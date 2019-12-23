Kahvenizi sağlıklı hale getirmenin 4 yolu

Sağlıklı kahve tarifleri

‘Kahvem olmadan asla’ diyenlerdenseniz, günlük kahve rutininizi daha sağlıklı hale getirmek için kahvenize bazı sağlıklı eklemeler yapmayı deneyebilirsiniz.

Kahvenin faydaları-zararları bir tarafa, bazı sabahların onsuz gerçekten çekilmez olduğu bir gerçek. Eğer kahvenize biraz aroma katarken aynı zamanda sağlıklı bir kahve seçeneği de yaratmak istiyorsanız, bu dört baharatı kahvenize katmayı mutlaka denemelisiniz:

Tarçınlı kahve

Tarçın, binlerce yıldır şifalı özelliklerinin yanı sıra kendine has aroması için de dünyanın en sevilen baharatları arasında. Aynı zamanda antioksidan içeriği en yüksek baharat olmasıyla da başımızın tacı. Her gün tüketilen bir miktar tarçın, kalbi ve beyni korumaya yardımcı oluyor, hücrelerde kanser riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kan şekerinizi de dengeliyor. Hazırladığınız kahvenin içine yarım çay kaşığı toz tarçın ilave edebilirsiniz. Daha yoğun ve tortusuz bir tat yakalamak isterseniz, öğütülmüş kahveyle birlikte bir parça çubuk tarçın veya bir çay kaşığı toz tarçını karıştırıp üzerine sıcak su ekleyerek kahvenizi demleyebilirsiniz.

Dikkat: Tarçını her gün düzenli olarak kullanacaksanız, yaygın olarak satılan Cassia tarçını yerine daha sağlıklı bir alternatif olan Seylan tarçını tercih etmeniz önerilir.

Zencefilli kahve

Zencefil bitkisinin toprağın altındaki köklerinden gelen şifası, mide rahatsızlıkları için en sık kullanılan doğal ilaçlardan biri. Aynı zamanda iyi bir antioksidan ve antienflamatuar olarak da etki eden zencefil kas ağrılarına iyi geliyor, kolesterol seviyelerini düşürüyor ve sindirimi rahatlatıyor. Bir fincan kahvenin içine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı toz zencefil ya da kahvenizi demlerken ilave edeceğiniz bir parça kuru zencefil, kahvenizi tatlandırmakla kalmayıp bütün bu şifalı özelliklerden faydalanmanızı sağlayacak.

Zerdeçallı kahve

Zerdeçallı latte, sağlıklı yaşam tariflerini takip edenlerin yabancı olmadığı bir içecek. Zerdeçal kökünde bulunan etken maddeler antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirirken vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olur. Zerdeçalın en sevilen özelliklerinden biri ise depresyon tedavisinde destekleyici olarak kullanılabiliyor olması. Sade kahvenizin içine bir çay kaşığı zerdeçal ekleyebilir, ya da biraz daha yumuşak bir lezzet için zerdeçallı latte deneyebilirsiniz. Bir bardak sütü (hindistancevizi sütü, badem sütü ya da tercih edeceğiniz herhangi bir süt) cezveye alın ve biraz ısıtın. İçine bir tatlı kaşığı hindistancevizi yağı veya ghee (sade yağ) ekleyin. İyice eridikten sonra cezvenin altını kapatın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyin. Karıştırdıktan sonra, sütü demlediğiniz kahvenin içine ilave edin. Zerdeçalın şifalı etkisini artırmak için, karışıma bir çimdik karabiber ilave edebilirsiniz. Karabiber, zerdeçalın biyoyararlanımını artıracak ve kahvenize ilginç bir baharatlı aroma katacaktır. Denemekten çekinmeyin!

Kakaolu kahve

Kakaonun mutluluk verici özelliği tüm dünyada biliniyor. Şekerli tatlılar yüzünden sağlıklı itibarını biraz zedelemiş olsa da, kakao aslında vücuda oldukça faydalı süper gıdalar arasında kabul ediliyor. Antienflamatuar özelliğiyle birlikte kakao, tansiyonu düzenliyor, iyi kolesterolü destekliyor ve kötü kolesterolü düşürüyor. Modunuzu yükseltip antidepresan etkisi yaratırken, aynı zamanda beyin sağlığınızı da destekliyor. Bir fincan kahvenizin içine bir tatlı kaşığı çiğ kako ekleyerek günlük lif, antioksidan ve magnezyum alımınızı destekleyebilir, sabah kahvenize eğlence katabilirsiniz.

Dikkat: Organik çiğ kakao, tatlılarda kullandığımız toz kakaodan farklıdır. Kahvenize katmak için mutlaka çiğ kakao tercih edin, aksi taktirde yalnızca kahvenizi tatlandırmış olursunuz.

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