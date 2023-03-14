Ses banyosu nedir?

Sesin iyileştirici gücünden faydalanmak isteyenlere özel: Ses banyosu...

Ses banyosu nedir?
Sağlık
Giriş: 14 Mart 2023 13:44
ABONE OL

Ses banyosu, bedenleri ses yoluyla iyileştirme amacı taşır. Birçok kültürde yeri olan bu uygulama, katılanların ses dalgalarında "yıkandığı" meditatif bir deneyimdir. Bu dalgalar, gonglar, Tibet çanağı, vurmalı çalgılar, çanlar, çıngıraklar ve hatta insan sesi gibi şifa aletleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar tarafından üretilir. Müzik, bir rock konserinde veya senfonide deneyimleyeceğiniz gibi akılda kalıcı bir melodiye veya ritme sahip değildir, bunun yerine, dikkate değer rezonans ve tonlamalara sahip, özenle seçilmiş bir enstrüman ve ses yıkamasıdır.


Ses banyosu ile niyet, gerçekten değişmek ve katılımcıların enerjisini dengelemeye yardımcı olmaktır. Ses banyosu sırasında kendinizi bir melodiye kaptırmak istemezsiniz. Bir şeyleri tekrarlamak istemezsiniz çünkü beynin tekrarlanan bir atımı tanımasını istemezsiniz. Bunun yerine, beynin salıverilmesini istiyorsunuz.


Ses banyosu sırasında ne olur?

Ses banyosu sırasında, yogada Savasana pozisyonu olarak bilinen pozisyona geçilir ve katılımcılar sırt üstü yatarlar. Sesle şifa uygulayıcısı deneyimi kolaylaştırır ve bazen tüm grup ilahiler, mantralar veya yuvarlanan “om”larla katılır. Bunun gibi rehberli bir deneyim genellikle 15 ile 60 dakika arasında sürer. Ses banyosundan sonra katılımcılara oturma pozisyonuna geçerken yavaş hareket etmeleri önerilebilir.


Frekans yükselten müzikler
Frekans yükselten müzikler

Ses banyosunun faydaları nelerdir?

Ses banyosunun genel amacı, katılımcıların enerji alanlarındaki uyumsuzluğu gidermek için sesi kullanarak dinleyicide bir uyum durumu yaratmaktır. Ses banyosu yapan kişiye rahatlama, artan bir esenlik duygusu, genişletilmiş farkındalık ve içsel vizyoner deneyime erişim imkanı sağlar. Bazı iyileştirici ses uygulayıcıları, vücudun rahatlamasına yardımcı olmasının yanı sıra, ses banyolarının potansiyel olarak fiziksel iyileşmeyi destekleyebileceğini iddia ediyor.


Ses banyosundan kimler faydalanmalı?

Ses banyoları hamile olan, rehabilitasyon sürecinden geçen, yaşlı ve genç fark etmeksizin hastalık, hastalık sonrası travma yaşayan insanlar için çok faydalıdır. Ses banyosunun en iyi yanı, rahat kıyafetlerle huzur içinde uzanırken etrafınızdaki sesleri duymaktan başka bir şey yapmanıza gerek olmamasıdır.


Referanslar:

Wendy Rose Gould. "What Is a Sound Bath?" Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-are-sound-baths-4783501 (03.03.2023).


Ses terapisi
Ses terapisi


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.