Google, 20 Aralık 2023 tarihinde Sedad Hakkı Eldem için özel bir doodle hazırlayınca, aramalar “Sedad Hakkı Eldem kimdir?” sorusuna yöneldi. Türk mimar, akademisyen ve yazar Sedad Hakkı Eldem 115. Doğum gününe özel olarak Google’a girenlerin karşısına çıkan Doodle, Türk mimarlık tarihini de onurlandırır nitelikte olmakla nitelendirildi.

Sedad Hakkı Eldem kimdir?

20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem, döneminin en önde gelen yapılarından olan ve İstanbul’un önemli mimari unsurlarından biri olaran yerini koruyan Hilton Oteli’nin, şimdiki adıyla Hilton İstanbul Bosphorus’un mimarı. Yapı 1-2-3-4, Sa'dabad, Sedad Eldem ile söyleşiler, Yapı: birinci seri adlı kitapları bulunan Eldem, Türkiye'nin önde gelen mimarları arasında anılıyor.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünü bitirdi ve 1932 yılında kendi mimarlık bürosunu açtıktan sonra da burada dersler verdi. 1978 yılında emekli olana kadar burada akademisyenliği sürdürdü.

Sedad Hakkı Eldem, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. Sedad Hakkı Eldem, 7 Eylül 1988 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Google'ın 115. doğum gününe özel hazırladığı doodle ile birlikte ailesi de merak edilen Eldem'in babası Diplomat İsmail Hakkı Eldem'dir. Sedad Hakkı Eldem’in büyük dedesi ise Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır ve son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelmektedir. Ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey de büyük dayısıdır.