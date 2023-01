Islak saç ile uyumamanız için 9 neden

Çoğumuz duştan çıktıktan sonra saçlarımızı kurutmuyoruz. Özellikle saçınızı yıkamayı bir gece önceye bıraktıysanız üşengeçlikten saçlarımızı kurutmadan uyuyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde saçlarınızı kurutmadan uyumak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Hem hastalıklarqa devetiye çıkaıyor hem de saç sağlığımızı oldukça etkiliyor. Peki saçlarımızı kurutmadan öylece uyumak doğru mu? Nemli ya da ıslak saçlar hangi problemlere yol açar?

Neden ıslak saç ile uyumamalısınız?

1. Ciddi saç kırılmalarına neden olabilir

Saç ıslakken en zayıf halindedir, bu nedenle uyurken saçınızı ıslak bırakarak kırılma miktarının artmasına neden olursunuz. Yastığa kafanızı koyduğunuzda ve her döndürdüğünüzde, sürtünme saçınızın kuru olmasına göre daha kolay kırılmasına neden olur. Saçınızı kurumaya bırakmanın ısı uygulamaktan daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ama gerçek öyle değildir.

2. Soğuk algınlığına neden olur

Islak saçlarla uyumak sizi çok daha fazla üşütecektir. Özellikle soğuk havalarda ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

3. Saçınızı şekillendirmek için daha fazla zaman harcarsınız

Saçınız kurudukça yerine oturur ve olduğu şekli alır. Uyuduğunuzda, saçlarınız her türlü garip şekle bürünür ve siz uyurken kuruyorsa, bu şekilde de kurur. Saçınızı yumuşatmanın tek yolu, ya yeniden ıslatarak ya ısı aletleri kullanarak ya da saç ürünleri ile yeniden şekillendirmeye çalışmak için çok zaman harcamak zorunda kalırsınız.

4. Bağışıklık sisteminizi düşürür

Islak saç ile uyumak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, bu da soğuk algınlığı veya grip virüsüne yakalanma olasılığınızı artırır. Bu nedenle saçlar uyumadan önce mutlaka kurutulmalıdır.

5. Yastıkta bakterin üremesine neden olur

Hepimizin bildiği bir şey varsa, o da su ve sıcaklığın birleşiminin hızlı bir bakteri üremesine eşit olduğudur. Islak saçla uyursanız yastığınızda ne kadar bakteri üreyeceğini bir düşünün! Başınızdan gelen sıcaklık, nemli yastığı zararlı bakteriler ve küfler için mükemmel bir üreme alanı haline getirecektir. Çarşaflarınızı sık sık değiştirmenin işe yarayacağını düşünebilirsiniz, ancak saçınızdaki nem yastığa çoktan nüfuz etmiş olacaktır.

6. Kepeğe neden olur

Başınızın sıcaklığı ve saçınızın uzun süre nemli kalması, yastığınızın yanı sıra saç derinizde de bakteri ve mantarların çoğalmasına neden olur. Nemli saç ile uyumak, aşırı nem ile birlikte yastığın kumaşı tarafından kolayca emildiği için doğal yağları da saçınızdan uzaklaştırır. Bakteri üremesi ve doğal yağların kaybı kombinasyonu, kafa derinizin kepek geliştirme olasılığını artıracaktır.

7. Saçınızı matlaştırır

Saçınızdan su emilerek yastığın kumaşına emildiğinde doğal yağlar da alınmış olur. Saçlarınız bu yağlar olmadan çok daha mat ve nemsiz görünecektir. Ayrıca nemsiz saçların kırılma olasılığı daha yüksektir. Dokunulduğunda kuruyan saç ile doğal yağlardan arındırılmış saç arasında büyük bir fark olduğunu unutmayın.

8. Saç dökülmesine neden olur

Islak saç ile yatmak saç dökülmesine ve daha spesifik olarak saçkıranına neden olabilir. Saçkıran, sıcak ve nemli koşulların neden olduğu bir mantar enfeksiyonu türüdür. Oldukça bulaşıcıdır, bu nedenle saç derinize temas eden her şeyi yıkamaya özen gösterin.

9. Sivilcelere neden olur

Yastığın bakteri ile kaynıyorsa, yakında sivilce oluşumlarına neden olabilir. Uyumadan önce saçınızı kuruttuğunuz için cildiniz size teşekkür edecek.

Peki ne yapmalısınız?

Islak saç ile uyumak şunları yapabilirsiniz:

Saçınızı akşam daha erken yıkayın. Bu, yastığınızı ıslatmadan saçınızın yatmadan önce havayla kurumasını sağlar.

İpek bir yastık kılıfıyla uyuyun. Bu, sürtünmeyi azaltacak ve kırılmayı önleyecektir.

Saçınızı bir tişörtle kurutun. Bu, normal bir havluya ya da uzun süreli kurutmaya göre daha az hasara neden olur.

Saçınızı güçlendirmek için durulanmayan bir saç kremi uygulayın.

Ek saçınız varsa asla ıslak saçla yatmayın. Bunlar birbirine dolanacak ve keçeleşecektir.

Islak saçla uyuyorsanız, yastığınıza su geçirmez bir yastık kılıfı koymayı ve iki günde bir kumaş yastık kılıflarını değiştirmeyi unutmayın.

