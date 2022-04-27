Regli durduran ilaç nedir?

Yeni geliştirilen doğum kontrol hapları kullanıcılarına hiç adet kanaması görmemeyi vaat ediyor. Peki, regl durduran ilaç nedir? Regli durduran ilacın zararları nelerdir? Regli durduran ilaç ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Regli durduran ilaç nedir?
Sağlık
27 Nisan 2022 Çarşamba

Doğum kontrol hapları, uzun süredir birçok farklı amaçla kullanılan ilaçlardan biri. Gebeliği önlediği için doğum kontrol hapı adıyla anılsalar da Polikistik Over Sendromu başta olmak üzere, aşırı kıllanma, ağrılı veya düzensiz menstrüal döngü gibi birçok durumda bir tedavi seçeneği olarak kullanılıyor. Bu haplar, menstüral döngünün değişen hormonlarını taklit ederek ovülasyonu ve aslında menstürasyonu baskılayarak çalışıyor.


Doğum kontrol hapı kullanırken regl olunur mu?

Doğum kontrol hapı kullanırken bir kanama gerçekleşse de aslında bu adet kanaması değildir. Normal adet kanaması, yumurtalayan ve kendini gebeliğe hazırlayan bir vücudun, gebelik oluşmaması durumunda bu hazırlıkları dışarı atmak için oluşturduğu bir kanamadır. Doğum kontrol hapı kullanımında yüksek hormon düzeyleri, yumurtlamayı baskılar ve aslında vücut kanamaya ihtiyaç duymaz.


Normal adet düzenini taklit edebilmek adına 21 gün hormon içerikli ilaç kullanımından sonra 4 veya 7 gün boyunca hormon içermeyen inaktif haplar tüketmek, hormon düzeylerindeki değişiklikle bir ‘çekilme kanaması’ oluşturur. Bu da akıllara doğum kontrol hapına ara vermemek fikrini getirebilir. Nitekim sıradan doğum kontrol hapları bu amaçla üretilmediği ve test edilmediği için aralıksız kullanımın tüm yan etkilerini bilmek mümkün değil. Bununla birlikte, bu amaçla üretilen ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayını alan yeni bir doğum kontrol hapı ise, belirgin bir yan etki olmadan bunu sağlayabiliyor.


Doğum kontrol hapının yan etkilerini dengelemek için...
Doğum kontrol hapının yan etkilerini dengelemek için...

Adet kanamasını önleyen doğum kontrol hapı

Regli dönemini ağır ve ağrılı geçirenler başta olmak üzere regli tamamen engellemeye karşı artan ilgi, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Bilinen doğum kontrol haplarının aksine inaktif hap veya ilaç kullanımın kesildiği bir dönem içermeyen ilaç 365 gün boyunca kullanılarak, adet kanamasının önüne geçmeyi hedefliyor. İlacın şimdiye dek kaydedilen yan etkisi, kullanımının ilk 6-12 ayı içerisinde beklenmeyen yalancı kanamalar, lekelenmeler oluşturması. Diğer doğum kontrol haplarında da alışma sürecinde gözlenen bu kanamalar, sıklıkla hafif düzeyde ve lekelenme seviyesinde gerçekleşiyor.


Regl durduran ilacın yan etkileri nelerdir?

Her hormon içerikli doğum kontrol hapı, özellikle sigara ve obezite ile birleşince pıhtı atma ve kalp krizi riski taşıyor. Doğum kontrol haplarının amacına ulaşması için en önemli faktörse, her gün düzenli ve aynı zamanda almak.


Referans:

Louise Chang. “FDA OKs 'No-Period' Birth Control Pill”. Şuradan alındı: https://www.webmd.com/sex/birth-control/news/20070522/fda-oks-no-period-birth-control-pill (22.05.2007).


Bilinçsiz kullanılan doğum kontrol hapı tehlikeli!
Bilinçsiz kullanılan doğum kontrol hapı tehlikeli!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.