüzsüz, düz, ısıtılmış taşlar yerleştirilir. Taşlar genellikle ısıyı tutan bir tür volkanik kaya olan bazalttan yapılırlar. Bazen sıcak taş masajı sırasında soğuk taşlar da kullanılır. Tıkalı damarları sakinleştirmek ve cildi yatıştırmak için sıcak taşlardan sonra soğuk taşlar kullanılabilir. New Hampshire Sağlık Hizmetleri Üniversitesi'ne göre sıcak masaj taşları 130-145 derece arasında ısıtılıyor.

Taşlar şu bölgelere yerleştirilebilir:

Omurga boyu

Karın

Göğüs

Yüz

Avuçlar

Ayaklar

Ayak parmakları

Sıcak taş masajının faydaları

Vücudunuzun birçok bölgesinde kullanılabilen sıcak taşların faydalarını şu şekilde görebilirsiniz:

Kas gerginliğini ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur

Isı, kas gerginlikleri ve ağrıları hafifletmek için uzun süredir kullanılan bir yöntem. Çünkü ısı, etkilenen bölgede kan akışını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kas spazmlarınızı azaltabilir, esnekliği ve hareket aralığınızı artırabilir. Soğuk terapi ise iltihabı hafifletmeye yardımcı olur. Semptomlarınıza bağlı olarak masajınız sırasında dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk taşlar kullanmak faydalı olabilir.

Stres ve kaygıyı azaltır

2001 yılında yapılan bir araştırma, on dakikalık bir masajın atım hacmi gibi kardiyovasküler yanıtları iyileştirdiğini gösterdi. 1997'de yapılan bir araştırma, iş yerinde 15 dakikalık sandalye masajlarının, masaj yapılmayan 15 dakikalık bir molaya kıyasla stresi önemli ölçüde azalttığını ileri sürdü. 2015 yılında yapılan bir araştırma ise karın kolorektal ameliyatı geçiren kişilerin ameliyat sonrası masaj hizmeti aldıktan sonra daha az ağrı, gerginlik ve kaygı yaşadıklarını keşfetti.

Uyumaya yardımcı olur

2006 tarihli bir literatür taraması, uykusuzluk çeken yetişkinlerde masajın uyku haplarına bir alternatif olabileceğini buldu. Araştırmalar, sırt masajının gevşemeye ve uyumaya yardımcı olduğunu gösterdi. 2001 yılında yapılan bir araştırma, ebeveynleri tarafından 15 dakikalık masaj yapılan uyku sorunu yaşayan bebeklerin daha hızlı uykuya daldığını gösterdi. Ayrıca uyandıktan sonra daha zinde, aktif ve pozitif oldular. Nedeni tam olarak anlaşılmasa da masajın dinlendirici bir uykudan daha fazla keyif almanıza yardımcı olduğu düşünülüyor.

Otoimmün hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

Sıcak taş masajı, fibromiyalji gibi ağrılı durumları hafifletebilir. Fibromiyalji yaygın ve kronik ağrıya neden olan bir durumdur. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 30 dakikalık bir masaj hizmeti alan fibromiyaljisi olan kişilerin gevşeme tedavisi alan kişilere göre daha uzun uyuduğu, daha az tetik noktasına sahip olduğu ve ağrı sinyallerinin iletilmesinde rol oynayan bir maddenin seviyelerinde düşüş yaşadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, masajın standart bir fibromiyalji tedavisi haline gelmesinden önce tabii ki daha fazla araştırılmaya ihtiyacı var.

2013 yılında yapılan bir araştırma, romatoid artritli kişilerin sıcak taş masajı gibi orta basınçlı bir masajdan fayda sağlayabileceklerini ortaya koydu. Çalışmaya katılanlar, bir aylık masaj terapisinden sonra daha az ağrı, daha fazla kavrama gücü ve daha geniş bir hareket aralığına sahip oldular.

Kansere yakalanma riskinizi azaltabilir

Journal of Pain and Symptom Management'ta yayınlanan büyük, üç yıllık bir çalışma, kanserli 1.290 kişide masajın ağrı, yorgunluk, stres ve anksiyete, mide bulantısı ve depresyonu nasıl etkilediğini inceledi. Çalışma, masajın -özellikle İsveç masajının- önemli semptomları olan hastalarda bile kanser semptomlarını iyileştirdiğini gösterdi. Araştırmacılar, insan dokunuşunun rahatlatıcı hissinin bu konuda rol oynadığına inanıyor.

Bağışıklığınızı güçlendirebilir

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tek seans İsveç masajı terapisinin bağışıklık üzerinde olumlu ve akut bir etkisi oldu. Masajdan önce ve sonra alınan kan örnekleri, kan basıncını ve su tutulmasını düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan arginin-vazopressinde azalma gösterdiğini ortaya koydu.

Sıcak taş masajı kimin işine yarar?

Kas gerginliği ve ağrısı, uykusuzluk veya stres yaşayan herkes sıcak taş masajından yararlanabilir. Ağrıya neden olan kronik bir durumunuz varsa sıcak taş masajının sizin için iyi bir seçenek olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla konuşmalısınız.

Sıcak taş masajının riskleri

Eğitimli bir terapist tarafından yapıldığında, sıcak taş masajı genellikle güvenlidir fakat yine de kaçınılması gereken bazı durumlar vardır. Aşağıdaki durumlarda masaj yaptırmadan önce doktorunuza danışın:

Kanama bozukluğu veya kan sulandırıcı ilaçlar almak

Ciltte var olan yanıklar

Açık yaralar

Kan pıhtılaşması problemi

Son 6 hafta içinde ameliyat olmak

Kırık veya kemik erimesi

Düşük trombosit sayısı (trombositopeni)

Diyabet

Doğum öncesi masaj, stresi azaltmaya ve rahatsız edici olabilecek hamilelik semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yine de çoğu masaj terapisti hamile kadınlarda sıcak taş kullanmaz. Hamileyseniz, sadece doktorunuzun onayı ile ve eğitimli bir doğum öncesi masaj terapistinin ellerinde masaj yaptırmalısınız.

Yanıkları önlemek için sıcak masaj taşları ile cildiniz arasında daima havlu veya çarşaf gibi bir bariyer bulunmalıdır. Taşları nasıl ısıttıklarını görmek için masaj terapistinize danışabilirsiniz. Çünkü bunun için profesyonel taş ısıtıcılar kullanılmalıdır. Aşağıdakilerle ısıtılan taşlarla yapılan uygulamaları yaptırmayın:

Mikrodalga

Yavaş pişirici

Sıcak plaka

Fırın

