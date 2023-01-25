Başparmağınızın şekli kişiliğinizi ele veriyor!

Hiç başparmaklarınıza, boyutlarına ya da şekillerine baktınız mı?

Başparmağınızın şekli kişiliğinizi ele veriyor!
Yaşam
Giriş: 25 Ocak 2023 15:24 Güncelleme: 25 Ocak 2023 15:25
ABONE OL

Parmak izlerimiz gibi başparmaklarımızın yapısı da birbirinden farklıdır. Birçok farklı başparmak türü vardır. Peki başparmak şeklinizin kişiliğiniz hakkınızda çok şey söylediğini biliyor muydunuz?



Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!
Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Bir insanın beden dili, kişiliği...
Partnerinizin ayak şekli kişiliğini ortaya çıkarıyor Partnerinizin ayak şekline ve pa...

Sadece başparmağınızın şeklinden yola çıkarak sizin ya da partnerinizin kişiliği hakkınızda çok şey öğrenebilirsiniz. Genel olarak nasıl düşündüğünüzü daha iyi anlayabiliriz. Başparmağınızın şekli söz konusu olduğunda sizi benzersiz kılan şey, belki de sizde sandığınızdan daha fazlası vardır.



Başparmağınız şekli A ise:

Bu başparmak tipi temel olarak başparmağın üst yarısının alt yarısından daha büyük olduğu bir tiptir. Bu senin başparmak tipinse, sınırları zorlamayı seven birisin. Ulaşabileceğinizden çok daha fazlası için çabalıyorsunuz ama kötü bir şekilde değil. Oldukça takıntılı olma eğilimindesiniz.


Başparmağınız şekli B ise:

Bu başparmak tipi daha orantılı bir başparmak tipidir. Alt yarısı, üst yarısından biraz daha büyük olsa da nispeten normaldir. Bu sizin başparmağınızın şekliyse, konfor alanınızdan çıkmak istemezsiniz. Sınırlarınız içinde kalma eğilimindesiniz ve çok alçakgönüllüsünüz. Diğer insanlardan çok daha düşüncelisiniz ve değer verdiğiniz kişiler için bir şeyler yapmak için gerçekten çok ileri gidiyorsunuz. Harika bir insansınız ve insanlar sizin etrafınızda olmayı seviyor.


Başparmağınız şekli C ise:

Bu başparmak tipi, kelimenin tam anlamıyla çoğu kişinin mükemmel başparmak olarak gördüğü şeydir. Her şey eşit ve "doğru" boyutta. Bununla birlikte, bu başparmak tipine sahip olanlar, diğer birçok insandan çok daha güvensizdir. Başkalarının üzerlerinden geçmesine izin verirler ve kendilerinin nasıl tutunacağını bilmezler. Bu başparmak tipine sahip kişiler, sandıklarından çok daha az güvende olma eğilimindedir. Ancak, oldukça ilginçlerdir. Onları tanıdığınızda, hiç beklenmeyen yanlarını göreceksiniz.


Başparmağınız şekli D ise:

Bu başparmak tipi diğerlerinden çok daha esnektir. Bu sizin başparmağınızsa, açıksınız ve kendinizi tutma konusunda oldukça yeteneklisiniz. Kimsenin sizi engellemesine izin vermiyorsunuz ve iş kendi hayatınızı yaşamaya geldiğinde, gerçekten istediğiniz yolda yürüdüğünüzden emin olmak için ne gerekiyorsa yapacaksınız.


Başparmağınız şekli E ise:

Bu başparmak tipi çok sert ve cılızdır. Fazla bükülmez ve çoğu insan bundan hüsrana uğrar. Bu senin başparmak tipinse, en kötü durumlardan bile en iyisini yapan birisiniz. Kendinizi ilerlemekten alıkoymaz, bunun yerine gerektiğinde kendinizi güçlendirirsiniz. İnsanlar size hemen hemen her şey için gelebilir ve sırlarını sizinle rahatça paylaşabilir. Bu dünya için düşündüğünden çok daha fazlasını yapıyorsunuz.



Kaynak: Gerald Sinclair. "The Shape Of Your Thumb Reveals A Lot About Your Hidden Personality". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/the-shape-of-your-thumb-reveals-a-lot-about-your-hidden-personalityy/. (04.06.2018).


Kısa kısa mesajlar atıyorsanız...
Kısa kısa mesajlar atıyorsanız...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.