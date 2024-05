Saçınızı kaç kez şampuanlamalısınız?

Çoğu insan saçlarını temiz tutmak için şampuan ve saç kremiyle bir kez yıkar. Peki "çift şampuanlama" daha iyi sonuçlara ve daha sağlıklı saçlara yol açabilir mi? Dermatolog Brendan Camp, bu saç yıkama yönteminin doğru olabileceğini dile getirdi. Temel olarak ilk yıkamada saçınızdaki birikinti ve kalıntıları giderirken, ikinci yıkamada saç derinizde daha derin bir temizlik yapar. Peki duşta iki kez şampuan uygulamak saçınızın temizliğinde ve sağlığında gerçekten bir fark yaratabilir mi?

Saçınızı iki kez şampuanlamalı mısınız?

Dermatolog Melanie Palm, saçınızı iki kez şampuanlayıp şampuanlamamaya karar vermenin saç tipi, gün içinde yaptığınız aktivite ve kişisel saç bakım ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu söyledi. Tahmin edilebileceği gibi, çift şampuanlamanın saç derisinde ve saçta biriken yağ, kir, ter ve ürün kalıntılarını temizlemede harika bir yöntemdir. Ayrıca saç derisini ve saçı ölü deri hücrelerinden, mikroorganizmalardan ve kokudan arındırmaya da yardımcı olabilir. Bu derinlemesine temizliğin özellikle kıvırcık veya kalın telli saçları olan ya da saçlarını sık sık, birkaç gün yıkamayan kişiler için faydalı olabilir.

Saçını sık sık şampuanlamayan kişiler, iki kez şampuanlamanın saçlarını daha temiz hissettirdiğini fark edeceklerdir çünkü yağları ve kalıntıları gidermede bir kez şampuanlamaya göre daha etkilidir. Saçınızı iki kez şampuanlamanın saç derisi daha yağlı olan kişiler için de yararlı olabilir. Bunun "saç derisi ve saç sağlığı için kritik önem taşıyan" fazla sebum, yağ ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olur. Aynı durumun sık egzersiz yapmaktan dolayı daha terli saç derisine sahip kişiler için de geçerlidir.

Saçı iki kez şampuanlamanın, gerektiğinde özel olarak formüle edilmiş şampuanları rutininize dahil etmenize de olanak sağlamaktadır. Örneğin; sedef hastalığı gibi durumları tedavi etmek için ilaçlı şampuanlar kullanıyorlarsa veya sık sık yüzüyorlarsa ve havuz kimyasallarını parçalamak için özel bir şampuan kullanıyorlarsa, saçlarını iki kez yıkamak doğru olabilir.

Ancak, çift şampuanlama bazı insanlar için yarardan çok zarar getirebilir. Bu yöntem, saç derinizi ve saçınızı soyma veya kurutma riski taşıdığınız için saçlarını her gün veya gün aşırı yıkamayanlar için en iyisidir. Bu saç yıkama tekniğinin her gün ya da gün aşırı kullanılmasının saç derisindeki ve saçtaki çok fazla yağı uzaklaştırabilir, bunun da saçı kırılmaya ya da ısıdan zarar görmeye karşı daha hassas hale getirebilir. Hassas saç derisine sahip kişiler için çift şampuanlamanın kuruluğa, kepeğe veya pullanmaya bile neden olabilir.

Peki, bu saçınıza ikiz kez saç kremi de uygulamanız gerektiği anlamına mı geliyor?

Saçınızı ik kez şampuanlamanın saçı ve saç derisini birikintilerden ve yağdan arındırması gerekirken, iki kez saç kremi kullanma aynı etkiyi yaratmayacaktır. Aslında, bu çift şampuanlamanın etkilerini hafifletebilir.

Uzmanlar, normalde saç yıkama gününüzde iki kez saç kremi kullanılmasını önermiyor. Saç kremini önerilen süre boyunca (genellikle 3 ila 5 dakika arasında) bekletmek, iki kez kullanmaktan daha uygun maliyetlidir. Saç kreminden istediğiniz etkiyi göremediyeseniz, daha nemlendirici bir formüle geçilmesi öneriliyor.

Saç yıkama ve saç sağlığı için en iyi yöntemler

Saçınızı şampuanlamak söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir yaklaşım yokturç. En iyi yöntem her kişinin saç derisindeki yağ seviyesine, kuruluğa, saç tipine, saç şekline ve diğer faktörlere bağlıdır. Saç yıkama sıklığınız da yaşam tarzınıza ve aktivite seviyenize göre ayarlanmalıdır.

Genel bir kural olarak; düz saç tipine sahip kişilerin saçlarını genellikle iki ila üç günde bir saçlarını yıkamaları gerekmektedir. Daha kuru ve gözenekli olma eğiliminde olan kıvırcık, kaba veya kıvırcık saçlara sahip olanların ise dört ila yedi günde bir saçlarını şampuanlamalıdır. Saçınızı düzenli olarak şampuanlamanın ötesinde, sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olacak basit ipuçları....

Saçınıza karşı nazik olun: Kırılmaya yol açabileceğinden, saçı çekmekten veya at kuyruğu veya sıkıca arkaya çekilmiş topuz gibi saçta gerginliğe neden olan saç modelleri kullanmaktan kaçının.

Isı kullanımını sınırlayın: Saç kurutma makinesi, saç maşası, düz ütü ve diğer ısıtıcı aletlerle saçınıza uyguladığınız ısı miktarını azaltın. Bunlar saçı zayıflatabilir ve hasara yol açabilir.

Saçınızı tarayın: Dolaşma ve kopmayı en aza indirmek için saçınızı yıkamadan önce tarayın. Ayrıca, saçınızı çekiştirmek saç dökülmesine yol açabileceğinden saçınızı nazikçe taradığınızdan emin olun.

Saç derinize masaj yapın: Şampuan ya da saç kremini eşit bir şekilde yaymak için saç derinize masaj yaparak iyice yedirin. Kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak, kafa derisi ve saç köklerine kan dolaşımını uyarabilir.

