Sürekli üşüyor musunuz?

Sadece bu soğuk günlerde değil, yaz mevsiminde bile hırka giyiyor, geceleri mutlaka battaniye ile yatıyorsanız büyük ihtimalle zayıf bir dolaşım sistemine sahisiniz. Peki çözümü var mı? İşte işinize yarayacak ipuçları:
Asında egzersiz yapmak pek çok problemin cevabı. Eğer dolaşım sisteminizi hareketlendirmek istiyorsanız, ayağa kalkıp hareket etmelisiniz. Tüm gün aynı pozisyonda oturup kalmanın size hiçbir faydası olmaz. Eğer spor salonuna yazılmaya niyetiniz yoksa, yemeklerden sonra yürüyüş yamak da işe yarayacaktır. Üstelik fazla vaktinizi almaz ama dolaşıma büyük katkı sağlar.
2- Masaj yaptırın
Eğer salona gidecek maddi durumunuz varsa, kendinizi masaj ile şımartın. Ya da belki sevgiliniz size bu konuda yardımcı olabilir. Her iki şekilde de dokunuşların sağlayacağı baskı vücudunuzdaki kan dolaşımını artırır.
3- Sarımsak ve zencefil tüketin
Sağlıklı beslenmek formda olmanızı sağlar, daha enerjik hissettirir ve dolaşımı güçlendirir. Daha çok su içmek de oldukça iyi fikirdir. Sarımsak ve zencefil ise kan dolaşımını destekleyen besinlerdir.
4- Sıcak duş alın
Isı yardımcı olur. Kendinizi gerçekten üşümüş hissettiğinizde ya sıcak bir duş alın ya da sıcak su torbalarından faydalanın.
5- Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın
Ofiste, masanızda günde en az 8 saat oturmak zorunda kaldığınızda, ihtiyacınız olan egzersizden mahrum kalabilirsiniz. Bacaklarınızı yarım saatte bir esnetseniz de dolaşımınızı da hızlandırmanız gerekir. Arada sırada tuvalete gitmek ya da telefon açmak için dışarı çıkmak gibi bahaneler yaratıp daha çok hareket edebilirsiniz.
6- Stresten kurtulmak için meditasyon yapın
Eğer zorlu egzersizlerden hoşlanmıyorsanız, o zaman rahatlatıcı olanlara yönelebilirsiniz. Esneme egzersizleri, yoga ya da meditasyon gibi. Bunların da zorlayan tarafları olabilir ama her şeyin çok kolay olmasını beklemekten vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Kalori yakmanıza sebep olmasa da stresten uzaklaşmanıza yardım ederler.
7- Çok dar kıyafetler giymeyin
Kalın çoraplar ya da hırka, ısınmak için giydiğiniz giysilerin çok kalın olmamalarına özen gösterin. Çünkü bu tarz kıyafetler vücudunuzu sıkıp, kan dolaşımını daha kötü hale sokabilirler. Bol, rahat giysiler sağlığınız için her zaman daha iyidir.
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