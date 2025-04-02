Peynirli çıtır buzluk böreği

Servis: 32 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

4 yufka

İç harcı için:

400 gr lor peyniri

150 gr rendelenmiş kaşar peyniri

2 - 3 dal taze soğanın yeşil yaprakları, incecik doğranmış

8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

1 yumurta akı

Sosu için:

100 ml zeytinyağı

100 gr tereyağı, eritilmiş

100 ml su

1 tatlı kaşığı nişasta

Üzerlerine:

1 yumurta sarısı

Keten tohumu

Yapılışı:

*İç harç malzemelerini karıştırın. Sos malzemelerini de derin bir kasede el çırpıcısı ile çırpın.

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Yufkalardan birini tezgaha yayın, sostan 3 yemek kaşığını yufkanın yarısına fırça yardımıyla sürün, diğer yarısını yarım ay olacak gibi üzerine kapatın ve 2 yemek kaşığı sos sürün. Yufkayı 8 eşit üçgen parça olacak gibi kesin. Geniş taraflarına 1 er yemek kaşığı peynirli harçtan yerleştirip yanlarını kapatarak gevşek rulo yapın, uçlarını suya batırarak yapışmalarını sağlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemi yapın.

*Börekleri hemen pişirecekseniz içme suyu ile doldurulmuş kaba batırıp elinizle hafifçe sıkarak aralıklı olarak tepsiye sıralayın, üzerlerine yumurta sarısı sürüp keten tohumu veya dilediğiniz yağlı tohumlardan serpiştirin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

*Börekleri hemen pişirmeyecekseniz derin dondurucuya dayanıklı kapların tabanına pişirme kağıdı serin, börekleri tek sıra halinde yerleştirin, yapışmamaları için aralara pişirme kağıdı serip iki veya üç kat kabınızın yüksekliğine göre yerleştirin, kapağı kapalı olarak derin dondurucuda 2 - 3 ay saklayabilirsiniz. Börekleri pişireceğiniz zaman derin dondurucudan çıkartıp oda ısısına gelince suya batırarak yukarıdaki yöntemi uygulayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…