Sevgi beklentisi

+ Sonra Oku
Sevgi beklentisi
Bütün Yazıları

İnsan yaşamına anlam katan en yüce değer sevgidir. İnsan sevgiyle yücelir, mutluluğu sevgi içinde yaşarken bulur. Sevmek; vermek ve karşılık beklememektir. Sevgi içinde yaşayabilmemiz için Yaradan sınırsız sevgisini doğan her kulunun kalbine üfler ve bizleri dünyaya bitmez, tükenmez bir hazineyle; sevgiyle dolu olarak gönderir. Fakat biz, doğduğumuz günden itibaren dünya koşulları içinde sevme yeteneğimizi köreltmeye; korkuyu, hasisliği, kıskançlığı, kini öğrenmeye başlarız. Paylaşmak için değil, kapmak için, vermek için değil, almak için yetiştiriliriz. İstemek ve beklemek kimliğimizin en belirgin yanı haline gelir.

 

Bir ağacı, çiçeği veya doğadaki herhangi bir şeyi sevdiğimiz zaman onlardan bir şey beklemeyiz. Oldukları gibi kabul ederiz, hiç değiştirmeye kalkışmaz, doğal ortamları içinde yaşatmak isteriz. Onların da bizi sevmelerini, bizim arzu ettiğimiz gibi olmalarını, değişime uğramalarını beklemeyiz. Fakat sevilen varlık insan olunca işler değişiyor. İnsanlardan bizi sevmelerini, bizim istediğimiz gibi olmalarını, bizim istediğimiz şekle girmelerini bekliyoruz.

Sevgimize karşılık beklediğimiz zaman sevgi biter, devreye ticaret girer. “Ben sana şunu veriyorum, sen de bana bunu ver” pazarlığı başlar. Pazarlıkla çok şey alınıp satılabilir ama sevgi asla…

 

İlk alışveriş henüz çocukken başlar. İsteklerimizi elde edebilmek ve sevgilerini kazanabilmek için anne ve babalarımızın sözlerini dinlemeye çalışırız. “Mamanı yersen severim, uslu durmazsan sevmem” benzeri sözler duyarız. Tüm çabamız büyüklerimizin sevgisini kazanmak, göze girmek ve terk edilmemek üzerine yoğunlaşır. Çünkü bize ilk günden itibaren sevgi görebilmek için bir şeyler vermemiz gerektiği öğretilmiştir.

 

Yaşamımın en zor dönemlerini, başka insanlardan bir şeyler beklerken yaşamıştım. Sürekli başkalarının eline, gözüne, diline bağımlı kalıyorsunuz. Kimseden sevgi dâhil bir şey beklemezseniz özgürsünüz. Sizin beklenti içinde olduğunuzu hisseden herkes bu zaafınızı kullanmak istiyor. Vereceği her şeye ayrı bir koşul, altından kalkılması zor talepler ekliyor. İsteme ve bekleme alışkanlığından kurtulduğunuzda onurunuz da kurtuluyor. Verdiklerinizin karşılığında bir teşekkür dahi beklemek, mutluluğumuzu başka bir insanın iki dudağı arasına bağlamak demektir.

 

Beklentiler ne denli yüksek olursa acısı da o denli yüksek oluyor. İster büyük, ister küçük olsun, beklenti zihinsel ve ruhsal bir hastalıktır.

 

Gerçek mutluluk vermededir. İnsanların sizden hoşlanmalarını, sizi sevmelerini mi istiyorsunuz? Siz onlara hoşlandığınızı göstermeli ve sevginizi ifade etmelisiniz. Sevginiz karşıdaki insanın sevgisini uyandırır, sevme yeteneğini geliştirir. Sevgi vermek hem sizi hem karşı tarafı sevindirir, aradaki ilişkileri güçlendirir. İnsanlar arasındaki gerginlik, sevgi isteyince ve karşılık bekleyince başlar. Oysaki kendi haline bıraksanız, sevginiz en az kendisi kadar güçlü, yeni sevgiler yaratacaktır.

 

Yaşamınızdaki beklentileri kaldırınız, yaşamınızın yükünü hafifletiniz. Bunda ne kadar başarılı olursanız siz de o kadar hafifler, özgürleşir ve yaşam kalitenizi yükseklere doğru çekersiniz.

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Abur cubursuz hayat
Abur cubursuz hayat
İyi düşün, iyi olsun
İyi düşün, iyi olsun
Huzur çok uzakta değil
Huzur çok uzakta değil
Kalite nedir?
Kalite nedir?
Yapboz
Yapboz
Çocuk olmak ne güzel
Çocuk olmak ne güzel
Hayatı ıskalama sanatı
Hayatı ıskalama sanatı
Elbiseniz karakterinizdir
Elbiseniz karakterinizdir

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan
    Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan

    Süresi : 23:19 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Tanışma
    Evlilik hazırlıkları - Tanışma

    Süresi : 09:57 İzlenme : 0

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Akne neden olur ve tedavisi nedir?
    Akne neden olur ve tedavisi nedir?

    Süresi : 02:07 İzlenme : 1440

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X