Ses banyosu nedir?

Ses banyosu, bedenleri ses yoluyla iyileştirme amacı taşır. Birçok kültürde yeri olan bu uygulama, katılanların ses dalgalarında "yıkandığı" meditatif bir deneyimdir. Bu dalgalar, gonglar, Tibet çanağı, vurmalı çalgılar, çanlar, çıngıraklar ve hatta insan sesi gibi şifa aletleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar tarafından üretilir. Müzik, bir rock konserinde veya senfonide deneyimleyeceğiniz gibi akılda kalıcı bir melodiye veya ritme sahip değildir, bunun yerine, dikkate değer rezonans ve tonlamalara sahip, özenle seçilmiş bir enstrüman ve ses yıkamasıdır.

Ses banyosu ile niyet, gerçekten değişmek ve katılımcıların enerjisini dengelemeye yardımcı olmaktır. Ses banyosu sırasında kendinizi bir melodiye kaptırmak istemezsiniz. Bir şeyleri tekrarlamak istemezsiniz çünkü beynin tekrarlanan bir atımı tanımasını istemezsiniz. Bunun yerine, beynin salıverilmesini istiyorsunuz.

Ses banyosu sırasında ne olur?

Ses banyosu sırasında, yogada Savasana pozisyonu olarak bilinen pozisyona geçilir ve katılımcılar sırt üstü yatarlar. Sesle şifa uygulayıcısı deneyimi kolaylaştırır ve bazen tüm grup ilahiler, mantralar veya yuvarlanan “om”larla katılır. Bunun gibi rehberli bir deneyim genellikle 15 ile 60 dakika arasında sürer. Ses banyosundan sonra katılımcılara oturma pozisyonuna geçerken yavaş hareket etmeleri önerilebilir.

Ses banyosunun faydaları nelerdir?

Ses banyosunun genel amacı, katılımcıların enerji alanlarındaki uyumsuzluğu gidermek için sesi kullanarak dinleyicide bir uyum durumu yaratmaktır. Ses banyosu yapan kişiye rahatlama, artan bir esenlik duygusu, genişletilmiş farkındalık ve içsel vizyoner deneyime erişim imkanı sağlar. Bazı iyileştirici ses uygulayıcıları, vücudun rahatlamasına yardımcı olmasının yanı sıra, ses banyolarının potansiyel olarak fiziksel iyileşmeyi destekleyebileceğini iddia ediyor.

Ses banyosundan kimler faydalanmalı?

Ses banyoları hamile olan, rehabilitasyon sürecinden geçen, yaşlı ve genç fark etmeksizin hastalık, hastalık sonrası travma yaşayan insanlar için çok faydalıdır. Ses banyosunun en iyi yanı, rahat kıyafetlerle huzur içinde uzanırken etrafınızdaki sesleri duymaktan başka bir şey yapmanıza gerek olmamasıdır.

Referanslar:

Wendy Rose Gould. "What Is a Sound Bath?" Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-are-sound-baths-4783501 (03.03.2023).