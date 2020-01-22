Restoratif yoganın 10 faydası

Restoratif yoga nedir? Restoratif yoganın faydaları nelerdir?

Yoğun dinlendirici pozlar içeren restoratif yoga, derin gevşemeyi alışkanlık haline getirmek isteyenler için mükemmel bir pratik.

Restoratif yoga nedir?

Restoratif yoga, bazı basit araçlar yardımıyla rahatlatıcı pozların içinde uzun süre kalmayı içeren bir yoga stilidir. İlk olarak Hint yoga gurusu Iyengar’ın yaralanan yoga öğrencileri için önerdiği sistem, zamanla oldukça popüler bir yoga çeşidi olarak tercih edilmeye başlandı.

Restoratif yoga uygulamalarında büyük ve küçük yastıklar, battaniyeler, kemerler, sandalye, duvar, göz yastıkları vs. gibi araçlar kullanılarak dinlendirici pozların içinde tamamen gevşeyebileceğimiz bir alan oluşturulur ve bu pozların içinde uzun süreler boyunca dinlenilir. Nefes çalışmaları da bazen restoratif yoga duruşlarına eşlik eder.

Düzenli olarak yapılan restoratif yoga uygulamaları, meditasyon pratiği için de uygun bir zemin oluşturur ve gevşeme egzersizleri günlük hayata uyarlamak için teşvik eder. Bir kez bedeninizin nasıl gevşediğini, belirli bölgeleri serbest bırakmanın ne şekilde mümkün olduğunu ve size nasıl iyi geldiğini öğrendiğinizde ve beden hafızanıza aldığınızda, günlük hayatınızda gevşemek, stresle baş etmek de kolaylaşacaktır.

Restoratif yoganın faydaları nelerdir?

Restoratif yoga uygulamaları, bedende dengelenme ve hizalanma hissi yaratır. Tamamen desteklendiğiniz pozların içinde kalırken bedenin sağı ile solu eşit şekilde hizalanır, gevşedikçe bedendeki gerginlikleri fark etmek ve serbest bırakmak kolaylaşır.

Dolaşım, sindirim ve sinir sistemi rahatlayarak güçlenir.

Uzun ve desteklenmiş pozlarda beden rahatlarken, zihin de rahatlar. Bedendeki gerginliğin azalması, sinir sistemine ‘güvendeyim’ mesajı iletir ve tüm iç organlar bu olumlu mesajdan etkilenerek güçlü bir şekilde çalışmaya başlar.

Restoratif yoga, farkındalıklı bir şekilde esneme ve güçlenme imkânı sağlar.

Zihnin gevşemesi, stres hormonu salınımını azaltarak kaygı ve depresyo belirtilerini azaltır. Düzenli olarak yapıldığında, zihin gevşemeyi daha iyi öğrenir ve gündelik hayatla karşılaşılan stresle baş etmek kolaylaşır.

Derin gevşemenin öğrenilmesi, daha rahat uyumaya yardımcı olur. Uykuya geçiş kolaylaşır.

Bedenle beraber zihnin de yumuşamasının uzun vadeli etkilerinden biri daha sabırlı, mütevazı ve odaklı olmayı sağlamasıdır.

Gevşemiş bir halde derin nefesler almak, solunum sisteminin kapasitesini artırır ve daha iyi nefes almaya yardımcı olur. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek pek çok hastalığa karşı korunma sağlar.

Düzenli olarak yapılan restoratif yoga, kronik ağrılar ve fibromiyalji gibi durumların varlığında oldukça etkilidir.