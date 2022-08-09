Aslanlar hakkında 10 ilginç bilgi

Aslanlar "ormanlar\u0131n kral\u0131" olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r ancak ormanda ya\u015famazlar. Aslanlar\u0131n ya\u015fam yerleri ovalar, bozk\u0131rlar ve savanalard\u0131r. . Aslan 11 metre y\u00fcksekli\u011fe kadar s\u0131\u00e7rayabilir. Ko\u015fma h\u0131z\u0131 ise k\u0131sa mesafede 80 km.'ye kadar ula\u015fabilir. . B\u00fcy\u00fck kediler aras\u0131nda en sosyal olanlar Afrika aslanlar\u0131d\u0131r. Bir Afrika aslan\u0131 s\u00fcr\u00fcs\u00fc yakla\u015f\u0131k 15 bireyden olu\u015fur. . D\u00fcnya Do\u011fa Koruma Birli\u011fi IUCN'nin Tehlike Alt\u0131ndaki T\u00fcrlerin K\u0131rm\u0131z\u0131 Listesi'nde aslan art\u0131k "tehlikede" stat\u00fcs\u00fcnde yer al\u0131yor. Bu da ya\u015fam alanlar\u0131 tehdit alt\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in aslanlar\u0131n tehlike alt\u0131ndaki t\u00fcrler aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.. Afrika, Asya hatta Avrupa'da rastlanabilen aslanlar art\u0131k sadece Afrika'da ya\u015f\u0131yor. Tek isnisna, Hindistan'daki Sasan-Gir Ulusal Park\u0131'nda ya\u015fayan yakla\u015f\u0131k 400 aslan. . Aslan yelesinin renk tonu, aslan\u0131n ya\u015f\u0131 hakk\u0131nda ipucu verir. Aslanlar ya\u015fland\u0131k\u00e7a yelelerinin renk tonu koyula\u015f\u0131r. . Di\u015fi aslan avlan\u0131rken erkek aslan s\u00fcr\u00fcn\u00fcn ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeyi korur. Ancak ava di\u015fi aslan gitse de ilk yeme\u011fi erkek aslan yer. . Bir aslan\u0131n k\u00fckremesi ger\u00e7ekten de etkileyicidir! Aslan k\u00fckremesi 8 kilometre uzakl\u0131ktan bile duyulabilir.. Aslanlar y\u00fcr\u00fcrken topuklar\u0131 yere de\u011fmez.. Bu g\u00f6rkemli c\u00fcsse, yan gelip yatmay\u0131 \u00e7ok sever. Bir aslan g\u00fcnde 20 saate kadar uyuyabilir. .
Facebook Yorumları