Regli durduran ilaç nedir?

Doğum kontrol hapları, uzun süredir birçok farklı amaçla kullanılan ilaçlardan biri. Gebeliği önlediği için doğum kontrol hapı adıyla anılsalar da Polikistik Over Sendromu başta olmak üzere, aşırı kıllanma, ağrılı veya düzensiz menstrüal döngü gibi birçok durumda bir tedavi seçeneği olarak kullanılıyor. Bu haplar, menstüral döngünün değişen hormonlarını taklit ederek ovülasyonu ve aslında menstürasyonu baskılayarak çalışıyor.

Doğum kontrol hapı kullanırken regl olunur mu?

Doğum kontrol hapı kullanırken bir kanama gerçekleşse de aslında bu adet kanaması değildir. Normal adet kanaması, yumurtalayan ve kendini gebeliğe hazırlayan bir vücudun, gebelik oluşmaması durumunda bu hazırlıkları dışarı atmak için oluşturduğu bir kanamadır. Doğum kontrol hapı kullanımında yüksek hormon düzeyleri, yumurtlamayı baskılar ve aslında vücut kanamaya ihtiyaç duymaz.

Normal adet düzenini taklit edebilmek adına 21 gün hormon içerikli ilaç kullanımından sonra 4 veya 7 gün boyunca hormon içermeyen inaktif haplar tüketmek, hormon düzeylerindeki değişiklikle bir ‘çekilme kanaması’ oluşturur. Bu da akıllara doğum kontrol hapına ara vermemek fikrini getirebilir. Nitekim sıradan doğum kontrol hapları bu amaçla üretilmediği ve test edilmediği için aralıksız kullanımın tüm yan etkilerini bilmek mümkün değil. Bununla birlikte, bu amaçla üretilen ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayını alan yeni bir doğum kontrol hapı ise, belirgin bir yan etki olmadan bunu sağlayabiliyor.

Adet kanamasını önleyen doğum kontrol hapı

Regli dönemini ağır ve ağrılı geçirenler başta olmak üzere regli tamamen engellemeye karşı artan ilgi, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Bilinen doğum kontrol haplarının aksine inaktif hap veya ilaç kullanımın kesildiği bir dönem içermeyen ilaç 365 gün boyunca kullanılarak, adet kanamasının önüne geçmeyi hedefliyor. İlacın şimdiye dek kaydedilen yan etkisi, kullanımının ilk 6-12 ayı içerisinde beklenmeyen yalancı kanamalar, lekelenmeler oluşturması. Diğer doğum kontrol haplarında da alışma sürecinde gözlenen bu kanamalar, sıklıkla hafif düzeyde ve lekelenme seviyesinde gerçekleşiyor.

Regl durduran ilacın yan etkileri nelerdir?

Her hormon içerikli doğum kontrol hapı, özellikle sigara ve obezite ile birleşince pıhtı atma ve kalp krizi riski taşıyor. Doğum kontrol haplarının amacına ulaşması için en önemli faktörse, her gün düzenli ve aynı zamanda almak.

Referans:

Louise Chang. “FDA OKs 'No-Period' Birth Control Pill”. Şuradan alındı: https://www.webmd.com/sex/birth-control/news/20070522/fda-oks-no-period-birth-control-pill (22.05.2007).