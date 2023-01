Başparmağınızın şekli kişiliğinizi ele veriyor!

Parmak izlerimiz gibi başparmaklarımızın yapısı da birbirinden farklıdır. Birçok farklı başparmak türü vardır. Peki başparmak şeklinizin kişiliğiniz hakkınızda çok şey söylediğini biliyor muydunuz?

Sadece başparmağınızın şeklinden yola çıkarak sizin ya da partnerinizin kişiliği hakkınızda çok şey öğrenebilirsiniz. Genel olarak nasıl düşündüğünüzü daha iyi anlayabiliriz. Başparmağınızın şekli söz konusu olduğunda sizi benzersiz kılan şey, belki de sizde sandığınızdan daha fazlası vardır.

Başparmağınız şekli A ise:

Bu başparmak tipi temel olarak başparmağın üst yarısının alt yarısından daha büyük olduğu bir tiptir. Bu senin başparmak tipinse, sınırları zorlamayı seven birisin. Ulaşabileceğinizden çok daha fazlası için çabalıyorsunuz ama kötü bir şekilde değil. Oldukça takıntılı olma eğilimindesiniz.

Başparmağınız şekli B ise:

Bu başparmak tipi daha orantılı bir başparmak tipidir. Alt yarısı, üst yarısından biraz daha büyük olsa da nispeten normaldir. Bu sizin başparmağınızın şekliyse, konfor alanınızdan çıkmak istemezsiniz. Sınırlarınız içinde kalma eğilimindesiniz ve çok alçakgönüllüsünüz. Diğer insanlardan çok daha düşüncelisiniz ve değer verdiğiniz kişiler için bir şeyler yapmak için gerçekten çok ileri gidiyorsunuz. Harika bir insansınız ve insanlar sizin etrafınızda olmayı seviyor.

Başparmağınız şekli C ise:

Bu başparmak tipi, kelimenin tam anlamıyla çoğu kişinin mükemmel başparmak olarak gördüğü şeydir. Her şey eşit ve "doğru" boyutta. Bununla birlikte, bu başparmak tipine sahip olanlar, diğer birçok insandan çok daha güvensizdir. Başkalarının üzerlerinden geçmesine izin verirler ve kendilerinin nasıl tutunacağını bilmezler. Bu başparmak tipine sahip kişiler, sandıklarından çok daha az güvende olma eğilimindedir. Ancak, oldukça ilginçlerdir. Onları tanıdığınızda, hiç beklenmeyen yanlarını göreceksiniz.

Başparmağınız şekli D ise:

Bu başparmak tipi diğerlerinden çok daha esnektir. Bu sizin başparmağınızsa, açıksınız ve kendinizi tutma konusunda oldukça yeteneklisiniz. Kimsenin sizi engellemesine izin vermiyorsunuz ve iş kendi hayatınızı yaşamaya geldiğinde, gerçekten istediğiniz yolda yürüdüğünüzden emin olmak için ne gerekiyorsa yapacaksınız.

Başparmağınız şekli E ise:

Bu başparmak tipi çok sert ve cılızdır. Fazla bükülmez ve çoğu insan bundan hüsrana uğrar. Bu senin başparmak tipinse, en kötü durumlardan bile en iyisini yapan birisiniz. Kendinizi ilerlemekten alıkoymaz, bunun yerine gerektiğinde kendinizi güçlendirirsiniz. İnsanlar size hemen hemen her şey için gelebilir ve sırlarını sizinle rahatça paylaşabilir. Bu dünya için düşündüğünden çok daha fazlasını yapıyorsunuz.

Kaynak: Gerald Sinclair. "The Shape Of Your Thumb Reveals A Lot About Your Hidden Personality". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/the-shape-of-your-thumb-reveals-a-lot-about-your-hidden-personalityy/. (04.06.2018).