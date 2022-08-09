Aslanlar hakkında 10 ilginç bilgi

Bazılarının en sevdiği hayvan, bazıları için bir güç sembolü... Bazılarının ise güneş, yükselen veya ay burcu! Aslan herkes için farklı bir anlam ifade etse de şüphesiz hayvanlar dünyasının en görkemli üyelerinden biri. 10 Ağustos ise Dünya Aslan Günü! Aslanlar hakkındaki bilinmeyenlere birlikte bakmak istedik.

Yaşam
09 Ağustos 2022 23:07 Güncelleme: 09 Ağustos 2022 23:15
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  • Aslanlar "ormanların kralı" olarak adlandırılır ancak ormanda yaşamazlar. Aslanların yaşam yerleri ovalar, bozkırlar ve savanalardır.

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  • Aslan 11 metre yüksekliğe kadar sıçrayabilir. Koşma hızı ise kısa mesafede 80 km.'ye kadar ulaşabilir.

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  • Büyük kediler arasında en sosyal olanlar Afrika aslanlarıdır. Bir Afrika aslanı sürüsü yaklaşık 15 bireyden oluşur.

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  • Dünya Doğa Koruma Birliği IUCN'nin Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde aslan artık "tehlikede" statüsünde yer alıyor. Bu da yaşam alanları tehdit altında olduğu için aslanların tehlike altındaki türler arasında yer aldığı anlamına geliyor.

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  • Afrika, Asya hatta Avrupa'da rastlanabilen aslanlar artık sadece Afrika'da yaşıyor. Tek isnisna, Hindistan'daki Sasan-Gir Ulusal Parkı'nda yaşayan yaklaşık 400 aslan.

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  • Aslan yelesinin renk tonu, aslanın yaşı hakkında ipucu verir. Aslanlar yaşlandıkça yelelerinin renk tonu koyulaşır.

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  • Dişi aslan avlanırken erkek aslan sürünün yaşadığı bölgeyi korur. Ancak ava dişi aslan gitse de ilk yemeği erkek aslan yer.

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  • Bir aslanın kükremesi gerçekten de etkileyicidir! Aslan kükremesi 8 kilometre uzaklıktan bile duyulabilir.

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  • Aslanlar yürürken topukları yere değmez.

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  • Bu görkemli cüsse, yan gelip yatmayı çok sever. Bir aslan günde 20 saate kadar uyuyabilir.

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