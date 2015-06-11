Sürekli üşüyor musunuz?

İşte dolaşımınızı güçlendirmek için yapabilecekleriniz!

Sadece bu soğuk günlerde değil, yaz mevsiminde bile hırka giyiyor, geceleri mutlaka battaniye ile yatıyorsanız büyük ihtimalle zayıf bir dolaşım sistemine sahisiniz. Peki çözümü var mı? İşte işinize yarayacak ipuçları:



1- Daha çok egzersiz yapın

Asında egzersiz yapmak pek çok problemin cevabı. Eğer dolaşım sisteminizi hareketlendirmek istiyorsanız, ayağa kalkıp hareket etmelisiniz. Tüm gün aynı pozisyonda oturup kalmanın size hiçbir faydası olmaz. Eğer spor salonuna yazılmaya niyetiniz yoksa, yemeklerden sonra yürüyüş yamak da işe yarayacaktır. Üstelik fazla vaktinizi almaz ama dolaşıma büyük katkı sağlar.

2- Masaj yaptırın

Eğer salona gidecek maddi durumunuz varsa, kendinizi masaj ile şımartın. Ya da belki sevgiliniz size bu konuda yardımcı olabilir. Her iki şekilde de dokunuşların sağlayacağı baskı vücudunuzdaki kan dolaşımını artırır.

3- Sarımsak ve zencefil tüketin

Sağlıklı beslenmek formda olmanızı sağlar, daha enerjik hissettirir ve dolaşımı güçlendirir. Daha çok su içmek de oldukça iyi fikirdir. Sarımsak ve zencefil ise kan dolaşımını destekleyen besinlerdir.

4- Sıcak duş alın

Isı yardımcı olur. Kendinizi gerçekten üşümüş hissettiğinizde ya sıcak bir duş alın ya da sıcak su torbalarından faydalanın.

5- Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın

Ofiste, masanızda günde en az 8 saat oturmak zorunda kaldığınızda, ihtiyacınız olan egzersizden mahrum kalabilirsiniz. Bacaklarınızı yarım saatte bir esnetseniz de dolaşımınızı da hızlandırmanız gerekir. Arada sırada tuvalete gitmek ya da telefon açmak için dışarı çıkmak gibi bahaneler yaratıp daha çok hareket edebilirsiniz.

6- Stresten kurtulmak için meditasyon yapın

Eğer zorlu egzersizlerden hoşlanmıyorsanız, o zaman rahatlatıcı olanlara yönelebilirsiniz. Esneme egzersizleri, yoga ya da meditasyon gibi. Bunların da zorlayan tarafları olabilir ama her şeyin çok kolay olmasını beklemekten vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Kalori yakmanıza sebep olmasa da stresten uzaklaşmanıza yardım ederler.

7- Çok dar kıyafetler giymeyin

Kalın çoraplar ya da hırka, ısınmak için giydiğiniz giysilerin çok kalın olmamalarına özen gösterin. Çünkü bu tarz kıyafetler vücudunuzu sıkıp, kan dolaşımını daha kötü hale sokabilirler. Bol, rahat giysiler sağlığınız için her zaman daha iyidir.