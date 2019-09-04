Şekilden şekle bürünen “Eylül”

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Şekilden şekle bürünen “Eylül”
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12 ayın içinde en güzeli, en belirsizi, en kendini bilmezi. Eylül ayı hep böyle geçmez mi? Tatlı tatlı, biraz hüzünlü, yaz günlerinin, yazdan kalmaların, bronz tenin artık sonlarını yaşadığımız Eylül ayı hoş gelmiş.

 

Sonbahar… Derdi nedir bu sonbaharın? Der gibi dediğinizi duydum.

 

Benim için Eylül yeni başlangıçlar ayıdır. Yeni umutlar, uzun süre beklenen ama bir türlü gerçekleşmeyen tekliflerin, yenilenmenin ayı. Değişim ayı belki de.

 

Yaz rehavetinden uyanış. Yanık tenli bedenin artık yavaş yavaş kendini kışa hazırlaması.

 

Sokaklardaki renk cümbüşleridir. Yaprak ve çiçeklerin renk değiştirdiği yerleri kapladığı aydır.

 

Eğlence ayıdır. Festivaller, konserler, kültür sanat etkinliklerinin en çok yapıldığı aydır.  Bize mesaj verir; "Bu ayı dolu dolu değerlendir sonrasında artık kışa hazırlanıyorsun."

 

Şimdi kahvenizi alıp festival ve etkinliklere göz atın. Eylül’ün tadını çıkarın.

 

Hoş geldin Eylül.

***

 

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