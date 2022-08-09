Aslanlar hakkında 10 ilginç bilgi

Dünya Doğa Koruma Birliği IUCN'nin Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde aslan artık "tehlikede" statüsünde yer alıyor. Bu da yaşam alanları tehdit altında olduğu için aslanların tehlike altındaki türler arasında yer aldığı anlamına geliyor.