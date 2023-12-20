Sedad Hakkı Eldem kimdir?

Google, 20 Aralık 2023'te Sedad Hakkı Eldem adına özel bir doodle hazırladı. Sedad Hakkı Eldem kimdir? Ailesi ve eserleri hakkında bilgiler için okumaya devam edin...

Sedad Hakkı Eldem kimdir?
Yaşam
Giriş: 20 Aralık 2023 08:35
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Google, 20 Aralık 2023 tarihinde Sedad Hakkı Eldem için özel bir doodle hazırlayınca, aramalar “Sedad Hakkı Eldem kimdir?” sorusuna yöneldi. Türk mimar, akademisyen ve yazar Sedad Hakkı Eldem 115. Doğum gününe özel olarak Google’a girenlerin karşısına çıkan Doodle, Türk mimarlık tarihini de onurlandırır nitelikte olmakla nitelendirildi.


Sedad Hakkı Eldem kimdir?

20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem, döneminin en önde gelen yapılarından olan ve İstanbul’un önemli mimari unsurlarından biri olaran yerini koruyan Hilton Oteli’nin, şimdiki adıyla Hilton İstanbul Bosphorus’un mimarı. Yapı 1-2-3-4, Sa'dabad, Sedad Eldem ile söyleşiler, Yapı: birinci seri adlı kitapları bulunan Eldem, Türkiye'nin önde gelen mimarları arasında anılıyor.


İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünü bitirdi ve 1932 yılında kendi mimarlık bürosunu açtıktan sonra da burada dersler verdi. 1978 yılında emekli olana kadar burada akademisyenliği sürdürdü.


Sedad Hakkı Eldem, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. Sedad Hakkı Eldem, 7 Eylül 1988 tarihinde İstanbul’da vefat etti.


Google'ın 115. doğum gününe özel hazırladığı doodle ile birlikte ailesi de merak edilen Eldem'in babası Diplomat İsmail Hakkı Eldem'dir. Sedad Hakkı Eldem’in büyük dedesi ise Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır ve son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelmektedir. Ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey de büyük dayısıdır.


Türkiye'deki ilginç mimari yapılar

Türkiye'deki ilginç mimari yapıları sizin için derledik.

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Mimarisi ile Amerika Kansas Kent Kütüphanesi'ne benzeyen Kamil Güleç Kütüphanesi, Karabük Üniversitesi tarafından yaptırıldı. 60.000 basılı kitap ve 24 online veritabanı ile hizmet vermektedir.
Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binası, değişik mimarisi ile dikkat çekiyor.
Mersin'de bulunan gemi şeklinde yapılan bina insanların ilgisini çekiyor. Bina öğrenci yurdu olarak kullanılıyor.
Artvin'de bulunan Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, masa üzerinde üç kitap görüntüsüyle karşımızda.
İstanbul'da bulunan, Mimar Emre Arolat tarafından yapılan Sancaklar Camii yeraltına inşa edilmiştir. Dünya Mimarlık Festivali'nde birincilik ödülü alan camii, Hira Mağarası'ndan ilham alınarak yapıldı.
Arazi yapısından kaynaklanan sorunlarıyla bilinen Rize'de bulunan bu ev, fizik yasalarına karşı koyuyor. Gürgen Köyü'ndeki ev, kayalara çelik halatlarla bağlanmış ve bu şekilde bir kısmı havada duruyor.





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