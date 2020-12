Saçınızı incelten 10 alışkanlık

Gür, canlı ve havalı saçlara sahip olmayı hepimiz istiyoruz fakat bazı zamanlar saçlarımız olması gerekenden fazla dökülüp cansız görünüyor. Peki, günlük hayattaki hangi alışkanlıklarımız buna sebep oluyor?

Öğün atlamak

Yeterli kalori alımını sağlayamadığınızda vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saçı ve saç derisini geri plana atabilir. Diyet, hormonlarınıza bir şok etkisi yaratabilir ve yeni saçlar, dökülen saçların yerini alacak şekilde çıkmayabilir.

Çok fazla güneş ışınına maruz kalmak

Dışarı çıktığınızda, güneşin UV ışınları saçınızın elastikiyetini ve gücünü azaltmaya başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma saçınızı ve saç derinizi kurutabilir bu da saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle açık renkli ve ince saçlar bundan daha çabuk etkilenir.

Saçları çok sıkı toplamak

Sıkı örgüler, topuzlar veya at kuyruğu yapmak kökün yakınındaki saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uyguluyor. Saçları folikülden dışarı itip incelmeye ve hatta yara izine dahi neden olabilir.

Saçı yeterince sık yıkamamak

Saç derisinde biriken kir, ürün artıkları ve yağ saç köklerini tıkayabilir ve bu da saçın uzamasını zorlaştırır. İlerleyen zamanda incelmeye ve saç dökülmesine neden olabilir.

Saçı düzenli kestirmemek

Kulağa ne kadar basit gelse de saçınızı ara sıra kestirmek sağlıklı bir uzama sürecine yardımcı olabilir ve incelmeyi önleyebilir. Düzenli kesim kuru, kırılgan ve ölü saç uçlarını giderir.

Sıcak suyla duş almak

Sıcak su saç tellerini gerer ve kurutur. Tıpkı cilde yaptığı gibi saçı kuru, kırılgan, kopmaya ve dökülmeye yatkın hale getirir. Sıcak su, kafanızdaki mikrop ve bakteri popülasyonunu da artırabilir ve bu da saçlarınızın incelmesine yol açabilir.

Kafayı fazla kaşımak

Saç derisindeki kaşıntı hissi, mantar enfeksiyonu, alerji veya iltihaplanmanın sonucu olabilir. Bu problemlerin tümü saça zarar verir ve incelmeye neden olabilir. Ancak bunun üzerine bir de kaşıdığınızda, saç köklerinize zarar verirsiniz ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.

Saç şekillendirici aletleri çok sık kullanmak

Saç kurutma makinelerinin, maşaların ve düzleştiricilerin saçınıza büyük zararı var. Yüksek ısı, yağları ve proteinleri saçınızdan ve koruyucu kütikülünden uzaklaştırarak nem dengesini bozar ve kırılmaya ve incelmeye neden olur. Sonrasında saçınız kuruyabilir ve güçsüz kalarak ve kopmasına neden olabilir.

Saçla çok fazla oynamak

Saçlarınızı döndürmeniz, elinizle lüle yapmanız veya çekmeniz zamanla onları kırılmaya ve saç dökülmesine mahkum edebilir. Sürekli olarak saçlarınızı çekerek folikülleri zayıflatırsınız ve ellerinizin ne kadar temiz olduğunu düşünürseniz düşünün yine de saçınıza zarar verecek ter, kir ve yağları taşıyabilirler.

Saçı ıslakken taramak

Su, koruyucu kütikülü yükselttiğinden, saç telleriniz bu anlarda en zayıf durumunda olur. Ayrıca ıslak olduğu anlar, sürtünmeye en yatkın olduğu anlardan biridir. Duşta taramak ve ardından sert bir havluyla ovalamak oldukça zararlı.

